Baleset miatt megrokkant fiatal édesapának gyűjtenek

Gyergyóalfalu község a közösségi oldalán tájékoztatja az érdekelteket, hogy vasárnap adománygyűjtést szerveznek. Emlékeztetnek, hogy két héttel korábban súlyos baleset történt a községben:

A bajban most összefogásra van szükség. Vasárnap adománygyűjtés lesz a község területén, hogy segítsük Alfonzt és családját a felépülés és az újrakezdés útján. Kérjük, aki teheti, lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a gyűjtéshez. Minden felajánlás számít”