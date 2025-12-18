Mederszabályozást végeztek a Nagy-Küküllő galambfalvi szakaszán

Több mint hat kilométeres szakaszon végeztetett parterősítési és mederszabályozási munkálatokat a Maros Vízügyi Igazgatóság a Nagy-Küküllő Galmabfalva községhez tartozó részén. A cél a talajerózió megállítása és az árvizek elkerülése volt.

Az árvizek elkerülése érdekében kérték meg a Maros Vízügyi Igazgatóságot, hogy végezzenek mederszabályozási, továbbá parterősítési munkálatokat a Várféle mellett elhaladó Vágás-patakon, ugyanakkor a Nagy-Küküllő közeli szakaszán – fejtette ki lapunknak Gyerkó Levente, Galambfalva község polgármestere. Mint mondta:

a beruházás nagyját már tavaly befejezték, idén pedig az elmaradt részeken zajlott a munka.

A vízügyi igazgatóság közlése szerint elsősorban az 1996-os, az 1998-as és az 1999-es áradások, ugyanakkor a 2006-os heves esőzések (60 l/m²) indokolták, hogy beavatkozásokat végezzenek a zónában. Mindemellett

a vízmosások miatti parterózió is tetten érhető volt, ami gazdasági és szociális veszélyeket rejt, ugyanakkor értékes mezőgazdasági területek elvesztéséhez vezethet.

A projekt során öt kilométer hosszan végeztek mederszabályozási munkálatokat a Nagy-Küküllőn, valamint egy 6,3 kilométeres részen erősítették meg a partot. Ennek részeként számos helyen gabion típusú támfalakat építettek a part stabilizálása érdekében.

A gabion támfal egy rendkívül tartós és dekoratív szerkezet, amely drótháló kosarakból áll, amiket kővel vagy más szervetlen anyagokkal töltenek ki.

A munkálatok egyébként a vízügyi igazgatóság azon beruházásához tartoznak, amely során a Nagy-Küküllő Székelyudvarhely és Fehéregyháza közötti szakaszán végezhetnek mederszabályozást.

A kivitelezést saját és állami forrásokból fedezik. Azt ígérik, hogy folytatják az ellenőrzéseket a folyó említett szakaszán és további beruházásokat fognak végezni a közösség védelme érdekében.

A polgármester bízik benne, hogy a munkálatoknak köszönhetően most már megelőzhetők lesznek az árvizek, illetve a folyópart beszakadása.