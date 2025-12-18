Szomorú emléknap: elcsendesült a Patkó, megszólaltak a harangok

Kisebb tömeg gyűlt össze csütörtökön a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának Patkó felőli bejáratánál, hogy a két éve történt épületomlás áldozataira emlékezzenek. Néma gyertyagyújtással és főhajtással idézték fel a történteket.
2025. december 18., 16:582025. december 18., 16:58
2025. december 18., 17:022025. december 18., 17:02
Fotó: Olti Angyalka
Kisebb tömeg gyűlt össze csütörtökön a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának Patkó felőli bejáratánál, hogy a két éve történt épületomlás áldozataira emlékezzenek. Néma gyertyagyújtással és főhajtással idézték fel a történteket.
2025. december 18., 16:582025. december 18., 16:58
2025. december 18., 17:022025. december 18., 17:02
A megemlékezésen jelen volt a városvezetés, az önkormányzati képviselők, az iskola vezetői, illetve több fiatal is.
Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része, a romok négy diákot temettek maguk alá, közülük ketten életüket vesztették. A felelősségre vonás lassan halad.
Mint a szomorú évforduló alkalmából közölt visszatekintő cikkükben felidéztük, napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része.
Összedőlt a Tamási Áron Gimnázium kollégiumának egyik épületrésze hétfő délután. Több gyerek a romok alá szorult, azonban sikerült kimenteni őket. Az egyik fiút már nem lehetett újjáéleszteni.
A tragédia során a diákok egyike, a farkaslaki S. Dávid a helyszínen elhunyt, a válságos állapotba került fehéregyházi B. Orsolya pedig néhány héttel később, 2024. január 9-én vesztette életét a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban.
A másik két áldozat viszonylag könnyebb sérülésekkel átvészelte a történteket. A felelősségre vonás lassan halad.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Egy disznó csatangolt csütörtök este a Marosvásárhely-Radnót közötti autópályán.
A városi autóbuszokon tapasztalt reggeli zsúfoltság elkerülése érdekében hétköznapokon 6.30 és 8.30 között ne lehessen használni az ingyenes nyugdíjas bérleteket – áll abban a határozat-tervezetben, amit a marosvásárhelyi tanácsosoknak kell megszavazniuk.
A sepsiszentgyörgyi mozi közelébe költözött a sepsiszentgyörgyi rendőrség, az új székházban fogadják a lakosságot is.
Adománygyűjtést szerveznek vasárnap a gyergyóalfalui Baricz Alfonz részére, aki munkavégzés közben szenvedett balesetet.
Vonatbaleset történt csütörtökön délután Szászrégenben, amelyben egy 43 éves nő életét vesztette.
Közbiztonsági fejlesztések indulnak Gyergyószentmiklóson, miközben a frissen bevezetett fizetéses parkolás első tapasztalatai alapján több szabályozást is módosított a képviselő-testület.
Letette csütörtökön a hűségesküt és román állampolgár lett Dominic Fritz temesvári polgármester, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke.
A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta, hogy az érettségin és a nyolcadikosok képességfelmérő vizsgáján 10-es átlagot elérő diákok pénzjutalomban részesüljenek.
Négy személyautó ütközött a Kovászna megyei Maksánál csütörtök délután. A mentés és a helyszínelés idejére forgalomkorlátozást vezettek be.
A befagyasztott orosz vagyon ügye halott – jelentette ki a magyar miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben az EU-csúcsra érkezve, hangsúlyozva: nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét.
szóljon hozzá!