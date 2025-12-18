1,9 milliárd lejjel egészíti ki a kormány az egészségbiztosító idei költségvetését

A kormány jóváhagyta 1,9 milliárd lej elkülönítését a költségvetési tartalékalapból az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) büdzséjének kiegészítésére, hogy biztosítsa az egészségügyi ellátás finanszírozásának folytonosságát év végéig.

A csütörtökön született döntésről Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter számolt be Facebook-oldalán az ülést követően. A tárcavezető szerint a költségvetés-kiegészítés

az ártámogatott és ingyenes gyógyszerek, az országos egészségügyi programok keretében nyújtott kezelések és a kórházi orvosi szolgáltatások finanszírozásának biztosításához szükséges,