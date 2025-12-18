Két autó ütközött, két másik is megrongálódott a balesetben

Négy személyautó ütközött a Kovászna megyei Maksánál csütörtök délután. A mentés és a helyszínelés idejére forgalomkorlátozást vezettek be.

A Kovászna megyei rendőrség tájékoztatása szerint csütörtök délután három gépkocsi ütközött össze Maksán. Az első beszámolók szerint egy személy szorult orvosi ellátásra.

Helyszínen levő kollégánk elmondása szerint a baleset Maksa Kézdivásárhely felőli kijáratának közelében történt. A céhes város irányából nem lehet bejutni a településre, ugyanakkor a rendőrség lezárta a forgalmat a rétyi keresztútnál is.