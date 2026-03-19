Tízmillió lejes támogatást kap a marosvásárhelyi repülőtér

Egy bő hét múlva érkezik meg a bázisgép Marosvásárhelyre. Március végétől tíz célállomásra lehet utazni.
A Maros megyei tanács megszavazta a tulajdonában lévő légikikötő idei, közel tízmillió lejes támogatását. A döntés célja a működés biztosítása és a turizmus fellendítése, különös tekintettel a március 29-én induló bázisnyitásra és az új járatokra.
2026. március 19., 20:39
A jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik, hogy a megyei tanácsok támogatást biztosítsanak a tulajdonukban levő repülőtereknek, különböző kiadások fedezésére. A Maros megyei tanács az elmúlt években többször támogatta, saját költségvetéséből a légi kikötőt, és ennek a folyamatnak az újbóli elindításáról a soros márciusi ülésen, csütörtökön is szavaztak a képviselők.
A szavazás előtt Dan Dorul Rus, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője szólalt fel: szerinte a repülőtér vezetőtanácsa nem működik megfelelően, és oda olyanok is bekerültek, akiket nem szakmai tudtásuk, hanem politikai hovatartozásuk alapján választottak be.
A Maros Megyei Tanács elnöke, Péter Ferenc reakciójában sértőnek nevezte a feltételezést, hogy a repülőtér vezetőtanácsának tagjait nem megfelelőképpen választották ki.
Péter Ferenc tanácselnök: jegyet váltottam, így is támogatom a légi kikötőt
Ugyanakkor kiemelte, hogy ő több mint tíz éve támogatja a repülőteret és ezután is fontosnak tartja, hogy lehetőségek szerint segítsék azt.
Ma tudomásul vettük, hogy a Versenytanács megengedi, hogy támogassuk a saját költségvetésünkből a repülőteret az elkövetkező években. A konkrét támogatást, ami évi 9 999 000 lej lehet, nem automatikusan kapja meg a repülőtér, hanem igényli, megindokolja, hogy mire kell, és csak azután folyósítjuk. Számunkra fontos, hogy ez a reptér működjön, a március végétől beinduló új célállomásokra minél többen eljussanak és onnan is érkezzenek turisták a megyébe.”
Péter Ferenc arról is beszélt, hogy ő maga is jegyet váltott az új járatok egyikére, így is támogatva a légi kikötőt. A megyei tanács elnöke azt is elmondta, hogy tudomása szerint
Arról sem kaptak értesítést, hogy a nyári, egyiptomi charter járattal gondok lennének. Ezek mindenikére lehet jegyet váltani, tervek szerint a meghirdetett időpontokban lehet utazni.
Mint korábban beszámoltunk róla, március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba.
