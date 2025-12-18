Több módosítást is eszközöltek a gyergyószentmiklósi parkolási szabályzatban

Közbiztonsági fejlesztések indulnak Gyergyószentmiklóson, miközben a frissen bevezetett fizetéses parkolás első tapasztalatai alapján több szabályozást is módosított a képviselő-testület.

Gergely Imre 2025. december 18., 18:262025. december 18., 18:26

Összesen 2,6 millió lejből valósít meg közbiztonsági fejlesztéseket Gyergyószentmiklós. A képviselő-testület csütörtöki ülésén elfogadta a beruházás gazdasági és műszaki dokumentációját, így megkezdődhet a tervezés, a kivitelezés határideje 2026 augusztusának vége. A projekt részeként Hirdetés

40 helyszínen 42 térfigyelő kamerát szerelnek fel, valamint korszerűsítik a teljes rendszer monitorizálását, a helyi rendőrök egyenruhájára testkamerák kerülnek.

Látványos változás lesz, hogy a Kossuth Lajos, a Dózsa György és a Tűzoltó utca találkozásánál

okos jelzőlámpák segítik majd a forgalomirányítást.

Több iskola környékén pedig fényjelzéssel ellátott gyalog-átkelők növelik a közlekedésbiztonságot. Amint Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere elmondta: a projekthez nem szükséges önrészt biztosítania a városnak.

Fotó: Gergely Imre

Módosítások a fizetéses parkolásnál Hétfőn indult el a fizetéses parkolás Gyergyószentmiklóson, ám az első tapasztalatok alapján máris szükségessé vált a szabályozás pontosítása. Kiderült ugyanis, hogy

az SMS-es parkolás esetében a rendszer többet számolt fel, mivel a szolgáltatás áfáját is meg kellett fizetni.

Ennek kiküszöbölésére az önkormányzat csökkentette az SMS-es fizetés alapárát az áfa mértékével, így a végösszeg nem haladja meg az eredetileg közölt díjat. További pontosításként rögzítették, hogy egy adott utcában a fizetéses parkolóhelyek legfeljebb 30 százaléka adható bérbe állandó, fenntartott parkolóhelyként. A háborús veteránok és volt politikai foglyok mentesülnek a parkolási díj fizetése alól. Döntés született arról is, hogy

aki januárban vásárolja meg az egész évre szóló, 500 lejes parkolóbérletet, az 15 százalékos kedvezményben részesül.

Felmerült egy olyan javaslat is, miszerint egyes üzletek közelében legfeljebb két óráig lehessen parkolni, az üzleti forgalom élénkítése érdekében. Selyem-Hideg Norbert jegyző azonban rámutatott, hogy ez jogosulatlan előnyt jelentene bizonyos vállalkozások számára, és kimerítené az illojális konkurencia fogalmát, így a javaslatot elvetették.

Fotó: Gergely Imre

Sorbán Örs egy olyan bérlet bevezetését szorgalmazta, amely több autóra is érvényes lenne, és az A zónában is parkolási jogot biztosítana. Ez elsősorban azon vállalkozóknak kedvezett volna, akik több járművel intéznek ügyeket a belvárosban. A testület ezt a javaslatot is elutasította, arra hivatkozva, hogy jelentősen megnehezítené az ellenőrzést. Elhangzott ugyanakkor, hogy a parkolási rendszerben várhatóan további javításokra lesz szükség, de idővel minden a helyére kerül. Az ülésen jelen volt Gál Gyula, a városháza parkolásért felelős osztályvezetője is, aki röviden beszámolt az első napok tapasztalatairól. Elmondása szerint

a főtéren parkolók mintegy 80 százaléka váltott parkolójegyet, míg más zónákban jóval alacsonyabb volt ez az arány.