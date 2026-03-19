Megvan, hogy mennyi pénz jut a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának támogatására

A kormány csütörtökön 620 millió lejes keretet hagyott jóvá a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának támogatására.

A szubvenciót a mezőgazdasági minisztérium 2026-os költségvetéséből finanszírozzák. A jóváhagyott összeg a 2025 júliusa és decembere közötti időszakra járó támogatások kifizetését fedezi – írja az Agerpres hírügynökség a kormány sajtóirodájának közlésére hivatkozva.

Idén a gazdák literenként 2,697 lej jövedékiadó-különbözet visszatérítésére jogosultak, vagyis a normál (2804,29 lej/1000 liter) és a kedvezményes (106,72 lej/1000 liter) adószint közötti különbséget kapják vissza.

A kifizetéseket a mezőgazdasági kifizetési ügynökség (APIA) végzi.