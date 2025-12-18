Szomorú emléknap: elcsendesült a Patkó, megszólaltak a harangok

Kisebb tömeg gyűlt össze csütörtökön a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának Patkó felőli bejáratánál, hogy a két éve történt épületomlás áldozataira emlékezzenek. Néma gyertyagyújtással és főhajtással idézték fel a történteket.

Kisebb tömeg gyűlt össze csütörtökön a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának Patkó felőli bejáratánál, hogy a két éve történt épületomlás áldozataira emlékezzenek. Néma gyertyagyújtással és főhajtással idézték fel a történteket.

A megemlékezésen jelen volt a városvezetés, az önkormányzati képviselők, az iskola vezetői, illetve több fiatal is.

A gyertyagyújtás és főhajtás idején elcsendesült a karácsonyi vásár és a harangok is megszólaltak.

Hirdetés

korábban írtuk Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része, a romok négy diákot temettek maguk alá, közülük ketten életüket vesztették. A felelősségre vonás lassan halad.

Mint a szomorú évforduló alkalmából közölt visszatekintő cikkükben felidéztük, napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része.

korábban írtuk Tragédia Székelyudvarhelyen – gyerekek szorultak a bentlakás összeomlott fala alá Összedőlt a Tamási Áron Gimnázium kollégiumának egyik épületrésze hétfő délután. Több gyerek a romok alá szorult, azonban sikerült kimenteni őket. Az egyik fiút már nem lehetett újjáéleszteni.

A tragédia során a diákok egyike, a farkaslaki S. Dávid a helyszínen elhunyt, a válságos állapotba került fehéregyházi B. Orsolya pedig néhány héttel később, 2024. január 9-én vesztette életét a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban.

A másik két áldozat viszonylag könnyebb sérülésekkel átvészelte a történteket. A felelősségre vonás lassan halad.