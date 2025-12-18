Korlátoznák a nyugdíjasok ingyenes utazási kedvezményét Marosvásárhelyen

Az idősek jelenleg a nap bármely szakaszában ingyenesen utazhatnak a marosvásárhelyi buszokon
Fotó: Haáz Vince
A városi autóbuszokon tapasztalt reggeli zsúfoltság elkerülése érdekében hétköznapokon 6.30 és 8.30 között ne lehessen használni az ingyenes nyugdíjas bérleteket – áll abban a határozat-tervezetben, amit a marosvásárhelyi tanácsosoknak kell megszavazniuk.
2025. december 18., 21:022025. december 18., 21:02
2025. december 18., 21:092025. december 18., 21:09
Az idei utolsó marosvásárhelyi tanácsülés napirendjén szerepel egy tervezet, amely már most borzolja a kedélyeket. A Gombos Csaba városmenedzser és a közterület-rendezési igazgatóság vezetője, Florian Moldovan által jegyzett tervezet a városi buszokon érvényes, jövő évi utazási kedvezményekről szól.
A tervezet első körben leszögezi, hogy továbbra is érvényesek maradnak azok az előírások, amely szerint
Megőrzi a diákoknak és egyetemistáknak, háborús veteránoknak eddig biztosított ingyenes közlekedést. Kitér arra is, hogy az 55 évnél fiatalabb nyugdíjasok fél áron utazhatnak, az 55 évnél idősebb nyugdíjasok pedig díjmentesen. De ezt az ingyenességet részben korlátozni kívánják:
A marosvásárhelyi városi buszok eléggé zsúfoltak, különösen csúcsidőben
Fotó: Haáz Vince
A nyugdíjasokat érintő kora reggeli korlátozások bevezetésének kísérlete nem új keletű, szerepelt már korábbi határozattervezetben, de nem fogadták el. A korlátozás mellett szóló érvek szerint
Az érvek szerint mindezt megtehetik hétköznapokon fél kilenc után is, amikor az iskolába, illetve munkába igyekvők már nem buszoznak, így szellősebbek a járatok. Ezzel szemben az idősek közt vannak, akik
Vannak olyanok is, akik bár nyugdíjasok, mégis dolgoznak, így megadott reggeli időpontra el kell érniük az adott helyszínre.
Fontos tudnivaló, hogy a korlátozás bevezetése csak egy tervezet és ez bár felkerült a decemberi, utolsó marosvásárhelyi tanácsülés napirendjére, a városi tanácsosok fognak erről dönteni.
Egy disznó csatangolt csütörtök este a Marosvásárhely-Radnót közötti autópályán.
A sepsiszentgyörgyi mozi közelébe költözött a sepsiszentgyörgyi rendőrség, az új székházban fogadják a lakosságot is.
Adománygyűjtést szerveznek vasárnap a gyergyóalfalui Baricz Alfonz részére, aki munkavégzés közben szenvedett balesetet.
Vonatbaleset történt csütörtökön délután Szászrégenben, amelyben egy 43 éves nő életét vesztette.
Közbiztonsági fejlesztések indulnak Gyergyószentmiklóson, miközben a frissen bevezetett fizetéses parkolás első tapasztalatai alapján több szabályozást is módosított a képviselő-testület.
Letette csütörtökön a hűségesküt és román állampolgár lett Dominic Fritz temesvári polgármester, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke.
A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta, hogy az érettségin és a nyolcadikosok képességfelmérő vizsgáján 10-es átlagot elérő diákok pénzjutalomban részesüljenek.
Négy személyautó ütközött a Kovászna megyei Maksánál csütörtök délután. A mentés és a helyszínelés idejére forgalomkorlátozást vezettek be.
A befagyasztott orosz vagyon ügye halott – jelentette ki a magyar miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben az EU-csúcsra érkezve, hangsúlyozva: nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét.
Kisebb tömeg gyűlt össze csütörtökön a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának Patkó felőli bejáratánál, hogy a két éve történt épületomlás áldozataira emlékezzenek. Néma gyertyagyújtással és főhajtással idézték fel a történteket.
szóljon hozzá!