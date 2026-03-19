Tízmillió lejes támogatást kap a marosvásárhelyi repülőtér

Egy bő hét múlva érkezik meg a bázisgép Marosvásárhelyre. Március végétől tíz célállomásra lehet utazni. Archív • Fotó: Haáz Vince

A Maros megyei tanács megszavazta a tulajdonában lévő légikikötő idei, közel tízmillió lejes támogatását. A döntés célja a működés biztosítása és a turizmus fellendítése, különös tekintettel a március 29-én induló bázisnyitásra és az új járatokra.

Simon Virág

2026. március 19., 20:22

2026. március 19., 20:392026. március 19., 20:39

A jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik, hogy a megyei tanácsok támogatást biztosítsanak a tulajdonukban levő repülőtereknek, különböző kiadások fedezésére. A Maros megyei tanács az elmúlt években többször támogatta, saját költségvetéséből a légi kikötőt, és ennek a folyamatnak az újbóli elindításáról a soros márciusi ülésen, csütörtökön is szavaztak a képviselők.

A szavazás előtt Dan Dorul Rus, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője szólalt fel: szerinte a repülőtér vezetőtanácsa nem működik megfelelően, és oda olyanok is bekerültek, akiket nem szakmai tudtásuk, hanem politikai hovatartozásuk alapján választottak be.

Nem biankó csekk: így hívható le az összeg

A Maros Megyei Tanács elnöke, Péter Ferenc reakciójában sértőnek nevezte a feltételezést, hogy a repülőtér vezetőtanácsának tagjait nem megfelelőképpen választották ki.

Péter Ferenc tanácselnök: jegyet váltottam, így is támogatom a légi kikötőt • Fotó: Haáz Vince

Ugyanakkor kiemelte, hogy ő több mint tíz éve támogatja a repülőteret és ezután is fontosnak tartja, hogy lehetőségek szerint segítsék azt.

Idézet
Az országban csak a kolozsvári és a bukaresti repülőtér önfenntartó, a többiek mind támogatásban részesülnek.

Ma tudomásul vettük, hogy a Versenytanács megengedi, hogy támogassuk a saját költségvetésünkből a repülőteret az elkövetkező években. A konkrét támogatást, ami évi 9 999 000 lej lehet, nem automatikusan kapja meg a repülőtér, hanem igényli, megindokolja, hogy mire kell, és csak azután folyósítjuk. Számunkra fontos, hogy ez a reptér működjön, a március végétől beinduló új célállomásokra minél többen eljussanak és onnan is érkezzenek turisták a megyébe.”

Irány a világ: tíz célállomás március végétől

Péter Ferenc arról is beszélt, hogy ő maga is jegyet váltott az új járatok egyikére, így is támogatva a légi kikötőt. A megyei tanács elnöke azt is elmondta, hogy tudomása szerint

az üzemanyag-drágulás és a közel-keleti háborús helyzet egyelőre nem befolyásolja a március végétől induló marosvásárhelyi járatokat.

Arról sem kaptak értesítést, hogy a nyári, egyiptomi charter járattal gondok lennének. Ezek mindenikére lehet jegyet váltani, tervek szerint a meghirdetett időpontokban lehet utazni.

Mint korábban beszámoltunk róla, március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba.

Bázisgép lesz Marosvásárhelyen, tíz célállomásra lehet repülni a jelenlegi egy helyett
Bázisgép lesz Marosvásárhelyen, tíz célállomásra lehet repülni a jelenlegi egy helyett

Március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba. A részletekről hétfőn számoltak be.

szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 19., csütörtök

A film-média szakos diákok munkáiból nyílik fotókiállítás

Fotókiállítás nyílik a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem film-média szakos diákjainak munkáiból. A Hapci király című előadást is bemutatják március 21-én, a bábművészet világnapján.

2026. március 19., csütörtök

Oda is jutott a modern iskolai felszerelésekből, ahol nagy szükség van ezekre

Modern oktatási eszközöket, a fejlesztéshez szükséges felszereléseket vásároltak uniós pénzből a Maros megyében működő három inkluzív oktatási intézménynek és a nevelési tanácsadó központnak. A részletekről Péter Ferenc tanácselnök számolt be.

Buszok útvonalát is befolyásolja az útfelújítás Marosvásárhelyen

Útburkolat-felújítási munkálatok zajlanak Marosvásárhelyen március 20-tól április 20-ig a Băneasa utcában, a Ion Heliade Rădulescu utca és a Raktár utca közötti szakaszon. A munkák célja az úthálózat és a közlekedésbiztonság javítása.

2026. március 18., szerda

Szovátára látogatott Kövér László

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke jelenlétében nyitották meg az Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek Találkozóját szerdán este Szovátán. Idén rendhagyó módon nem egy, hanem hét helyszínen lépnek fel a táncosok.

2026. március 17., kedd

Több Maros megyei helyszínen is lángol a száraz növényzet – frissítve

Több különböző helyszínre is égő száraz növényzet miatt riasztották a tűzoltókat Maros megyében.

Gyermekek tömegsírjára is rátaláltak a feltárt római kori temetőben

Maros megye első, római településhez köthető temetőjét tárják fel a megyei múzeum munkatársai Maroskeresztúron. Ottjártunkkor egy olyan sírnál dolgoztak a szakemberek, amelyben húsz gyermekcsontvázat találtak.

Lakóház gyulladt ki Dicsőszentmártonban

Tűz ütött ki egy lakóház tetőzetében Dicsőszentmártonban, személyi sérülés nem történt.

2026. március 17., kedd

Nem sok jót ígér a büdzsétervezet a Maros megyei útépítések szempontjából

Az országos költségvetés tervezete felemás képet mutat a Maros megyei nagyberuházások tekintetében. Míg a segesvári elkerülőút jelentős forrásokhoz jut, a szászrégeni és a marosvásárhelyi forgalmat tehermentesítő projektek csak jelképes összegeket kaptak.

Hatvan hektár égett le a hétvégi tarlótüzekben Maros megyében

Számos tarlótűzhöz riasztották a Maros megyei hivatásos és önkéntes tűzoltókat hétvégén. A beavatkozások során összesen mintegy 60 hektárnyi terület égett le – tájékoztat a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

