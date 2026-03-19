Kisebb létszámmal kell megnövekedett feladatokat elvégezniük a polgármesteri hivataloknak és a megyei tanácsnak Hargita megyében június végétől. A prefektusi hivatal közölte az új álláskereteket, a végrehajtásról csütörtökön egyeztettek.

Miután a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal a februárban megjelent 7-es számú sürgősségi kormányrendelet alapján, a lakosság számához mérten véglegesítette a polgármesteri hivatalok és a megyei tanács csökkentett álláskereteit, az érintettekkel csütörtökön egyeztettek a prefektúrán.

„Arról beszélgettünk, hogyan jönnek ki ezek a létszámok, milyen esetben lehet kivételeket alkalmazni a törvény betartásával, milyen ütemben és milyen feladatokat kell elvégezniük azért, hogy a törvényes határidőn belül, június végéig lezáruljon a hivatalok átszervezése” – tájékoztatott Petres Sándor prefektus.

Kérdésünkre, hogy milyen volt a vélekedés a polgármesterek részéről, a prefektus azt mondta, megegyeztek abban, hogy nem arról beszélnek, kinek mi a véleménye a sürgősségi kormányrendeletről, mert az a fejezet lezárult. Van egy érvényes jogszabály, amit végre kell hajtani, arra koncentráltak, hogy lehet ezt törvényesen végrehajtani – jegyezte meg.

Két fontos szempontot kell összeegyeztetni

Emlékeztetett, két szempontot kell összeegyeztetni, a maximális álláskeretet a működőképességgel, ami nem egyszerű dolog.