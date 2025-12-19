Rovatok
Nagy Zoltánt megválasztották a gyergyószentmiklósi RMDSZ élére

Fotó: Keresztes Zoltán

Fotó: Keresztes Zoltán

Háromszázan szavaztak a tisztújító közgyűlésen. Nagy Zoltán személyében új elnöke, illetve a szavazás eredményeként új választmánya is van a gyergyószentmiklósi RMDSZ-szervezetnek. Megválasztották a területi küldötteket is.

Gergely Imre

2025. december 19., 10:312025. december 19., 10:31

2025. december 19., 10:322025. december 19., 10:32

Megtelt csütörtökön este a Godako rendezvényterem a gyergyószentmiklósi RMDSZ-szervezet tisztújító közgyűlésére. Kereken háromszázan regisztráltak a szavazásra, hogy megválasszák

  • a gyergyószentmiklósi RMDSZ új elnökét,

  • tizenegy választmányi tagját,

  • valamint a Területi Küldöttek Tanácsának hat tagját.

Az elnöki tisztséget eddig Barti Tihamér töltötte be. Csütörtök este azt mondta, azzal a lépéssel, hogy Nagy Zoltán – miután függetlenként nyert mandátumot – elvállalta, hogy az RMDSZ-en belül politizálna tovább, adta magát a lehetőség, hogy a városi RMDSZ elnöki tisztségét pályázza meg.

Eddig nem volt olyan, hogy a helyi RMDSZ-szervezet elnöke egyben a város polgármestere is legyen.

Ez most egyedi lehetőség Gyergyószentmiklósnak, segít abban, hogy kapja meg a város azt a támogatást, amit csak az RMDSZ tud nyújtani kormányzati, illetve megyei szintről – mondta el Barti Tihamér.

Fotó: Keresztes Zoltán

Nagy Zoltán egyedüli jelöltként indult az elnöki tisztségért. Bemutatkozó beszédében úgy fogalmazott, szolgálatra jelentkezik a Szövetség a Városért élére.

„A mai naptól olyan szövetséget, szervezetet szeretnék vezetni, amely nyitott, párbeszédre kész, és nem fél a munkától. Egy olyan RMDSZ-t, amely a hétköznapokban is jelen van: meghallgat, közvetít, javasol és cselekszik. Ahol

Idézet
az elnökség nem rang, hanem szolgálat.

Ahol a kritika nem ellenség, hanem lehetőség a jobbításra” – hangzott el.

Fotó: Keresztes Zoltán

Felszólalt Kántor Boglárka parlamenti képviselő is, aki a nemrégiben megnyert versenyre utalva Magyarország külhoni ifjúsági fővárosában köszöntötte a jelenlévőket. Az a siker a százmillió forinton kívül a reményt is elhozta a fiataloknak Gyergyószentmiklósra, hogy együtt, közösen nagy dolgokat képesek elérni. Ne csak ifjúsági főváros legyen Gyergyószentmiklós egy évig, hanem a remény fővárosa hosszú távon is – mondta.

Egy-egy füzetet adott át: a leköszönő Bartinak egy 100 ötlet feliratút, az új elnöknek pedig egy 100 megvalósítás címűt.

Fotó: Keresztes Zoltán

A közgyűlést Jakab Adorján, a Gyergyó Területi RMDSZ megbízott elnöke vezette, ő ismertette a szavazás részleteit is, valamint hogy a választmányban külön helyeket biztosítottak a 35 évnél fiatalabbaknak és a nőknek. A szavazatok megszámolása az éjszakába nyúlt.

A szavazás eredményeként Nagy Zoltán lett a helyi szervezet elnöke.

A választmány új tagjai ábécé sorrendben a következők: Ambrus István, Bálint Levente, Barabás Orsolya Henrietta, Böjte Andrea Mária, Csata Levente, Erős János, György István, Huszár Dávid, Kántor Boglárka, Keresztes Attila, Lőrincz Mircea András.

A Területi Küldöttek Tanácsába Bodor László, Csata Levente, Keresztes Zsombor, Lázár László, Len Emil Balázs és Portik Zalán kerültek be.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós RMDSZ Politika
