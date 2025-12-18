Autópályán csatangolt egy disznó

Több gépkocsivezető jelezte Facebookon, hogy csütörtökön egy disznót láttak sétálni az autópályán Marosvásárhely és Radnót között.

Voltak, akik arról számoltak be, hogy a repülőtér közelében látták, mások már a Ákosfalva fele vezető letérőnél, Lőrincfalvánál szembesültek a leállósávon gyalogló termetes állattal.