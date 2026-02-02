Rovatok
Konkrét összegeket tettek közzé, hogy mennyivel egészítenék ki a nyugdíjakat

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

A Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatja azt, hogy a kormánykoalíció sürgősségi eljárásban fogadtassa el a gazdaságélénkítő intézkedéseket, valamint a nyugdíjasokat és más kiszolgáltatott kategóriákat védő szolidaritási csomagot – döntötte el vasárnap esti ülésén az alakulat Országos Politikai Tanácsa.

Székelyhon

2026. február 02., 08:58

2026. február 02., 08:592026. február 02., 08:59

A PSD közleménye szerint a megélhetési költségek gyors emelkedése miatt a romániai életszínvonal védelme az abszolút prioritás, és nem képezheti alkut tárgyát.

Állásfoglalásában a PSD hangsúlyozta, hogy a gazdaságélénkítési csomag elengedhetetlen a munkahelyek megőrzéséhez és a romániai vállalkozások túléléséhez. A szolidaritási csomag pedig legalább részleges védelmet biztosít a megszorítások által leginkább érintett kategóriáknak (kisnyugdíjasoknak, alacsony jövedelmű családoknak, fogyatékossággal élő gyermekeknek, anyáknak, veteránoknak). Ezeket az intézkedéseket a PSD elnöke, Sorin Grindeanu szerint

nem szabad politikai vitákkal vagy tisztség-osztozkodási alkudozásokkal késleltetni.

„Figyelmeztetem a döntéshozókat, hogy a megélhetési költségek emelkedése miatt a lakosság teherbíró képessége a végéhez közeledik, és Románia nem engedhet meg magának a lakosságot és a vállalatokat közvetlenül érintő pénzügyi kísérleteket” – idézte a közleményből a pártelnököt az Agerpres hírügynökség.

A PSD egy 3,39 milliárd lejes költségvetési vonzatú intézkedéscsomagot javasol, több mint 5 millió kedvezményezettel, ezen belül:

  • célzott pénzügyi támogatást 2,8 millió nyugdíjasnak jövedelemsávok szerint;

  • külön támogatási mechanizmust a gázársapka kivezetése után a sérülékeny fogyasztók számára;

  • az oktatás költségvetés-csökkentésének kategorikus elutasítását.

A közlemény szerint a nyugdíjkiegészítéseket két részletben, áprilisban és decemberben folyósítanák:

  • 1000 lejt az 1500 lej alatti,

  • 800 lejt az 1501 és 2000 lej közötti,

  • valamint 600 lejt a 2001 és 3000 lej közötti havi jövedelmű nyugdíjasoknak.

A PSD leszögezte: csak olyan megoldásokat támogat, amelyek csökkentik a lakosságra és a gazdaságra nehezedő nyomást, és ellenezni fogja, hogy a koalíció a sérülékeny csoportok terhére vezessen be újabb megszorításokat. A párt ragaszkodik ahhoz is, hogy az intézkedéscsomagokat a 2026-os költségvetés elfogadása előtt hagyják jóvá.

Belföld Társadalom Gazdaság
szóljon hozzá! Hozzászólások
