Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs

Több egymást követő tűzeset után rendkívüli falugyűlést tartottak Kászonjakabfalván. A helyiek szerint a történtek egy konkrét személyhez köthetők, ám bizonyíték hiányában senkit nem mertek megnevezni.

Bencze Emese Kozán István 2025. december 29., 13:242025. december 29., 13:24 2025. december 29., 13:432025. december 29., 13:43

Talán nemcsak a Székelyhon újságírója, hanem a száznegyven résztvevő sem volt még olyan furcsa falugyűlésen, mint hétfőn: a zsúfolásig megtelt kászonjakabfalvi művelődési házban mindenki tudta, hogy ki lehet a tettes, mégis

mind a száznegyven résztvevő kínosan vigyázott arra, hogy a neve még véletlenül se hangozzék el.

„Menne vissza Bukarestbe az anyjához, oda való" – hangzott el egy alkalommal, amiből sejteni lehetett, hogy talán nem „tősgyökeres kászoniról” van szó. Aztán az újságíró számára is kiderült, hogy tulajdonképpen de, a feltételezett gyújtogató édesanyja ugyanis kászoni származású. Hirdetés Miért kellett falugyűlést tartani? Az ügy már ismert, a Székelyhon is többször cikkezett az esetsorozatról: az elmúlt hetekben több egyházi ingatlan is a lángok martalékává vált Kászonjakabfalván,

a hatóságok szerint pedig erős a szándékos gyújtogatás gyanúja.

A hétfőn tartott közösségi megmozduláson felszólalt a polgármester, a helyi plébános, a rendőrség képviselője, valamint politikai és civil szereplők is. korábban írtuk Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi katolikus plébánia udvarán levő csűrben, ami porrá égett vasárnapra éjszaka. Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává. Az önkéntes tűzoltók idegenkezűségre gyanakodnak. András Tamás kászonaltízi polgármester a gyűlés elején megköszönte a közösség és az önkéntes tűzoltók példás összefogását, hangsúlyozva: ilyen gyors és fegyelmezett beavatkozás nélkül jóval nagyobb anyagi és erkölcsi károk keletkezhettek volna. Mint mondta, ő maga közel húsz éve önkéntes tűzoltó, és tapasztalatai szerint

az elmúlt napok összefogása kiemelkedő volt.

A polgármester szerint az ünnepek közötti időszak ellenére azért volt szükség a falugyűlésre, mert az elmúlt időszakban történt események „nem hagyhatók szó nélkül”. Kijelentette: egy közösség sem élhet félelemben, és közösen kell fellépniük a bizonytalanság ellen, ugyanakkor kérte a lakosokat, hogy bizonyíték hiányában senkit ne bélyegezzenek meg.

Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi plébániához tartozó csűrben, ami porrá égett vasárnap éjszaka Fotó: Kozán István

András Tamás elmondta, két hivatalos tűzoltósági jelentés is készült a templom közelében történt tűzesetről és a plébánia udvarán leégett melléképületről, amelyekben

a helyszínelő parancsnok szándékosságra utaló jeleket rögzített.

Kizárták az elektromos rövidzárlatot és más véletlenszerű okokat, amelyek a tüzet okozhatták volna.

Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává Fotó: Kozán István

Gyanú van, de tartózkodnak az önbíráskodástól A falugyűlésen többször is szóba került, hogy a legutóbbi tűzesetek idején egy személy viselkedése gyanút keltett a jelenlévőkben (miközben mások a tüzet oltották, „ő sörrel a kezében röhécselt”), azonban mindenki igyekszik visszafogottan állni a helyzethez. A polgármester beszámolója szerint

személyét közvetlen fenyegetés is érte a legutóbbi eset során,

emiatt feljelentést tett a rendőrségen, és távoltartási kérelem benyújtását is tervezi. Ugyanakkor hangsúlyozta: magánemberként járt el, és arra kérte a lakosságot, hogyha bárkit megfenyegetnek, vagy gyanús eseményt tapasztalnak, jelentsék azt a hatóságoknak, mert csak így lehet előrelépni az ügyben.

A falugyűlésen a helyi plébános is felszólalt, mint érintett Fotó: Kozán István

Polgárőrség és kamerarendszer a közbiztonságért A gyűlésen felszólalt a helyi plébános, Fülöp László is, aki súlyosnak nevezte a temetőben történt rongálásokat és a tűzeseteket. Elmondta, hogy

már korábban döntés született a temető és a plébánia kamerarendszerrel való megfigyeléséről, és a legutóbbi események csak megerősítették ezt az elhatározást.

Véleménye szerint az esetek nem elszigetelt történések, hanem egy folyamat részei, ezért a megelőzés kiemelten fontos. A gyűlésen elhangzott az is, hogy polgárőrség létrehozását, valamint további térfigyelő kamerák felszerelését tervezik a faluban a közbiztonság növelése érdekében.

Csupán elszenesedett gerendák maradtak a melléképületből Fotó: Kozán István

Az eseményen felszólalt a település korábbi polgármestere, András Zoltán is, aki történelmi távlatba helyezte az eseményeket. Elmondása szerint

a hasonló cselekmények gyakran tudatosan, láncreakció-szerűen, nehezen tetten érhető módon történnek, éppen azért, hogy az elkövetőt ne lehessen rajtakapni.

Hangsúlyozta: ez azonban nem jelenthet alapot feltételezésekre vagy megbélyegzésre, a felelősség megállapítása kizárólag a hatóságok feladata, és a helyieknek pedig abban van felelősségük, hogy segítsék az ő munkájukat. Az egykori elöljáró azt is kiemelte, hogy meglátása szerint a történtek nem csupán Kászonjakabfalva problémája, és az összefogás kulcsfontosságú ahhoz, hogy hasonló esetek ne forduljanak elő a jövőben.

Az önkéntes tűzoltók gyors közbelépésének köszönhetően nem történt nagyobb baj Fotó: Kozán István

A rendőrség képviselője is ezt nyomatékosította: mint fogalmazott, senki ne próbálja saját kezébe venni az igazságszolgáltatást,

a nyomozás időigényes, de minden bejelentés és információ segítheti a munkájukat.

Ő is arra biztatta a lakosságot, hogy gyanú vagy fenyegetés esetén hivatalos úton tegyenek feljelentést, akár magyar nyelven is. A felszólalók egybehangzóan hangsúlyozták: a cél nem a feszültség szítása, hanem a közösség biztonságának helyreállítása, és annak biztosítása, hogy

a bizonyítékok alapján szülessen döntés, ne indulatból.

Becze István megyei tanácsos, az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke szintén arra buzdította a lakosokat, hogy senki ne féljen feljelentést tenni, és jelezte: a szervezet segítséget nyújt azoknak, akik jogi vagy adminisztratív akadályokba ütköznének. Petíciót is indítottak A falugyűlés végén a résztvevők számára petíció aláírására is lehetőség nyílt, amit egyöntetűen alá is írt a közösség – a gyűlésen egyébként Kászon község összes faluját képviselték. A beadvány célja, hogy a sorozatos tűzesetek és rongálások miatt a hatóságok sürgős és átfogó vizsgálatot indítsanak,

hivatalosan nyilvántartásba vegyék az összes hasonló incidenst,

fokozzák a járőrözést és a megfigyelést az érintett térségben,

valamint tájékoztassák a közösséget a megtett intézkedésekről. A petíció hangsúlyozza: a kezdeményezők nem neveznek meg gyanúsítottat, ugyanakkor

a cselekmények súlyossága és gyakorisága indokolttá teszi az állami szervek határozott fellépését.

Az aláírás önkéntes volt. Egyúttal egy járőrözést is megszerveztek: a helyszínen mindenki megjelölhette, hogy melyik éjszaka teljesít szolgálatot. Első nap, hétfő éjszaka többek között a polgármesteri hivatal vezetői fognak szolgálatot teljesíteni. A jelen lévő rendőrök felhívták a figyelmet arra is, hogy

egész Alcsíkon mindössze húsz rendőr van alkalmazva, ők pedig legalább húszezer helybéli biztonságáért felelnek.