Utaskísérőket alkalmaznak a marosvásárhelyi reptérre, közzétették az időpontot és a nem mindennapi követelményeket.

A Wizz Air légitársaság nemrég jelentette be, hogy jövő márciustól bázisgépet hoz a marosvásárhelyi reptérre és csaknem negyven személyt, többek között légi utaskísérőket és pilótákat alkalmaz.

Hirdetés

Január 15-én Marosvásárhelyen állásbörzét szerveznek a légi utaskísérők kiválasztására, közzétették a követelményeket is. Aki utaskísérő szeretne lenni, annak

lábujjhegyen, felnyújtott kézzel legalább 210 centiméter magasnak kell lennie,

legalább 18 éves,

érettségivel rendelkező,

jól kell beszélnie, írnia és olvasnia angol nyelven,

kell tudnia úszni,

nem szabad tetoválása legyen látható helyen,

vállalnia kell, hogy a reptérre tud utazni az értesítéstől számított legtöbb egy órán belül,

és akik szemüveget vagy kontaktlencsét viselnek, az nem lehet nagyobb plusz vagy mínusz 4 dioptriánál.

Az álláshirdetést közzétették a marosvásárhelyi reptér közösségi oldalán is.