Korlátoznák a nyugdíjasok ingyenes utazási kedvezményét Marosvásárhelyen

Az idősek jelenleg a nap bármely szakaszában ingyenesen utazhatnak a marosvásárhelyi buszokon

A városi autóbuszokon tapasztalt reggeli zsúfoltság elkerülése érdekében hétköznapokon 6.30 és 8.30 között ne lehessen használni az ingyenes nyugdíjas bérleteket – áll abban a határozat-tervezetben, amit a marosvásárhelyi tanácsosoknak kell megszavazniuk.

Simon Virág 2025. december 18., 21:022025. december 18., 21:02 2025. december 18., 21:092025. december 18., 21:09

Az idei utolsó marosvásárhelyi tanácsülés napirendjén szerepel egy tervezet, amely már most borzolja a kedélyeket. A Gombos Csaba városmenedzser és a közterület-rendezési igazgatóság vezetője, Florian Moldovan által jegyzett tervezet a városi buszokon érvényes, jövő évi utazási kedvezményekről szól. Mit terveznek tulajdonképpen? A tervezet első körben leszögezi, hogy továbbra is érvényesek maradnak azok az előírások, amely szerint Hirdetés

a marosvásárhelyi tömegközlekedési vállalat autóbuszain szombaton és vasárnap, valamint hivatalos ünnepnapokon bárki ingyen utazhat.

Megőrzi a diákoknak és egyetemistáknak, háborús veteránoknak eddig biztosított ingyenes közlekedést. Kitér arra is, hogy az 55 évnél fiatalabb nyugdíjasok fél áron utazhatnak, az 55 évnél idősebb nyugdíjasok pedig díjmentesen. De ezt az ingyenességet részben korlátozni kívánják:

a javaslat szerint a nyugdíjasoknak biztosított bérletek nem lesznek érvényesek hétfőtől-péntekig 6.30 és 8.30 óra között. Kivételt képez a nyári iskolai vakáció.

A marosvásárhelyi városi buszok eléggé zsúfoltak, különösen csúcsidőben Fotó: Haáz Vince

Pro és kontra érvek A nyugdíjasokat érintő kora reggeli korlátozások bevezetésének kísérlete nem új keletű, szerepelt már korábbi határozattervezetben, de nem fogadták el. A korlátozás mellett szóló érvek szerint

a nyugdíjasok jelentős többsége bevásárolni indul olyan korán, körbejárva a várost, hogy mindenhol beszerezze az árkedvezményes termékeket.

Az érvek szerint mindezt megtehetik hétköznapokon fél kilenc után is, amikor az iskolába, illetve munkába igyekvők már nem buszoznak, így szellősebbek a járatok. Ezzel szemben az idősek közt vannak, akik

a reggeli órákban laboratóriumba, orvoshoz igyekszik, vagy éppen unokáit kísérik el az óvodába, iskolába.