Nem jutottak messzire azok a zsebtolvajok, akik egy 81 éves asszonyt fosztottak ki Marosvásárhelyen. A rendőrök tetten érték a 61 éves férfit és az 50 éves nőt, akik egy zsúfolt autóbuszon lopták el az idős nő szatyrát, benne 1200 lejjel.

Székelyhon 2025. december 17., 15:192025. december 17., 15:19

A hatóságok szerint a hétfőn elkapott páros nem először csapott le.

November eleje és december közepe között buszmegállókban, tömegközlekedési eszközökön és még egy helyi üzletben is áldozatokat szemeltek ki,

akiktől táskákat, pénzt, bankkártyákat, egészségügyi kártyákat és mobiltelefonokat zsákmányoltak. A rendőrök házkutatást tartottak az otthonukban,

a gyanúsítottakat pedig azonnal őrizetbe vették.