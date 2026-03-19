Több tucat iskola marad ki a jövő héten kezdődő próbaérettségiből

Több mint 131 000 diák iratkozott be a jövő héten kezdődő próbaérettségire, amelyet a végzős középiskolai osztályokkal rendelkező iskolák 95,16 százalékában szerveznek meg – tájékoztatott csütörtökön az oktatási minisztérium.

A közlemény szerint – melyet az Agerpres idéz – a próbaérettségit 1358 iskolában tartják meg, míg 69 tanintézet jelezte, hogy nem szervezi meg a felmérést. Az adatok összesítésének időpontjáig több mint 60 500 diák már részt vett helyi szinten szervezett próbaérettségin.

Hirdetés

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a próbavizsgák célja a tanulók felkészültségének felmérése, az esetleges hiányosságok feltárása, valamint a diákok hozzászoktatása a nyári érettségi vizsgák körülményeihez.