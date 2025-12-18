Fűszeres ízű, különleges cserjénk: a boróka

A boróka fűszeres ízű terméséről közismert, vidékünk hegyvidéki régióiban őshonos fajként jelentős állományokat alkot. Bemutatjuk, hogy a termésén túl mely részeit hasznosíthatjuk, és azt a sajátos biológiai tulajdonságát, amely a növényvilágban különlegessé teszi.

Dakó Viola 2025. december 18., 20:202025. december 18., 20:20

A közönséges boróka (Juniperus communis) a ciprusfélék családjába tartozó örökzöld cserje. Sokféle népi névvel illetik, ez azt is jelenti, hogy fontos növénye volt a parasztságnak, és szeretettel használták. A borsika, bossika és borzóka tartoznak a vidékünk legismertebb népi neveihez – a termés fűszeres ízére utalnak. Általában 3-5 méter magas, alakja nagyon változatos lehet és az élőhelyi sajátosságok nagyban befolyásolják. A boróka kétlaki növény, vannak külön nőivarú és hímivarú egyedei is. Termést kizárólag a nőivarú példányok hoznak, míg a hímivarúak a beporzást biztosítják. Így gyakorta lehet olyan cserjékkel találkozni, amelyek sosem teremnek, ebből is lehet következtetni arra, hogy hímivarúak. A cserje megjelenése is utal erre, a feltörekvő állásúak átlalában hímivarúak, míg az elfekvő, inkább terülő példányok nőivarúak. Lassan növő növénynek számít, fényigénye jelentős, de jól tűri a szárazságot és a meszes talajokat is. Alkalmazkodóképessége jelentős, emiatt leromlott és szegényes talajokon is megmarad.

A boróka, első éves éretlen termései enyhén mérgezőek Hirdetés Fotó: FLICKR, Ole Husby, CC BY-SA 2.0.

Érdekessége a kétlakisága mellett, hogy két év alatt érleli be tobozbogyóit, ami ritkaságnak számít a növényvilágban. Ha a közismert növényekre gondolunk, amelyeknek a termését valamilyen formában fogyasztjuk, akkor azok mind, egytől-egyig egy év alatt érlelnek termést, furcsa is lenne, ha ez másképp lenne. A borókának azonban két év szükséges ehhez. Az első évben zöldes éretlen terméseket láthatunk rajta, ezek csak a következő, második évben érnek érettre, hamvas kékesre.

Az első éves éretlen bogyók enyhén mérgezőnek számítanak, ezért kerüljük ezeknek a fogyasztását.

Ha bekerül néhány darab az érettek közé, az általában nem szokott problémát jelenteni, de legyünk figyelmesek. Gyakori látvány, hogy egyszerre érett és éretlen termések is láthatóak a cserjéken, szerencsére az érettek kicsivel könnyebben adják magukat begyűjtés esetén.

Tűszerű levelei kissé szúrósak, a növény ezzel védi magát a növényevő állatoktól. Illóolaj-tartalma miatt keserű is, emiatt kevés állatnak számít vonzónak. Azonban a kecskéknek és juhoknak még így is vonzó szokott lenni kis mennyiségben, főleg ínséges időszakokban. Gyakori, hogy a rendszeres lelegelés miatt nem tud egy adott cserje nagyra nőni, emiatt kis növésű marad.

Vegyes termések: a zöldek éretlenek, a kékek érettek Fotó: FLICKR, Joan Simon, CC BY-SA 2.0

Érett termései télen is begyűjthetőek és ilyenkor már szűkösebb a kínálat, gyakorta késő őszi vagy téli tevékenységnek számít a vidékünkön a borókabogyó gyűjtés. Az érett termésekből sem szabad egyszerre nagy mennyiséget fogyasztani, kimondottan fűszerként alkalmazzuk, mert magas illóolaj-tartalma miatt irritáló lehet.

A terméseket tipikusan vadas ételek fűszerezésére szokták felhasználni, de jól illeszthető káposztás ételekhez, halakhoz, levesekhez és sokféle alkoholos italhoz felhasználják gyantás, citrusos íze miatt.

Én kimondottan szeretem káposztás ételekhez társítva, de gyakorta használom kis mennyiségben savanyúságok fűszerezésére is. Ízesíthetünk vele lekvárt, süteményt, limonádét és fermentált üdítőt is. A horvátoknak van egy kimondottan borókabogyóból készült fermentált üdítőitaluk, amit smrekának hívnak. Alkoholmentes és aromákban gazdag ital, a téli hónapokban nálam is gyakran készül.

A boróka zsenge hajtásai tavasz végén Fotó: FLICKR, Len Worthington, CC BY-SA 2.0

A borókabogyó begyűjtése nem egy könnyű feladat, főleg nem nagyobb tételben. Van, aki bottal szokta úgymond megverni a cserjét, de van, aki vastag bőrkesztyűvel húzza le a terméseket az ágakról. Régen pokrócokat és plédeket terítettek a cserjék alá, erre verték rá a terméseket, ezt napjainkban műanyagból készült ponyvával helyettesítik. A ponyvára rázós megoldás is működik, csak időigényesebb folyamat. Begyűjtéskor tartsuk szem előtt a cserje épségét és túlélési esélyeit is, a kis mértékű sérülést kiújulja.

A lassú növekedése miatt is érdemes kíméletesen bánni vele, így az elkövetkező években is szolgálhat számunkra is terméssel.

Begyűjtés után válogassuk ki mindig a zöld, éretlen szemeket és a lehullott növényi maradványokat. A bogyók gyakorta betegek, többféle gombás betegsége is van a cserjének. Fehéres foltokkal tarkított, ezeket amennyiben lehet, ne fogyasszuk el.

Boróka termése, tisztitás előtt Fotó: FLICKR, Chris Cant, CC BY 2.0.

A termései mellett izgalmas alapanyagnak számítanak a tavasz végén megjelenő friss hajtások is, ilyenkor még nagyon puhák. Lucfenyőhöz hasonló módon lehet begyűjteni őket, csak lecsípjük szétszórtan a cserjéről. Karakteresebb a luchoz viszonyítva, én szezonban mindkettőt gyűjtöm. Terepen is kellemes csemegének számít, kissé gyantás ízű.

Fűszerezésre, dekorálásra és üdítők erjesztéséhez szoktam felhasználni.

Egész évben gyűjthető része is van a termések mellett, a zöld hajtásvégeiből bármikor lecsíphetünk és használhatjuk kis mennyiségben savanyúságok fűszerezésére, teához, áztatva limonádéba és fermentált üdítőbe is különleges alapanyag. Nagyon karakteres, ezért tartsunk mértéket. Ha sokat teszek, akkor számomra kissé mustáros ízvilágba csap át, az pedig üdítőitalhoz annyira nem passzol. A lucfenyő mellett vagy helyett dekorációként is megállja a helyét, sokáig megőrzi színét és, ha sikerül bogyós ágakat levágni, akkor igazán ünnepi hangulatot idéz. Már az idei karácsonyi dekorhoz is felhasználhatjuk, ha tudunk beszerezni belőle.

Üdítőital fűszere Fotó: Forrás: Dakó Viola

Szúrós és sűrű cserjeként jó búvóhelynek számít kisebb emlősők, rovarok és madarak számára. Termését szívesen fogyasztják többnyire a rigófélék és jelentős terjesztőinek is számítanak a madarak. Nyestek és rókák is fogyasztanak időnként érett termést, főleg a táplálékhiányos téli időszakban van ennek számukra jelentősége.

Örökzöld cserje Fotó: FLICKR, Erwin Gruber, CC BY-SA 2.0.