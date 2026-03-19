Holnap van a tavaszi napéjegyenlőség, és pont ekkor lephet meg az időjárás

Fotó: Borbély Fanni

A húsvétig tartó időszakban közelíteni fog a hőmérséklet a naptári dátumra jellemző értékekhez, szemben azzal, amit március elejétől mostanáig tapasztaltunk.

Székelyhon

2026. március 19., 20:332026. március 19., 20:33

Holnap, azaz március 20-án, pénteken következik be a 2026-os tavaszi napéjegyenlőség helyi idő szerint délután háromnegyed ötkor. Ez a csillagászati tavasz kezdete, ilyenkor a nappal és az éjszaka hossza megközelítőleg egyenlővé válik, és ettől kezdve az északi féltekén a nappalok hosszabbodnak.

S noha márciusban eddig elkényeztetett az időjárás, péntekre az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) több helyre havazást és havas esőt jelez – írja a Digi24 hírportál az ANM előrejelzésére hivatkozva. A szél sem csillapodik, sőt péntek estig érvényes egy elsőfokú szélriasztás az ország délkeleti részére.

Ami a következő napokat, illetve a húsvétig tartó időszakot illeti, az ANM előrejelzése szerint

a hőmérséklet közelíteni fog a naptári dátumra jellemző értékekhez, szemben azzal, amit március elejétől mostanáig tapasztaltunk.

Nagyjából 6 Celsius-fokos különbséget tapasztalhatunk a csúcsértékeknél Erdély keleti részén, a hajnali legalacsonyabb értékek pedig mínusz 5 Celsius-fokig is visszaeshetnek Erdély keleti medencéiben. Hétfőtől enyhén emelkednek a hőmérsékleti értékek, napközben 8–16 fokig melegszik fel.

Húsvétkor a naptári értékekhez közeli hőmérsékletekre számítunk, napközben 12–19 fokra.

Belföld Időjárás
A rovat további cikkei

2026. március 19., csütörtök

Végleges számok az önkormányzati leépítésekről Hargita megyében

Kisebb létszámmal kell megnövekedett feladatokat elvégezniük a polgármesteri hivataloknak és a megyei tanácsnak Hargita megyében június végétől. A prefektusi hivatal közölte az új álláskereteket, a végrehajtásról csütörtökön egyeztettek.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Székelyföldi elkerülőutak is bekerültek a kiemelt beruházások közé

A parlament költségvetési-pénzügyi bizottságai csütörtöki együttes ülésükön 38 támogató és 13 elutasító szavazattal elfogadták a 2026-os állami költségvetés tervezetét. A jogszabályavaslat a parlament plénuma elé kerül.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Megvan, hogy mennyi pénz jut a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának támogatására

A kormány csütörtökön 620 millió lejes keretet hagyott jóvá a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának támogatására.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Több tucat iskola marad ki a jövő héten kezdődő próbaérettségiből

Több mint 131 000 diák iratkozott be a jövő héten kezdődő próbaérettségire, amelyet a végzős középiskolai osztályokkal rendelkező iskolák 95,16 százalékában szerveznek meg – tájékoztatott csütörtökön az oktatási minisztérium.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Kezdődik az útfelújítás Kányád és Homoródszentpál között is

Mindhárom szakaszon elkezdődött a munka a Hargita Megye Tanácsa által megrendelt, nagyszabású udvarhelyszéki útfelújításon. Noha nem lesznek a legmélyrehatóbbak a műszaki megoldások, azért jól járható utakat ígérnek.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Folytatódhatott a költségvetés vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban

Csütörtök délután folytatódott az idei költségvetés tervezetének vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban, miután a kormánykoalíció vezetői a reggeli egyeztetésen megoldást találtak a szociális csomag finanszírozására.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Szakértő: akár 10 százalékkal is emelkedhet a kenyér ára március végéig

Akár 10 százalékkal is emelkedhet a hónap végéig a kenyér és a pékáru ára Romániában az üzemanyagok drágulása és az élelmiszeripart védő kormányzati intézkedések hiánya miatt – nyilatkozta csütörtökön a Rompan munkaadói szervezet elnöke.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Magyarországi országgyűlési választások: ezeken múlhat a szavazatok érvényessége

Megkezdődött a csomagok postázása a levélszavazatra jogosult magyar állampolgárok számára. A szavazólapokat legkésőbb április 12-ig kell kitöltetni és leadni. Mutatjuk a leggyakoribb hibákat, és azt is, miként kerülhető el az érvénytelen szavazat.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Ne ezen múljon a levélszavazat érvényessége – hívja fel a figyelmet Bölöni László

Fontos üzenetre hívja fel a figyelmet Bölöni László: a levélszavazás során egy apró hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy a voks érvénytelenné váljon.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Kelemen Hunor a koalíciós döntés után: ez a kiszolgáltatott helyzetűek győzelme

A kormánykoalíció vezetőinek csütörtöki ülésén született megállapodás a kiszolgáltott helyzetű személyek számára jelent győzelmet – nyilatkozta Kelemen Hunor.

2026. március 19., csütörtök

