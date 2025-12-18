Rovatok
Két baleset is történt Maros megyében az éjszaka – többen megsérültek

A fehéregyházi baleset • Fotó: Maros megyei tűzoltóság

A fehéregyházi baleset

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Két közúti baleset is történt Maros megyében az éjszaka folyamán. Fehéregyházán egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, míg Nyárádmagyaróson árokba borult egy gépjármű.

Székelyhon

2025. december 18., 08:512025. december 18., 08:51

Az első baleset Fehéregyházán történt, röviddel éjfél előtt: egy személygépkocsi és egy teherautó ütközött össze. A helyszínre a segesvári tűzoltóság egységei vonultak ki egy műszaki mentésre alkalmas tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőautóval.

A balesetben két személy sérült meg, egyikük súlyosan.

Az éríntett útszakaszon a forgalmat mindkét irányban teljesen lezárták a mentés és helyszínelés idejére.

Baleset Nyárádmagyaróson • Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Baleset Nyárádmagyaróson

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Néhány órával később, hajnali 5 óra körül újabb közúti baleset történt Maros megyében, ezúttal Nyárádmagyaróson. Egy személygépkocsi lesodródott az úttestről és az út menti árokba hajtva állt meg.

A baleset következtében két személy sérült meg.

A helyszínre a nyárádszeredai tűzoltóállomás egységei vonultak ki. A hatóságok mindkét esetben vizsgálják a balesetek körülményeit – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

Maros megye Marosszék Baleset
