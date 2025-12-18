Orbán Viktor az EU-csúcson: nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét

A befagyasztott orosz vagyon ügye halott – jelentette ki a magyar miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben az EU-csúcsra érkezve, hangsúlyozva: nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét.

Orbán Viktor elmondta, hogy szerda este úgy látta, van már elegendő ellenző ország ahhoz, hogy összeálljon a blokkoló kisebbség – ismerteti az MTI. Lehet, hogy még egyszer nekifutnak, de semmi esély arra, hogy erre többség legyen.

Azt hiszem, ez lekerült a napirendről, bár lehet, hogy utóvédharcok még történnek. Újra kell kezdeni az egész kérdés megtárgyalását

– jelezte a magyar kormányfő. Hirdetés Arra a kérdésre, hogy olyan közös uniós hitelfelvételt tudna-e támogatni, amelyben Magyarországnak nincs pénzügyi felelősségvállalása, elmondta: még nem tudni, hogy a „meghalt befagyasztott vagyon helyett” milyen más javaslatok jönnek elő. Kiemelte azonban, hogy a magyar alkotmányban van egy szakasz, amelyik azt mondja, hogy a magyar kormány olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelezettséget teremt, csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá. „Nekem ilyen felhatalmazásom nincs és nem hiszem, hogy valaha Magyarországon bármilyen miniszterelnök felhatalmazást kap a parlamenttől arra, hogy eladósítsa Magyarországot egy európai uniós hitelen keresztül” – jegyezte meg. „Tehát Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert

szerintem nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét”

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Kiemelte: az a terv, hogy az egyik háborúzó fél lefoglalt vagyonát elvesszük, és odaadjuk a másik háborúzó félnek, az nem más, mint hadüzenet. Orbán Viktor szerint nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni, ebből kívül kell maradni és a békéért kellene dolgozni.

Nem szeretnék egy olyan Európai Uniót látni, amely háborúban van. Ha pénzt adunk, akkor háborúban lesz az Európai Unió”

– figyelmeztetett a magyar kormányfő. Orbán Viktor az Európai Parlament szerdai döntéséről szólva elmondta, hogy

jogszerűtlen az a határozat, amelyben megtiltják az orosz gáz és olaj használatát minden tagállam számára.