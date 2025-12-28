Idegenkezűségre gyanakodnak, szándékos gyújtogatás történhetett a templom közelében

9 nap alatt már a második egyházhoz tartozó ingatlan vált a lángok martalékává
Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi katolikus plébánia udvarán levő csűrben, ami porrá égett vasárnapra éjszaka. Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává. Az önkéntes tűzoltók idegenkezűségre gyanakodnak.
Vasárnapra virradó éjszaka leégett a kászonjakabfalvi plébánia udvarán levő csűr. A hírt, mint korábban beszámoltunk róla, a Nagykászoni Krisztus Király plébánia tette közzé közösségi oldalán. Időközben részleteket tudtunk meg az esettel kapcsolatban.
A Székelyhon érdeklődésére a tűzesetkor a helyszínen levő önkéntes tűzoltók elmondták, kevéssel éjfél után értesítették őket, hogy tűz van a jakabfalvi katolikus plébánia udvarán. Két tűzoltóautóval és harminc önkéntessel érkeztek a színhelyre, de akkor a csűr már lángokban állt.
A lángokat azonban sikerült megfékezni és eloltani, így azok nem terjedtek át más létesítményekre. Az önkéntes tűzoltóktól tudjuk, hogy a plébánián nem lakik senki, így szerencse, hogy az ünnepek miatt még éjfél után is az utcán volt egy csoport, akik észrevették a lángokat és értesítették őket, majd a 112-es sürgősségi hívószámon is jelentették az esetet.
Időközben a hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek Csíkszeredából, de addig a helyi önkéntesek már lokalizálták a tüzet. Fontos tudni, hogy a településtől ötven kilométerre van Csíkszereda, így nem egyszerű onnan kijutni a hivatásos tűzoltóknak,
A Székelyhonnak nyilatkozó önkéntesek ott voltak a december 19-i tűzesetnél is, amikor a jakabfalvi templom melletti fásszín gyulladt meg. Akkor sikerült időben eloltani a tüzet, nem terjedt át a templomra.
Mint értesültünk, sem a csűrben, sem a fásszínben nem volt villanyáram, tűzhely, illetve kémény, ami a tüzet okozhatta volna – épp ezért
A helybéli tűzoltók úgy tudják, hogy a rendőrség vizsgálatot is indított.
Az eset kapcsán megkerestük Kászonaltíz község polgármesterét, András Tamást is, aki a Székelyhonnak azt mondta, hogy hétfőn falugyűlést tart tíz órakor a jakabfalvi kultúrotthonban és
Kászon község közösségi oldalán ugyanakkor ezt olvashatjuk: „Fontosnak tartjuk, hogy nyíltan, egymást meghallgatva beszéljünk a történtekről, és közösen keressük a megoldásokat, amelyek hozzájárulhatnak falvaink biztonságának megőrzéséhez. Kérjük a lakosságot, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a fórumon az egész községből. A közösség ereje az összefogásban van".
