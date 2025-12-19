Magasság mint követelmény. A felső csomagteret is könnyedén el kell érnie az utaskísérőnek. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Utaskísérőket alkalmaznak a marosvásárhelyi reptérre, közzétették az időpontot és a nem mindennapi követelményeket.
A Wizz Air légitársaság nemrég jelentette be, hogy jövő márciustól bázisgépet hoz a marosvásárhelyi reptérre és csaknem negyven személyt, többek között légi utaskísérőket és pilótákat alkalmaz.
Január 15-én Marosvásárhelyen állásbörzét szerveznek a légi utaskísérők kiválasztására, közzétették a követelményeket is. Aki utaskísérő szeretne lenni, annak
lábujjhegyen, felnyújtott kézzel legalább 210 centiméter magasnak kell lennie,
legalább 18 éves,
érettségivel rendelkező,
jól kell beszélnie, írnia és olvasnia angol nyelven,
kell tudnia úszni,
nem szabad tetoválása legyen látható helyen,
vállalnia kell, hogy a reptérre tud utazni az értesítéstől számított legtöbb egy órán belül,
és akik szemüveget vagy kontaktlencsét viselnek, az nem lehet nagyobb plusz vagy mínusz 4 dioptriánál.
Az álláshirdetést közzétették a marosvásárhelyi reptér közösségi oldalán is.
Újra megcsodálhatók a Milvus Csoport idei fotópályázatára beérkezett legszebb alkotások a Marosvásárhelyi Állatkertben.
Két közúti baleset is történt Maros megyében az éjszaka folyamán. Fehéregyházán egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, míg Nyárádmagyaróson árokba borult egy gépjármű.
Fontos előrelépés történt Maros megye sürgősségi ellátásában: új és teljesen felszerelt mentőautók érkeztek. Ezek nem csupán szállítóeszközök, hanem mozgó orvosi egységek, amelyek a különböző vészhelyzetekben gyors és szakszerű ellátást biztosítanak.
Nem jutottak messzire azok a zsebtolvajok, akik egy 81 éves asszonyt fosztottak ki Marosvásárhelyen. A rendőrök tetten érték a 61 éves férfit és az 50 éves nőt, akik egy zsúfolt autóbuszon lopták el az idős nő szatyrát, benne 1200 lejjel.
Tiltakozáshullámot eredményezett a marosvásárhelyi orvosi egyetem rektorának felhívása, hogy a Művészeti Egyetem csatlakozzon az általa vezetett megaintézményhez. Az egyetem szenátusa tavaly már nemet mondott, álláspontjuk változatlan.
A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház az országban egyedülállóan végez ingyenes genetikai vizsgálatokat rákos betegek számára, lehetővé téve a személyre szabott, célzott kezeléseket.
Ajánlott gázérzékelőt szerelni a tömbházak lépcsőházaiba, és ennek költsége a tulajdonosi társulásokat terheli – mondta érdeklődésünkre a gázszolgáltató sajtóirodája, tisztázva azt is, hogy kihez tartoznak a köztes vezetékek.
A Bekecs Táncegyesület vehette át idén az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Maros megyei szervezetének Szabó György Pál-díját, elismerésként a kiemelkedő művészeti munkáért és a közösségi szolgálatért.
Marosvásárhelyen indította útjára az országos RMDSZ Hazaváró programját, amelynek célja, hogy személyre szabott információkkal és ügyintézési segítséggel támogassa a külföldről hazatelepedni kívánó erdélyi magyarokat.
Idén is megszervezik a Motoros Mikulások adománygyűjtő eseményt Marosvásárhelyen. Szombaton a Színház térre várják a kicsiket, nagyokat.
szóljon hozzá!