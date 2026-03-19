Felújítás alatt a csíkszeredai megyeháza. Mindeközben Hargita Megye Tanácsánál is átszervezések zajlanak
Fotó: Borbély Fanni
Kisebb létszámmal kell megnövekedett feladatokat elvégezniük a polgármesteri hivataloknak és a megyei tanácsnak Hargita megyében június végétől. A prefektusi hivatal közölte az új álláskereteket, a végrehajtásról csütörtökön egyeztettek.
Miután a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal a februárban megjelent 7-es számú sürgősségi kormányrendelet alapján, a lakosság számához mérten véglegesítette a polgármesteri hivatalok és a megyei tanács csökkentett álláskereteit, az érintettekkel csütörtökön egyeztettek a prefektúrán.
„Arról beszélgettünk, hogyan jönnek ki ezek a létszámok, milyen esetben lehet kivételeket alkalmazni a törvény betartásával, milyen ütemben és milyen feladatokat kell elvégezniük azért, hogy a törvényes határidőn belül, június végéig lezáruljon a hivatalok átszervezése” – tájékoztatott Petres Sándor prefektus.
A prefektus azon rendeletére várnak a polgármesterek, amely megszabja, hogy milyen létszámmal folytathatják az önkormányzati munkát. Alternatívaként nem sok megoldás mutatkozik, a béralap csökkentése szinte lehetetlen.
Kérdésünkre, hogy milyen volt a vélekedés a polgármesterek részéről, a prefektus azt mondta, megegyeztek abban, hogy nem arról beszélnek, kinek mi a véleménye a sürgősségi kormányrendeletről, mert az a fejezet lezárult. Van egy érvényes jogszabály, amit végre kell hajtani, arra koncentráltak, hogy lehet ezt törvényesen végrehajtani – jegyezte meg.
Emlékeztetett, két szempontot kell összeegyeztetni, a maximális álláskeretet a működőképességgel, ami nem egyszerű dolog.

Ugyanakkor kivételek is vannak, olyan állások, amelyek hozzáadódnak a megállapított maximális létszámkeretekhez, mint például a helyi rendőrség, a személyi nyilvántartó közszolgálatok alkalmazottai, az iskolabuszok sofőrjei, az európai uniós projektek mentén alkalmazott személyzet, a könyvtárosok, vagy a 2010. évi 63-as sürgősségi kormányrendelettel szabályzott státusú munkatársak.



Az új hivatali alkalmazotti létszámkeretek, amelyek nem tartalmazzák a kivételeket, a következők: Hargita Megye Tanácsa 239, Csíkszereda 181, Székelyudvarhely 166, Gyergyószentmiklós 108, Maroshévíz 119, Székelykeresztúr 53, Balánbánya 42, Szentegyháza 41, Borszék 21, Tusnádfürdő 16, Etéd 14, Szentábrahám 14, Bélbor 14, Fenyéd 12, Kápolnásfalu 12, Karcfalva 14, Csíkcsicsó 14, Csíkszentgyörgy 19, Gyergyócsomafalva 19, Gyergyóholló 11, Korond 23, Csíkkozmás 13, Csíkdánfalva 12, Székelyderzs 8, Oroszhegy 18, Gyergyóditró 22, Felsőboldogfalva 15, Szépvíz 16, Galócás 14, Gyergyóalfalu 21, Gyergyószárhegy 15, Csíkszentlélek 13, Lövéte 16, Gyimesközéplok 20, Gyimesfelsőlok 15, Farkaslaka 19, Csíkmadaras 12, Homoródszentmárton 14, Homoródalmás 10, Csíkszentmihály 14, Bögöz 15, Oklánd 10, Csíkpálfalva 12, Kászonaltíz 14, Nagygalambfalva 11, Parajd 25, Csíkrákos 11, Gyergyóremete 22, Máréfalva 11, Székelyandrásfalva 10, Salamás 17, Csíkszentkirály 14, Csíkszentdomokos 22, Csíkszentmárton 13, Csíkszentsimon 15, Csíkszentimre 12, Újszékely 14, Madéfalva 14, Gyergyóvárhegy 11, Gyergyóújfalu 19, Siménfalva 16, Csíkszenttamás 14, Gyergyótölgyes 14, Tusnád 12, Kányád 10, Székelyvarság 11, Vasláb 11, Zetelaka 22.
Közelíteni fog a hőmérséklet a naptári dátumra jellemző értékekhez, szemben azzal, amit március elejétől mostanáig tapasztaltunk.
A parlament költségvetési-pénzügyi bizottságai csütörtöki együttes ülésükön 38 támogató és 13 elutasító szavazattal elfogadták a 2026-os állami költségvetés tervezetét. A jogszabályavaslat a parlament plénuma elé kerül.
A kormány csütörtökön 620 millió lejes keretet hagyott jóvá a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának támogatására.
Több mint 131 000 diák iratkozott be a jövő héten kezdődő próbaérettségire, amelyet a végzős középiskolai osztályokkal rendelkező iskolák 95,16 százalékában szerveznek meg – tájékoztatott csütörtökön az oktatási minisztérium.
Mindhárom szakaszon elkezdődött a munka a Hargita Megye Tanácsa által megrendelt, nagyszabású udvarhelyszéki útfelújításon. Noha nem lesznek a legmélyrehatóbbak a műszaki megoldások, azért jól járható utakat ígérnek.
Csütörtök délután folytatódott az idei költségvetés tervezetének vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban, miután a kormánykoalíció vezetői a reggeli egyeztetésen megoldást találtak a szociális csomag finanszírozására.
Akár 10 százalékkal is emelkedhet a hónap végéig a kenyér és a pékáru ára Romániában az üzemanyagok drágulása és az élelmiszeripart védő kormányzati intézkedések hiánya miatt – nyilatkozta csütörtökön a Rompan munkaadói szervezet elnöke.
Megkezdődött a csomagok postázása a levélszavazatra jogosult magyar állampolgárok számára. A szavazólapokat legkésőbb április 12-ig kell kitöltetni és leadni. Mutatjuk a leggyakoribb hibákat, és azt is, miként kerülhető el az érvénytelen szavazat.
Fontos üzenetre hívja fel a figyelmet Bölöni László: a levélszavazás során egy apró hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy a voks érvénytelenné váljon.
A kormánykoalíció vezetőinek csütörtöki ülésén született megállapodás a kiszolgáltott helyzetű személyek számára jelent győzelmet – nyilatkozta Kelemen Hunor.
