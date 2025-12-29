Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs

• Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több egymást követő tűzeset után rendkívüli falugyűlést tartottak Kászonjakabfalván. A helyiek szerint a történtek egy konkrét személyhez köthetők, ám bizonyíték hiányában senkit nem mertek megnevezni.

Bencze Emese

Kozán István

2025. december 29., 13:242025. december 29., 13:24

2025. december 29., 13:432025. december 29., 13:43

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Talán nemcsak a Székelyhon újságírója, hanem a száznegyven résztvevő sem volt még olyan furcsa falugyűlésen, mint hétfőn: a zsúfolásig megtelt kászonjakabfalvi művelődési házban mindenki tudta, hogy ki lehet a tettes, mégis

mind a száznegyven résztvevő kínosan vigyázott arra, hogy a neve még véletlenül se hangozzék el.

„Menne vissza Bukarestbe az anyjához, oda való" – hangzott el egy alkalommal, amiből sejteni lehetett, hogy talán nem „tősgyökeres kászoniról” van szó. Aztán az újságíró számára is kiderült, hogy tulajdonképpen de, a feltételezett gyújtogató édesanyja ugyanis kászoni származású.

Hirdetés

Miért kellett falugyűlést tartani?

Az ügy már ismert, a Székelyhon is többször cikkezett az esetsorozatról: az elmúlt hetekben több egyházi ingatlan is a lángok martalékává vált Kászonjakabfalván,

a hatóságok szerint pedig erős a szándékos gyújtogatás gyanúja.

A hétfőn tartott közösségi megmozduláson felszólalt a polgármester, a helyi plébános, a rendőrség képviselője, valamint politikai és civil szereplők is.

korábban írtuk

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve

Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi katolikus plébánia udvarán levő csűrben, ami porrá égett vasárnapra éjszaka. Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává. Az önkéntes tűzoltók idegenkezűségre gyanakodnak.

András Tamás kászonaltízi polgármester a gyűlés elején megköszönte a közösség és az önkéntes tűzoltók példás összefogását, hangsúlyozva: ilyen gyors és fegyelmezett beavatkozás nélkül jóval nagyobb anyagi és erkölcsi károk keletkezhettek volna. Mint mondta, ő maga közel húsz éve önkéntes tűzoltó, és tapasztalatai szerint

az elmúlt napok összefogása kiemelkedő volt.

A polgármester szerint az ünnepek közötti időszak ellenére azért volt szükség a falugyűlésre, mert az elmúlt időszakban történt események „nem hagyhatók szó nélkül”. Kijelentette: egy közösség sem élhet félelemben, és közösen kell fellépniük a bizonytalanság ellen, ugyanakkor kérte a lakosokat, hogy bizonyíték hiányában senkit ne bélyegezzenek meg.

Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi plébániához tartozó csűrben, ami porrá égett vasárnap éjszaka • Fotó: Kozán István Galéria

Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi plébániához tartozó csűrben, ami porrá égett vasárnap éjszaka

Fotó: Kozán István

András Tamás elmondta, két hivatalos tűzoltósági jelentés is készült a templom közelében történt tűzesetről és a plébánia udvarán leégett melléképületről, amelyekben

a helyszínelő parancsnok szándékosságra utaló jeleket rögzített.

Kizárták az elektromos rövidzárlatot és más véletlenszerű okokat, amelyek a tüzet okozhatták volna.

Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává • Fotó: Kozán István Galéria

Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává

Fotó: Kozán István

Gyanú van, de tartózkodnak az önbíráskodástól

A falugyűlésen többször is szóba került, hogy a legutóbbi tűzesetek idején egy személy viselkedése gyanút keltett a jelenlévőkben (miközben mások a tüzet oltották, „ő sörrel a kezében röhécselt”), azonban mindenki igyekszik visszafogottan állni a helyzethez.

A polgármester beszámolója szerint

személyét közvetlen fenyegetés is érte a legutóbbi eset során,

emiatt feljelentést tett a rendőrségen, és távoltartási kérelem benyújtását is tervezi. Ugyanakkor hangsúlyozta: magánemberként járt el, és arra kérte a lakosságot, hogyha bárkit megfenyegetnek, vagy gyanús eseményt tapasztalnak, jelentsék azt a hatóságoknak, mert csak így lehet előrelépni az ügyben.

A falugyűlésen a helyi plébános is felszólalt, mint érintett • Fotó: Kozán István Galéria

A falugyűlésen a helyi plébános is felszólalt, mint érintett

Fotó: Kozán István

Polgárőrség és kamerarendszer a közbiztonságért

A gyűlésen felszólalt a helyi plébános, Fülöp László is, aki súlyosnak nevezte a temetőben történt rongálásokat és a tűzeseteket. Elmondta, hogy

már korábban döntés született a temető és a plébánia kamerarendszerrel való megfigyeléséről, és a legutóbbi események csak megerősítették ezt az elhatározást.

Véleménye szerint az esetek nem elszigetelt történések, hanem egy folyamat részei, ezért a megelőzés kiemelten fontos. A gyűlésen elhangzott az is, hogy polgárőrség létrehozását, valamint további térfigyelő kamerák felszerelését tervezik a faluban a közbiztonság növelése érdekében.

Csupán elszenesedett gerendák maradtak a melléképületből • Fotó: Kozán István Galéria

Csupán elszenesedett gerendák maradtak a melléképületből

Fotó: Kozán István

Az eseményen felszólalt a település korábbi polgármestere, András Zoltán is, aki történelmi távlatba helyezte az eseményeket. Elmondása szerint

a hasonló cselekmények gyakran tudatosan, láncreakció-szerűen, nehezen tetten érhető módon történnek, éppen azért, hogy az elkövetőt ne lehessen rajtakapni.

Hangsúlyozta: ez azonban nem jelenthet alapot feltételezésekre vagy megbélyegzésre, a felelősség megállapítása kizárólag a hatóságok feladata, és a helyieknek pedig abban van felelősségük, hogy segítsék az ő munkájukat.

Az egykori elöljáró azt is kiemelte, hogy meglátása szerint a történtek nem csupán Kászonjakabfalva problémája, és az összefogás kulcsfontosságú ahhoz, hogy hasonló esetek ne forduljanak elő a jövőben.

Az önkéntes tűzoltók gyors közbelépésének köszönhetően nem történt nagyobb baj • Fotó: Kozán István Galéria

Az önkéntes tűzoltók gyors közbelépésének köszönhetően nem történt nagyobb baj

Fotó: Kozán István

A rendőrség képviselője is ezt nyomatékosította: mint fogalmazott, senki ne próbálja saját kezébe venni az igazságszolgáltatást,

a nyomozás időigényes, de minden bejelentés és információ segítheti a munkájukat.

Ő is arra biztatta a lakosságot, hogy gyanú vagy fenyegetés esetén hivatalos úton tegyenek feljelentést, akár magyar nyelven is. A felszólalók egybehangzóan hangsúlyozták: a cél nem a feszültség szítása, hanem a közösség biztonságának helyreállítása, és annak biztosítása, hogy

a bizonyítékok alapján szülessen döntés, ne indulatból.

Becze István megyei tanácsos, az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke szintén arra buzdította a lakosokat, hogy senki ne féljen feljelentést tenni, és jelezte: a szervezet segítséget nyújt azoknak, akik jogi vagy adminisztratív akadályokba ütköznének.

Petíciót is indítottak

A falugyűlés végén a résztvevők számára petíció aláírására is lehetőség nyílt, amit egyöntetűen alá is írt a közösség – a gyűlésen egyébként Kászon község összes faluját képviselték. A beadvány célja, hogy

  • a sorozatos tűzesetek és rongálások miatt a hatóságok sürgős és átfogó vizsgálatot indítsanak,

  • hivatalosan nyilvántartásba vegyék az összes hasonló incidenst,

  • fokozzák a járőrözést és a megfigyelést az érintett térségben,

  • valamint tájékoztassák a közösséget a megtett intézkedésekről.

A petíció hangsúlyozza: a kezdeményezők nem neveznek meg gyanúsítottat, ugyanakkor

a cselekmények súlyossága és gyakorisága indokolttá teszi az állami szervek határozott fellépését.

Az aláírás önkéntes volt.

Egyúttal egy járőrözést is megszerveztek: a helyszínen mindenki megjelölhette, hogy melyik éjszaka teljesít szolgálatot. Első nap, hétfő éjszaka többek között a polgármesteri hivatal vezetői fognak szolgálatot teljesíteni.

A jelen lévő rendőrök felhívták a figyelmet arra is, hogy

egész Alcsíkon mindössze húsz rendőr van alkalmazva, ők pedig legalább húszezer helybéli biztonságáért felelnek.

Ennek kapcsán András Zoltán épp arra kérte a kászoniakat, hogy legyenek a rendőrök szemei és fülei. András Tamás ugyanakkor az aláírt peticiókkal még a nap folyamán Csíkszeredába utazott, hogy azt benyújtsa a megyei rendőrségre, illetve távoltartási végzésért is folyamodik.

korábban írtuk

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában

Kigyulladt a kászonjakabfalvi templom közvetlen közelében álló fásszín csütörtök éjszaka. A kigyulladt épület közelsége miatt az egyházi épület is veszélybe került.

korábban írtuk

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván

Újabb tűzeset történt Kászonjakabfalván: az elmúlt éjszaka leégett a plébánia csűrje. Mindössze tíz nappal korábban, ugyanitt, a templom közvetlen közelében egy fatároló semmisült meg. Két hónapon belül ez már a harmadik, helyi egyházat érintő eset.

Csíkszék Bűnügy Tűzeset Kászonok
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Halálos tűzeset történt Hargita megyében: egy idős férfi életét vesztette
Fagyos időjárás, szúrós bokrok és puskadörrenések Etéd határában
Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Pusztító szél Brassó megyében: vörös riasztás, súlyos károk
A speciális egységek jelentették a különbséget a Corona és a GYHK között
Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Halálos tűzeset történt Hargita megyében: egy idős férfi életét vesztette
Székelyhon

Halálos tűzeset történt Hargita megyében: egy idős férfi életét vesztette
Fagyos időjárás, szúrós bokrok és puskadörrenések Etéd határában
Székelyhon

Fagyos időjárás, szúrós bokrok és puskadörrenések Etéd határában
Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Székely Sport

Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Pusztító szél Brassó megyében: vörös riasztás, súlyos károk
Krónika

Pusztító szél Brassó megyében: vörös riasztás, súlyos károk
A speciális egységek jelentették a különbséget a Corona és a GYHK között
Székely Sport

A speciális egységek jelentették a különbséget a Corona és a GYHK között
Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Nőileg

Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 29., hétfő

Készülnek a csíkszeredai Dracula Park tervei

Közelebb kerülünk a Dracula Park létrehozásához, amelybe már több millió eurót fektetett be Lénárd András üzletember. A Csíkzsögödbe tervezett tematikus vidámpark munkálatainak elkezdése érdekében hamarosan benyújtják a dokumentációt.

Készülnek a csíkszeredai Dracula Park tervei
Készülnek a csíkszeredai Dracula Park tervei
2025. december 29., hétfő

Készülnek a csíkszeredai Dracula Park tervei
Hirdetés
2025. december 28., vasárnap

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve

Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi katolikus plébánia udvarán levő csűrben, ami porrá égett vasárnapra éjszaka. Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává. Az önkéntes tűzoltók idegenkezűségre gyanakodnak.

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
2025. december 28., vasárnap

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
2025. december 28., vasárnap

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván

Újabb tűzeset történt Kászonjakabfalván: az elmúlt éjszaka leégett a plébánia csűrje. Mindössze tíz nappal korábban, ugyanitt, a templom közvetlen közelében egy fatároló semmisült meg. Két hónapon belül ez már a harmadik, helyi egyházat érintő eset.

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
2025. december 28., vasárnap

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
2025. december 24., szerda

Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra

Nem tartott ki év végéig a pénzügyi keret a Csíkszeredában kóborló kutyák befogására, ezért az önkormányzatnak új közbeszerzést kellett kiírnia a szolgáltatásra. Az egyetlen jelentkező ajánlatát a napokban bírálják el.

Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra
Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra
2025. december 24., szerda

Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra
Hirdetés
2025. december 22., hétfő

Kipróbáltuk a városi buszjáratokat

Fűtött, tiszta utastér, kedves sofőrök, egyelőre kevés utas – hétfőn, a városi tömegközlekedés tesztüzemének első napján kipróbáltunk néhány csíkszeredai buszjáratot.

Kipróbáltuk a városi buszjáratokat
Kipróbáltuk a városi buszjáratokat
2025. december 22., hétfő

Kipróbáltuk a városi buszjáratokat
2025. december 22., hétfő

Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László

Fejet hajtottak a csíkszeredai Müller László katona emléke előtt a Szentlélek utcai temetőben tartott katonai és egyházi szertartás során hétfőn. Az 1989-es forradalomban elhunyt fiatalt december 23-ra virradóan érte halálos golyó.

Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László
Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László
2025. december 22., hétfő

Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László
2025. december 22., hétfő

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton

Baleset történt Csíkszeredában a Brassói úton hétfő délelőtt, a helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat.

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
2025. december 22., hétfő

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
Hirdetés
2025. december 21., vasárnap

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában

Két autó ütközött össze vasárnap kora délután Csíkdánfalva határában az 578-as európai úton. A balesetben öt személy sérült meg, ketten a megrongálódott autóba szorultak – közölte a Hargita megyei tűzoltóság.

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
2025. december 21., vasárnap

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
2025. december 20., szombat

Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához

Az adományokból gyűlt összegből és saját költségvetésből elkezdték a csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony Zarándokház tatarozását. Egyelőre a tetőzet rendbetételére gyűlt pénz, ezért további adományokra, forrásokra lesz szükség.

Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához
Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához
2025. december 20., szombat

Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához
2025. december 19., péntek

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában

Kigyulladt a kászonjakabfalvi templom közvetlen közelében álló fásszín csütörtök éjszaka. A kigyulladt épület közelsége miatt az egyházi épület is veszélybe került.

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
2025. december 19., péntek

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!