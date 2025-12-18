A legszebb fotók visszatértek az állatkertbe

2025. december 17., szerda

Idős asszonyt fosztottak ki a buszon – zsebtolvaj párost kaptak el Marosvásárhelyen

Nem jutottak messzire azok a zsebtolvajok, akik egy 81 éves asszonyt fosztottak ki Marosvásárhelyen. A rendőrök tetten érték a 61 éves férfit és az 50 éves nőt, akik egy zsúfolt autóbuszon lopták el az idős nő szatyrát, benne 1200 lejjel.