És mégis bőven rátesznek az alapélelmiszerre – büntetett az adóhatóság az árrés miatt

Augusztus és november között csaknem 18 millió lej értékben szabtak ki bírságot az adóellenőrök az alapélelmiszerek árréskorlátozásának megsértése miatt.
2025. december 18., 12:272025. december 18., 12:27
Az országos adóhatóság csalás elleni főigazgatóságának csütörtöki közleménye szerint a jelzett időszakban 19 hipermarket és kiskereskedelmi egység munkapontjain ellenőrizték az alapélelmiszerek árréskorlátozására vonatkozó szabályok betartását. Az ellenőrzések nyomán tizenegy bírságot róttak ki – ezekből tízet hipermarketekre –, összesen 17,8 millió lej értékben.
Az árréskorlátozás a következő termékekre vonatkozik:
300–500 grammos fehér kenyér,
1,5 százalék zsírtartalmú tehéntej (1 l),
tehéntejből készült telemeasajt,
tehéntejből készült, 3,5 százalék zsírtartalmú joghurt, legfeljebb 200 grammos kiszerelésben,
000-s fehér búzaliszt (1 kg),
kukoricadara (1 kg),
M méretű tyúktojás,
napraforgóolaj (legtöbb 2 literes kiszerelésben),
friss csirke- és sertéshús, friss zöldség, gyümölcs, fehér burgonya,
cukor (1 kg),
12 százalék zsírtartalmú tejföl,
vaj (legtöbb 250 grammos kiszerelésben),
szilvaíz (legtöbb 350 grammos kiszerelésben).
Az árréskorlátozásról szóló sürgősségi rendelet előírásainak be nem tartása 100 ezer lejtől 2 millió lejig terjedő bírsággal büntetendő – emlékeztetett közleményében a csalás elleni főigazgatóság. Hozzátették azt is, hogy a téli idényben folytatódnak az ellenőrzések, a gazdasági szereplők ugyanis hajlamosak emelni az árakat azokban az időszakokban, amikor nő a főgyasztás – írja az Agerpres hírügynökség.
