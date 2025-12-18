Több módosítást is eszközöltek a gyergyószentmiklósi parkolási szabályzatban

Fotó: Gergely Imre
Közbiztonsági fejlesztések indulnak Gyergyószentmiklóson, miközben a frissen bevezetett fizetéses parkolás első tapasztalatai alapján több szabályozást is módosított a képviselő-testület.
Összesen 2,6 millió lejből valósít meg közbiztonsági fejlesztéseket Gyergyószentmiklós. A képviselő-testület csütörtöki ülésén elfogadta a beruházás gazdasági és műszaki dokumentációját, így megkezdődhet a tervezés, a kivitelezés határideje 2026 augusztusának vége.
A projekt részeként
Látványos változás lesz, hogy a Kossuth Lajos, a Dózsa György és a Tűzoltó utca találkozásánál
Több iskola környékén pedig fényjelzéssel ellátott gyalog-átkelők növelik a közlekedésbiztonságot.
Amint Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere elmondta: a projekthez nem szükséges önrészt biztosítania a városnak.
Hétfőn indult el a fizetéses parkolás Gyergyószentmiklóson, ám az első tapasztalatok alapján máris szükségessé vált a szabályozás pontosítása. Kiderült ugyanis, hogy
Ennek kiküszöbölésére az önkormányzat csökkentette az SMS-es fizetés alapárát az áfa mértékével, így a végösszeg nem haladja meg az eredetileg közölt díjat.
További pontosításként rögzítették, hogy egy adott utcában a fizetéses parkolóhelyek legfeljebb 30 százaléka adható bérbe állandó, fenntartott parkolóhelyként.
A háborús veteránok és volt politikai foglyok mentesülnek a parkolási díj fizetése alól.
Döntés született arról is, hogy
Felmerült egy olyan javaslat is, miszerint egyes üzletek közelében legfeljebb két óráig lehessen parkolni, az üzleti forgalom élénkítése érdekében. Selyem-Hideg Norbert jegyző azonban rámutatott, hogy ez jogosulatlan előnyt jelentene bizonyos vállalkozások számára, és kimerítené az illojális konkurencia fogalmát, így a javaslatot elvetették.
Sorbán Örs egy olyan bérlet bevezetését szorgalmazta, amely több autóra is érvényes lenne, és az A zónában is parkolási jogot biztosítana. Ez elsősorban azon vállalkozóknak kedvezett volna, akik több járművel intéznek ügyeket a belvárosban. A testület ezt a javaslatot is elutasította, arra hivatkozva, hogy jelentősen megnehezítené az ellenőrzést.
Elhangzott ugyanakkor, hogy a parkolási rendszerben várhatóan további javításokra lesz szükség, de idővel minden a helyére kerül.
Az ülésen jelen volt Gál Gyula, a városháza parkolásért felelős osztályvezetője is, aki röviden beszámolt az első napok tapasztalatairól. Elmondása szerint
A rendszert működtetők és ellenőrzők még ismerkednek az új szabályozással, ám a következő időszakban más jönnek a szigorúbb ellenőrzések és bírságok.
Az ülés végén Bajkó László hívta fel a figyelmet arra, hogy sürgős intézkedésekre van szükség az utóbbi időben felújított útszakaszokon, mivel jelenleg kaotikus a parkolás. A Békény utcában az úttesten parkoló autók akadályozzák a kamionforgalmat, a járdán álló járművek pedig a gyalogos közlekedést teszik veszélyessé. Ugyanez a helyzet a felszegi városrész szűkebb útjain is.
