Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság
Nem jutottak messzire azok a zsebtolvajok, akik egy 81 éves asszonyt fosztottak ki Marosvásárhelyen. A rendőrök tetten érték a 61 éves férfit és az 50 éves nőt, akik egy zsúfolt autóbuszon lopták el az idős nő szatyrát, benne 1200 lejjel.
A hatóságok szerint a hétfőn elkapott páros nem először csapott le.
akiktől táskákat, pénzt, bankkártyákat, egészségügyi kártyákat és mobiltelefonokat zsákmányoltak. A rendőrök házkutatást tartottak az otthonukban,
Másnap a bíróság 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el ellenük. A nyomozás jelenleg is zajlik, a hatóságok további sértettek jelentkezését sem zárják ki – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
Fontos előrelépés történt Maros megye sürgősségi ellátásában: új és teljesen felszerelt mentőautók érkeztek. Ezek nem csupán szállítóeszközök, hanem mozgó orvosi egységek, amelyek a különböző vészhelyzetekben gyors és szakszerű ellátást biztosítanak.
Tiltakozáshullámot eredményezett a marosvásárhelyi orvosi egyetem rektorának felhívása, hogy a Művészeti Egyetem csatlakozzon az általa vezetett megaintézményhez. Az egyetem szenátusa tavaly már nemet mondott, álláspontjuk változatlan.
A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház az országban egyedülállóan végez ingyenes genetikai vizsgálatokat rákos betegek számára, lehetővé téve a személyre szabott, célzott kezeléseket.
Ajánlott gázérzékelőt szerelni a tömbházak lépcsőházaiba, és ennek költsége a tulajdonosi társulásokat terheli – mondta érdeklődésünkre a gázszolgáltató sajtóirodája, tisztázva azt is, hogy kihez tartoznak a köztes vezetékek.
A Bekecs Táncegyesület vehette át idén az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Maros megyei szervezetének Szabó György Pál-díját, elismerésként a kiemelkedő művészeti munkáért és a közösségi szolgálatért.
Marosvásárhelyen indította útjára az országos RMDSZ Hazaváró programját, amelynek célja, hogy személyre szabott információkkal és ügyintézési segítséggel támogassa a külföldről hazatelepedni kívánó erdélyi magyarokat.
Idén is megszervezik a Motoros Mikulások adománygyűjtő eseményt Marosvásárhelyen. Szombaton a Színház térre várják a kicsiket, nagyokat.
Híd alá borult egy személygépkocsi csütörtök éjjel Segesvár Segesd felőli kijáratánál. A roncsba szorult sofőrt a tűzoltók szabadították ki, a sérültet súlyos állapotban szállították kórházba.
Édesapja jelentette be csütörtökön a Maros megyei rendőrségen, hogy szerdán elment otthonról és nem tért haza 16 éves lánya.
Szakmai támogatást, munkateret, kapcsolatépítést ígérnek a nyárádszeredai Inkubházban azoknak a vállalkozóknak, akik most szeretnék megvalósítani ötleteiket, vagy nemrég indítottak céget.
szóljon hozzá!