Mederszabályozást végeztek a Nagy-Küküllő galambfalvi szakaszán

Fotó: Apele Române Mureș
Több mint hat kilométeres szakaszon végeztetett parterősítési és mederszabályozási munkálatokat a Maros Vízügyi Igazgatóság a Nagy-Küküllő Galmabfalva községhez tartozó részén. A cél a talajerózió megállítása és az árvizek elkerülése volt.
Az árvizek elkerülése érdekében kérték meg a Maros Vízügyi Igazgatóságot, hogy végezzenek mederszabályozási, továbbá parterősítési munkálatokat a Várféle mellett elhaladó Vágás-patakon, ugyanakkor a Nagy-Küküllő közeli szakaszán – fejtette ki lapunknak Gyerkó Levente, Galambfalva község polgármestere. Mint mondta:
A vízügyi igazgatóság közlése szerint elsősorban az 1996-os, az 1998-as és az 1999-es áradások, ugyanakkor a 2006-os heves esőzések (60 l/m²) indokolták, hogy beavatkozásokat végezzenek a zónában. Mindemellett
A gabion támfal egy rendkívül tartós szerkezet, amely drótháló kosarakból áll, amiket kővel töltenek ki
Fotó: Apele Române Mureș
A projekt során öt kilométer hosszan végeztek mederszabályozási munkálatokat a Nagy-Küküllőn, valamint egy 6,3 kilométeres részen erősítették meg a partot. Ennek részeként számos helyen gabion típusú támfalakat építettek a part stabilizálása érdekében.
A munkálatok egyébként a vízügyi igazgatóság azon beruházásához tartoznak, amely során a Nagy-Küküllő Székelyudvarhely és Fehéregyháza közötti szakaszán végezhetnek mederszabályozást.
Gabion típusú támfalakkal erősítették meg a partot
Fotó: Apele Române Mureș
A kivitelezést saját és állami forrásokból fedezik. Azt ígérik, hogy folytatják az ellenőrzéseket a folyó említett szakaszán és további beruházásokat fognak végezni a közösség védelme érdekében.
A polgármester bízik benne, hogy a munkálatoknak köszönhetően most már megelőzhetők lesznek az árvizek, illetve a folyópart beszakadása.
