Idegenkezűségre gyanakodnak, szándékos gyújtogatás történhetett a templom közelében

9 nap alatt már a második egyházhoz tartozó ingatlan vált a lángok martalékává

Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi katolikus plébánia udvarán levő csűrben, ami porrá égett vasárnapra éjszaka. Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává. Az önkéntes tűzoltók idegenkezűségre gyanakodnak.

Simon Virág 2025. december 28., 13:552025. december 28., 13:55

Vasárnapra virradó éjszaka leégett a kászonjakabfalvi plébánia udvarán levő csűr. A hírt, mint korábban beszámoltunk róla, a Nagykászoni Krisztus Király plébánia tette közzé közösségi oldalán. Időközben részleteket tudtunk meg az esettel kapcsolatban. korábban írtuk Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván Újabb tűzeset történt Kászonjakabfalván: az elmúlt éjszaka leégett a plébánia csűrje. Mindössze tíz nappal korábban, ugyanitt, a templom közvetlen közelében egy fatároló semmisült meg. Két hónapon belül ez már a harmadik, helyi egyházat érintő eset. Helyiek: magától nem történhetett A Székelyhon érdeklődésére a tűzesetkor a helyszínen levő önkéntes tűzoltók elmondták, kevéssel éjfél után értesítették őket, hogy tűz van a jakabfalvi katolikus plébánia udvarán. Két tűzoltóautóval és harminc önkéntessel érkeztek a színhelyre, de akkor a csűr már lángokban állt.

Fontos volt hamar közbelépni, mert a lángoló épülettől nyolc méterre van egy másik csűr is, egy magánház udvarán.

A lángokat azonban sikerült megfékezni és eloltani, így azok nem terjedtek át más létesítményekre. Az önkéntes tűzoltóktól tudjuk, hogy a plébánián nem lakik senki, így szerencse, hogy az ünnepek miatt még éjfél után is az utcán volt egy csoport, akik észrevették a lángokat és értesítették őket, majd a 112-es sürgősségi hívószámon is jelentették az esetet. Hirdetés Időközben a hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek Csíkszeredából, de addig a helyi önkéntesek már lokalizálták a tüzet. Fontos tudni, hogy a településtől ötven kilométerre van Csíkszereda, így nem egyszerű onnan kijutni a hivatásos tűzoltóknak,

ezért is fontos – mint ismételten bebizonyosodott –, hogy minden településen legyenek önkéntes tűzoltó-alakulatok.

A Székelyhonnak nyilatkozó önkéntesek ott voltak a december 19-i tűzesetnél is, amikor a jakabfalvi templom melletti fásszín gyulladt meg. Akkor sikerült időben eloltani a tüzet, nem terjedt át a templomra. korábban írtuk Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában Kigyulladt a kászonjakabfalvi templom közvetlen közelében álló fásszín csütörtök éjszaka. A kigyulladt épület közelsége miatt az egyházi épület is veszélybe került. Mint értesültünk, sem a csűrben, sem a fásszínben nem volt villanyáram, tűzhely, illetve kémény, ami a tüzet okozhatta volna – épp ezért

mindkét esetben idegenkezűségre gyanakodnak.

A helybéli tűzoltók úgy tudják, hogy a rendőrség vizsgálatot is indított. Sürgősségi falugyűlést hívtak össze Az eset kapcsán megkerestük Kászonaltíz község polgármesterét, András Tamást is, aki a Székelyhonnak azt mondta, hogy hétfőn falugyűlést tart tíz órakor a jakabfalvi kultúrotthonban és

azon tájékoztat mindenkit mindarról, amit tud az ügy kapcsán.