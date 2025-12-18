Két baleset is történt Maros megyében az éjszaka – többen megsérültek

A fehéregyházi baleset
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Két közúti baleset is történt Maros megyében az éjszaka folyamán. Fehéregyházán egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, míg Nyárádmagyaróson árokba borult egy gépjármű.
Az első baleset Fehéregyházán történt, röviddel éjfél előtt: egy személygépkocsi és egy teherautó ütközött össze. A helyszínre a segesvári tűzoltóság egységei vonultak ki egy műszaki mentésre alkalmas tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőautóval.
Az éríntett útszakaszon a forgalmat mindkét irányban teljesen lezárták a mentés és helyszínelés idejére.
Baleset Nyárádmagyaróson
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Néhány órával később, hajnali 5 óra körül újabb közúti baleset történt Maros megyében, ezúttal Nyárádmagyaróson. Egy személygépkocsi lesodródott az úttestről és az út menti árokba hajtva állt meg.
A helyszínre a nyárádszeredai tűzoltóállomás egységei vonultak ki. A hatóságok mindkét esetben vizsgálják a balesetek körülményeit – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.
