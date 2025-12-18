Rovatok
A legszebb fotók visszatértek az állatkertbe

Februárig tart a fényképkiállítás az állatkertben • Fotó: Milvus Csoport

Februárig tart a fényképkiállítás az állatkertben

Fotó: Milvus Csoport

Újra megcsodálhatók a Milvus Csoport idei fotópályázatára beérkezett legszebb alkotások a Marosvásárhelyi Állatkertben.

Simon Virág

2025. december 18., 16:59

Kisebb körút után visszatért a Milvus Fotóverseny Pályázat kiállítása az állatkert sétányára.

A több száz alkotásból kiválasztott díjazott és

legszebb alkotások február végéig maradnak az állatkertben,

hogy minél többen megnézhessék őket. Aki nem jut el Marosvásárhelyre az állatkertbe, az a Milvus Csoport honlapján tanulmányozhatja a természetben készült fényképeket.

Marosszék Marosvásárhely
