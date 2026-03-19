Holnap van a tavaszi napéjegyenlőség, és pont ekkor lephet meg az időjárás

Fotó: Borbély Fanni
A húsvétig tartó időszakban közelíteni fog a hőmérséklet a naptári dátumra jellemző értékekhez, szemben azzal, amit március elejétől mostanáig tapasztaltunk.
Holnap, azaz március 20-án, pénteken következik be a 2026-os tavaszi napéjegyenlőség helyi idő szerint délután háromnegyed ötkor. Ez a csillagászati tavasz kezdete, ilyenkor a nappal és az éjszaka hossza megközelítőleg egyenlővé válik, és ettől kezdve az északi féltekén a nappalok hosszabbodnak.
S noha márciusban eddig elkényeztetett az időjárás, péntekre az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) több helyre havazást és havas esőt jelez – írja a Digi24 hírportál az ANM előrejelzésére hivatkozva. A szél sem csillapodik, sőt péntek estig érvényes egy elsőfokú szélriasztás az ország délkeleti részére.
Ami a következő napokat, illetve a húsvétig tartó időszakot illeti, az ANM előrejelzése szerint
Nagyjából 6 Celsius-fokos különbséget tapasztalhatunk a csúcsértékeknél Erdély keleti részén, a hajnali legalacsonyabb értékek pedig mínusz 5 Celsius-fokig is visszaeshetnek Erdély keleti medencéiben. Hétfőtől enyhén emelkednek a hőmérsékleti értékek, napközben 8–16 fokig melegszik fel.
Húsvétkor a naptári értékekhez közeli hőmérsékletekre számítunk, napközben 12–19 fokra.
