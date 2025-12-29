Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs

Fotó: Kozán István
Több egymást követő tűzeset után rendkívüli falugyűlést tartottak Kászonjakabfalván. A helyiek szerint a történtek egy konkrét személyhez köthetők, ám bizonyíték hiányában senkit nem mertek megnevezni.
Talán nemcsak a Székelyhon újságírója, hanem a száznegyven résztvevő sem volt még olyan furcsa falugyűlésen, mint hétfőn: a zsúfolásig megtelt kászonjakabfalvi művelődési házban mindenki tudta, hogy ki lehet a tettes, mégis
„Menne vissza Bukarestbe az anyjához, oda való" – hangzott el egy alkalommal, amiből sejteni lehetett, hogy talán nem „tősgyökeres kászoniról” van szó. Aztán az újságíró számára is kiderült, hogy tulajdonképpen de, a feltételezett gyújtogató édesanyja ugyanis kászoni származású.
Az ügy már ismert, a Székelyhon is többször cikkezett az esetsorozatról: az elmúlt hetekben több egyházi ingatlan is a lángok martalékává vált Kászonjakabfalván,
A hétfőn tartott közösségi megmozduláson felszólalt a polgármester, a helyi plébános, a rendőrség képviselője, valamint politikai és civil szereplők is.
Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi katolikus plébánia udvarán levő csűrben, ami porrá égett vasárnapra éjszaka. Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává. Az önkéntes tűzoltók idegenkezűségre gyanakodnak.
András Tamás kászonaltízi polgármester a gyűlés elején megköszönte a közösség és az önkéntes tűzoltók példás összefogását, hangsúlyozva: ilyen gyors és fegyelmezett beavatkozás nélkül jóval nagyobb anyagi és erkölcsi károk keletkezhettek volna. Mint mondta, ő maga közel húsz éve önkéntes tűzoltó, és tapasztalatai szerint
A polgármester szerint az ünnepek közötti időszak ellenére azért volt szükség a falugyűlésre, mert az elmúlt időszakban történt események „nem hagyhatók szó nélkül”. Kijelentette: egy közösség sem élhet félelemben, és közösen kell fellépniük a bizonytalanság ellen, ugyanakkor kérte a lakosokat, hogy bizonyíték hiányában senkit ne bélyegezzenek meg.
Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi plébániához tartozó csűrben, ami porrá égett vasárnap éjszaka
András Tamás elmondta, két hivatalos tűzoltósági jelentés is készült a templom közelében történt tűzesetről és a plébánia udvarán leégett melléképületről, amelyekben
Kizárták az elektromos rövidzárlatot és más véletlenszerű okokat, amelyek a tüzet okozhatták volna.
Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává
A falugyűlésen többször is szóba került, hogy a legutóbbi tűzesetek idején egy személy viselkedése gyanút keltett a jelenlévőkben (miközben mások a tüzet oltották, „ő sörrel a kezében röhécselt”), azonban mindenki igyekszik visszafogottan állni a helyzethez.
A polgármester beszámolója szerint
emiatt feljelentést tett a rendőrségen, és távoltartási kérelem benyújtását is tervezi. Ugyanakkor hangsúlyozta: magánemberként járt el, és arra kérte a lakosságot, hogyha bárkit megfenyegetnek, vagy gyanús eseményt tapasztalnak, jelentsék azt a hatóságoknak, mert csak így lehet előrelépni az ügyben.
A falugyűlésen a helyi plébános is felszólalt, mint érintett
A gyűlésen felszólalt a helyi plébános, Fülöp László is, aki súlyosnak nevezte a temetőben történt rongálásokat és a tűzeseteket. Elmondta, hogy
Véleménye szerint az esetek nem elszigetelt történések, hanem egy folyamat részei, ezért a megelőzés kiemelten fontos. A gyűlésen elhangzott az is, hogy polgárőrség létrehozását, valamint további térfigyelő kamerák felszerelését tervezik a faluban a közbiztonság növelése érdekében.
Csupán elszenesedett gerendák maradtak a melléképületből
Az eseményen felszólalt a település korábbi polgármestere, András Zoltán is, aki történelmi távlatba helyezte az eseményeket. Elmondása szerint
Hangsúlyozta: ez azonban nem jelenthet alapot feltételezésekre vagy megbélyegzésre, a felelősség megállapítása kizárólag a hatóságok feladata, és a helyieknek pedig abban van felelősségük, hogy segítsék az ő munkájukat.
Az egykori elöljáró azt is kiemelte, hogy meglátása szerint a történtek nem csupán Kászonjakabfalva problémája, és az összefogás kulcsfontosságú ahhoz, hogy hasonló esetek ne forduljanak elő a jövőben.
Az önkéntes tűzoltók gyors közbelépésének köszönhetően nem történt nagyobb baj
A rendőrség képviselője is ezt nyomatékosította: mint fogalmazott, senki ne próbálja saját kezébe venni az igazságszolgáltatást,
Ő is arra biztatta a lakosságot, hogy gyanú vagy fenyegetés esetén hivatalos úton tegyenek feljelentést, akár magyar nyelven is. A felszólalók egybehangzóan hangsúlyozták: a cél nem a feszültség szítása, hanem a közösség biztonságának helyreállítása, és annak biztosítása, hogy
Becze István megyei tanácsos, az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke szintén arra buzdította a lakosokat, hogy senki ne féljen feljelentést tenni, és jelezte: a szervezet segítséget nyújt azoknak, akik jogi vagy adminisztratív akadályokba ütköznének.
A falugyűlés végén a résztvevők számára petíció aláírására is lehetőség nyílt, amit egyöntetűen alá is írt a közösség – a gyűlésen egyébként Kászon község összes faluját képviselték. A beadvány célja, hogy
a sorozatos tűzesetek és rongálások miatt a hatóságok sürgős és átfogó vizsgálatot indítsanak,
hivatalosan nyilvántartásba vegyék az összes hasonló incidenst,
fokozzák a járőrözést és a megfigyelést az érintett térségben,
valamint tájékoztassák a közösséget a megtett intézkedésekről.
A petíció hangsúlyozza: a kezdeményezők nem neveznek meg gyanúsítottat, ugyanakkor
Az aláírás önkéntes volt.
Egyúttal egy járőrözést is megszerveztek: a helyszínen mindenki megjelölhette, hogy melyik éjszaka teljesít szolgálatot. Első nap, hétfő éjszaka többek között a polgármesteri hivatal vezetői fognak szolgálatot teljesíteni.
A jelen lévő rendőrök felhívták a figyelmet arra is, hogy
Ennek kapcsán András Zoltán épp arra kérte a kászoniakat, hogy legyenek a rendőrök szemei és fülei. András Tamás ugyanakkor az aláírt peticiókkal még a nap folyamán Csíkszeredába utazott, hogy azt benyújtsa a megyei rendőrségre, illetve távoltartási végzésért is folyamodik.
