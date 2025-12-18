Orbán Viktor az EU-csúcson: nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét

Fotó: Orbán Viktor/Facebook
A befagyasztott orosz vagyon ügye halott – jelentette ki a magyar miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben az EU-csúcsra érkezve, hangsúlyozva: nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét.
Orbán Viktor elmondta, hogy szerda este úgy látta, van már elegendő ellenző ország ahhoz, hogy összeálljon a blokkoló kisebbség – ismerteti az MTI.
Lehet, hogy még egyszer nekifutnak, de semmi esély arra, hogy erre többség legyen.
– jelezte a magyar kormányfő.
Arra a kérdésre, hogy olyan közös uniós hitelfelvételt tudna-e támogatni, amelyben Magyarországnak nincs pénzügyi felelősségvállalása, elmondta: még nem tudni, hogy a „meghalt befagyasztott vagyon helyett” milyen más javaslatok jönnek elő.
Kiemelte azonban, hogy a magyar alkotmányban van egy szakasz, amelyik azt mondja, hogy a magyar kormány olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelezettséget teremt, csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá.
„Nekem ilyen felhatalmazásom nincs és nem hiszem, hogy valaha Magyarországon bármilyen miniszterelnök felhatalmazást kap a parlamenttől arra, hogy eladósítsa Magyarországot egy európai uniós hitelen keresztül” – jegyezte meg.
„Tehát Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Kiemelte: az a terv, hogy az egyik háborúzó fél lefoglalt vagyonát elvesszük, és odaadjuk a másik háborúzó félnek, az nem más, mint hadüzenet. Orbán Viktor szerint nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni, ebből kívül kell maradni és a békéért kellene dolgozni.
– figyelmeztetett a magyar kormányfő.
Orbán Viktor az Európai Parlament szerdai döntéséről szólva elmondta, hogy
Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a rezsit nem lehet védeni – mutatott rá, hozzátéve: ebben az esetben a családok rezsiköltsége legalább két, de inkább háromszorosára fog nőni.
Egy disznó csatangolt csütörtök este a Marosvásárhely-Radnót közötti autópályán.
A városi autóbuszokon tapasztalt reggeli zsúfoltság elkerülése érdekében hétköznapokon 6.30 és 8.30 között ne lehessen használni az ingyenes nyugdíjas bérleteket – áll abban a határozat-tervezetben, amit a marosvásárhelyi tanácsosoknak kell megszavazniuk.
A sepsiszentgyörgyi mozi közelébe költözött a sepsiszentgyörgyi rendőrség, az új székházban fogadják a lakosságot is.
Adománygyűjtést szerveznek vasárnap a gyergyóalfalui Baricz Alfonz részére, aki munkavégzés közben szenvedett balesetet.
Vonatbaleset történt csütörtökön délután Szászrégenben, amelyben egy 43 éves nő életét vesztette.
Közbiztonsági fejlesztések indulnak Gyergyószentmiklóson, miközben a frissen bevezetett fizetéses parkolás első tapasztalatai alapján több szabályozást is módosított a képviselő-testület.
Letette csütörtökön a hűségesküt és román állampolgár lett Dominic Fritz temesvári polgármester, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke.
A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta, hogy az érettségin és a nyolcadikosok képességfelmérő vizsgáján 10-es átlagot elérő diákok pénzjutalomban részesüljenek.
Négy személyautó ütközött a Kovászna megyei Maksánál csütörtök délután. A mentés és a helyszínelés idejére forgalomkorlátozást vezettek be.
Kisebb tömeg gyűlt össze csütörtökön a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának Patkó felőli bejáratánál, hogy a két éve történt épületomlás áldozataira emlékezzenek. Néma gyertyagyújtással és főhajtással idézték fel a történteket.
