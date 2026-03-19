Végleges számok az önkormányzati leépítésekről Hargita megyében

Felújítás alatt a csíkszeredai megyeháza. Mindeközben Hargita Megye Tanácsánál is átszervezések zajlanak • Fotó: Borbély Fanni

Felújítás alatt a csíkszeredai megyeháza. Mindeközben Hargita Megye Tanácsánál is átszervezések zajlanak

Fotó: Borbély Fanni

Kisebb létszámmal kell megnövekedett feladatokat elvégezniük a polgármesteri hivataloknak és a megyei tanácsnak Hargita megyében június végétől. A prefektusi hivatal közölte az új álláskereteket, a végrehajtásról csütörtökön egyeztettek.

Kovács Attila

2026. március 19., 21:152026. március 19., 21:15

Miután a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal a februárban megjelent 7-es számú sürgősségi kormányrendelet alapján, a lakosság számához mérten véglegesítette a polgármesteri hivatalok és a megyei tanács csökkentett álláskereteit, az érintettekkel csütörtökön egyeztettek a prefektúrán.

„Arról beszélgettünk, hogyan jönnek ki ezek a létszámok, milyen esetben lehet kivételeket alkalmazni a törvény betartásával, milyen ütemben és milyen feladatokat kell elvégezniük azért, hogy a törvényes határidőn belül, június végéig lezáruljon a hivatalok átszervezése” – tájékoztatott Petres Sándor prefektus.

Hirdetés

Költségcsökkentési kényszerek szorításában a polgármesterek
Költségcsökkentési kényszerek szorításában a polgármesterek

A prefektus azon rendeletére várnak a polgármesterek, amely megszabja, hogy milyen létszámmal folytathatják az önkormányzati munkát. Alternatívaként nem sok megoldás mutatkozik, a béralap csökkentése szinte lehetetlen.

Kérdésünkre, hogy milyen volt a vélekedés a polgármesterek részéről, a prefektus azt mondta, megegyeztek abban, hogy nem arról beszélnek, kinek mi a véleménye a sürgősségi kormányrendeletről, mert az a fejezet lezárult. Van egy érvényes jogszabály, amit végre kell hajtani, arra koncentráltak, hogy lehet ezt törvényesen végrehajtani – jegyezte meg.

Két fontos szempontot kell összeegyeztetni

Emlékeztetett, két szempontot kell összeegyeztetni, a maximális álláskeretet a működőképességgel, ami nem egyszerű dolog.

Idézet
A feladatok az önkormányzatoknál nem csökkentek, a mi intézményünknél sem csökkentek, hanem nőttek, és ezt legtöbb esetben kevesebb emberrel kell majd ellátni, mint eddig

– mutatott rá.

Ugyanakkor kivételek is vannak, olyan állások, amelyek hozzáadódnak a megállapított maximális létszámkeretekhez, mint például a helyi rendőrség, a személyi nyilvántartó közszolgálatok alkalmazottai, az iskolabuszok sofőrjei, az európai uniós projektek mentén alkalmazott személyzet, a könyvtárosok, vagy a 2010. évi 63-as sürgősségi kormányrendelettel szabályzott státusú munkatársak.

A kivételeket nem számítva

Hargita megyében az önkormányzati állások száma 2025-ben 2582 fő volt, ez idén 1809-re változik, ami 29,94 százalékos csökkenést jelent

a prefektusi hivatal összesítése alapján.

Az új hivatali alkalmazotti létszámkeretek

Az új hivatali alkalmazotti létszámkeretek, amelyek nem tartalmazzák a kivételeket, a következők: Hargita Megye Tanácsa 239, Csíkszereda 181, Székelyudvarhely 166, Gyergyószentmiklós 108, Maroshévíz 119, Székelykeresztúr 53, Balánbánya 42, Szentegyháza 41, Borszék 21, Tusnádfürdő 16, Etéd 14, Szentábrahám 14, Bél­bor 14, Fe­nyéd 12, Ká­pol­nás­falu 12, Karc­fal­va 14, Csík­csi­csó 14, Csík­szent­györgy 19, Gyer­gyó­cso­ma­fal­va 19, Gyer­gyó­hol­ló 11, Ko­rond 23, Csík­koz­más 13, Csík­dán­fal­va 12, Székelyderzs 8, Oroszhegy 18, Gyergyó­dit­ró 22, Fel­ső­bol­dog­fal­va 15, Szép­víz 16, Ga­ló­cás 14, Gyer­gyó­al­fa­lu 21, Gyer­gyó­szár­hegy 15, Csík­szent­lé­lek 13, Lö­vé­te 16, Gyi­mes­kö­zép­lok 20, Gyi­mes­fel­ső­lok 15, Far­kas­la­ka 19, Csík­ma­da­ras 12, Ho­mo­ród­szent­már­ton 14, Homoródalmás 10, Csíkszentmihály 14, Bögöz 15, Oklánd 10, Csíkpálfalva 12, Kászonaltíz 14, Nagygalambfalva 11, Parajd 25, Csíkrákos 11, Gyer­gyóremete 22, Máréfalva 11, Székely­andrásfalva 10, Salamás 17, Csíkszentkirály 14, Csíkszentdomokos 22, Csík­szent­már­ton 13, Csík­szent­simon 15, Csíkszent­imre 12, Újszékely 14, Ma­dé­fal­va 14, Gyergyó­vár­hegy 11, Gyer­gyó­új­fa­lu 19, Simén­falva 16, Csík­szent­ta­más 14, Gyergyótölgyes 14, Tusnád 12, Kányád 10, Székelyvarság 11, Vasláb 11, Zetelaka 22.

Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

2026. március 19., csütörtök

Holnap van a tavaszi napéjegyenlőség, és pont ekkor lephet meg az időjárás

Közelíteni fog a hőmérséklet a naptári dátumra jellemző értékekhez, szemben azzal, amit március elejétől mostanáig tapasztaltunk.

Holnap van a tavaszi napéjegyenlőség, és pont ekkor lephet meg az időjárás
Holnap van a tavaszi napéjegyenlőség, és pont ekkor lephet meg az időjárás
2026. március 19., csütörtök

Holnap van a tavaszi napéjegyenlőség, és pont ekkor lephet meg az időjárás
Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Székelyföldi elkerülőutak is bekerültek a kiemelt beruházások közé

A parlament költségvetési-pénzügyi bizottságai csütörtöki együttes ülésükön 38 támogató és 13 elutasító szavazattal elfogadták a 2026-os állami költségvetés tervezetét. A jogszabályavaslat a parlament plénuma elé kerül.

Székelyföldi elkerülőutak is bekerültek a kiemelt beruházások közé
Székelyföldi elkerülőutak is bekerültek a kiemelt beruházások közé
2026. március 19., csütörtök

Székelyföldi elkerülőutak is bekerültek a kiemelt beruházások közé
2026. március 19., csütörtök

Megvan, hogy mennyi pénz jut a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának támogatására

A kormány csütörtökön 620 millió lejes keretet hagyott jóvá a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának támogatására.

Megvan, hogy mennyi pénz jut a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának támogatására
Megvan, hogy mennyi pénz jut a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának támogatására
2026. március 19., csütörtök

Megvan, hogy mennyi pénz jut a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának támogatására
2026. március 19., csütörtök

Több tucat iskola marad ki a jövő héten kezdődő próbaérettségiből

Több mint 131 000 diák iratkozott be a jövő héten kezdődő próbaérettségire, amelyet a végzős középiskolai osztályokkal rendelkező iskolák 95,16 százalékában szerveznek meg – tájékoztatott csütörtökön az oktatási minisztérium.

Több tucat iskola marad ki a jövő héten kezdődő próbaérettségiből
Több tucat iskola marad ki a jövő héten kezdődő próbaérettségiből
2026. március 19., csütörtök

Több tucat iskola marad ki a jövő héten kezdődő próbaérettségiből
Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Kezdődik az útfelújítás Kányád és Homoródszentpál között is

Mindhárom szakaszon elkezdődött a munka a Hargita Megye Tanácsa által megrendelt, nagyszabású udvarhelyszéki útfelújításon. Noha nem lesznek a legmélyrehatóbbak a műszaki megoldások, azért jól járható utakat ígérnek.

Kezdődik az útfelújítás Kányád és Homoródszentpál között is
Kezdődik az útfelújítás Kányád és Homoródszentpál között is
2026. március 19., csütörtök

Kezdődik az útfelújítás Kányád és Homoródszentpál között is
2026. március 19., csütörtök

Folytatódhatott a költségvetés vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban

Csütörtök délután folytatódott az idei költségvetés tervezetének vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban, miután a kormánykoalíció vezetői a reggeli egyeztetésen megoldást találtak a szociális csomag finanszírozására.

Folytatódhatott a költségvetés vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban
Folytatódhatott a költségvetés vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban
2026. március 19., csütörtök

Folytatódhatott a költségvetés vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban
2026. március 19., csütörtök

Szakértő: akár 10 százalékkal is emelkedhet a kenyér ára március végéig

Akár 10 százalékkal is emelkedhet a hónap végéig a kenyér és a pékáru ára Romániában az üzemanyagok drágulása és az élelmiszeripart védő kormányzati intézkedések hiánya miatt – nyilatkozta csütörtökön a Rompan munkaadói szervezet elnöke.

Szakértő: akár 10 százalékkal is emelkedhet a kenyér ára március végéig
Szakértő: akár 10 százalékkal is emelkedhet a kenyér ára március végéig
2026. március 19., csütörtök

Szakértő: akár 10 százalékkal is emelkedhet a kenyér ára március végéig
Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Magyarországi országgyűlési választások: ezeken múlhat a szavazatok érvényessége

Megkezdődött a csomagok postázása a levélszavazatra jogosult magyar állampolgárok számára. A szavazólapokat legkésőbb április 12-ig kell kitöltetni és leadni. Mutatjuk a leggyakoribb hibákat, és azt is, miként kerülhető el az érvénytelen szavazat.

Magyarországi országgyűlési választások: ezeken múlhat a szavazatok érvényessége
Magyarországi országgyűlési választások: ezeken múlhat a szavazatok érvényessége
2026. március 19., csütörtök

Magyarországi országgyűlési választások: ezeken múlhat a szavazatok érvényessége
2026. március 19., csütörtök

Ne ezen múljon a levélszavazat érvényessége – hívja fel a figyelmet Bölöni László

Fontos üzenetre hívja fel a figyelmet Bölöni László: a levélszavazás során egy apró hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy a voks érvénytelenné váljon.

Ne ezen múljon a levélszavazat érvényessége – hívja fel a figyelmet Bölöni László
Ne ezen múljon a levélszavazat érvényessége – hívja fel a figyelmet Bölöni László
2026. március 19., csütörtök

Ne ezen múljon a levélszavazat érvényessége – hívja fel a figyelmet Bölöni László
2026. március 19., csütörtök

Kelemen Hunor a koalíciós döntés után: ez a kiszolgáltatott helyzetűek győzelme

A kormánykoalíció vezetőinek csütörtöki ülésén született megállapodás a kiszolgáltott helyzetű személyek számára jelent győzelmet – nyilatkozta Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a koalíciós döntés után: ez a kiszolgáltatott helyzetűek győzelme
Kelemen Hunor a koalíciós döntés után: ez a kiszolgáltatott helyzetűek győzelme
2026. március 19., csütörtök

Kelemen Hunor a koalíciós döntés után: ez a kiszolgáltatott helyzetűek győzelme
Hirdetés
