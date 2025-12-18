Pénzjutalom jár a színtízes vizsgaeredményekért

2025. december 18., csütörtök

Korlátoznák a nyugdíjasok ingyenes utazási kedvezményét Marosvásárhelyen

A városi autóbuszokon tapasztalt reggeli zsúfoltság elkerülése érdekében hétköznapokon 6.30 és 8.30 között ne lehessen használni az ingyenes nyugdíjas bérleteket – áll abban a határozat-tervezetben, amit a marosvásárhelyi tanácsosoknak kell megszavazniuk.