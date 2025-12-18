Két autó ütközött, két másik is megrongálódott a balesetben

Fotó: Tuchiluș Alex
Négy személyautó ütközött a Kovászna megyei Maksánál csütörtök délután. A mentés és a helyszínelés idejére forgalomkorlátozást vezettek be.
2025. december 18., 17:412025. december 18., 17:41
2025. december 18., 20:252025. december 18., 20:25
A Kovászna megyei rendőrség tájékoztatása szerint csütörtök délután három gépkocsi ütközött össze Maksán. Az első beszámolók szerint egy személy szorult orvosi ellátásra.
Helyszínen levő kollégánk elmondása szerint a baleset Maksa Kézdivásárhely felőli kijáratának közelében történt. A céhes város irányából nem lehet bejutni a településre, ugyanakkor a rendőrség lezárta a forgalmat a rétyi keresztútnál is.
Fotó: Tuchiluș Alex
A balesetet Kovászna város irányába, a 13E jelzésű országúton, illetve a 121-es megyei úton kerülhetik ki az autósok.
Nyílt törést szenvedett az egyik alsó végtagján az egyik utas. Őt a roncsok közül szabadították ki a helyszínre kiszálló mentőegységek. A három autó ütközése nyomán összesen négyen sérültek meg, három személyt szállítottak a kórházba, további kivizsgálásra, a negyedik sérült visszautasította a kórházba szállítás lehetőségét.
Fotó: Tuchiluș Alex
Mint a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság későbbi tájékoztatásából kiderült, nem három, hanem négy autó volt érintett a balesetben. Először két, a menetirányukkal ellentétes sávon közlekedő autó ütközött össze. Az egyik lesodoródott az úttestről, és nekicsapódott egy parkoló személygépkocsinak. Ezt követően egy a Brassó-Bákó menetirányban közlekedő autó ütközött neki a balesetben érintett autók egyikének.
