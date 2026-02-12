Szépen felkúszott a nettó átlagbér decemberben, aztán januárban jött a feketeleves

Fotó: Orbán Orsolya
A múlt év novemberéhez képest decemberben 299 lejjel (5,3 százalékkal) 5914 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS). A bruttó átlagbér 9868 lej volt, 497 lejjel (5,3 százalékkal) nagyobb, mint az előző hónapban.
A legnagyobb nettó átlagbért (13 012 lejt) a kőolaj- és földgázkitermelés területén jegyezték, a legkisebbet (3557 lejt) a vendéglátóiparban.
Az előző év decemberéhez képest 4,8 százalékkal nőtt a nettó átlagbér 2025 utolsó hónapjában.
a különféle alkalmi juttatások (bónuszok, karácsonyi prémiumok, utalványok, 13. fizetés), a természetbeni és pénzbeli juttatások, a nettó nyereségből származó összegek és egyéb juttatások hatására.
A legnagyobb mértékben (28,4 százalékkal) a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ágazatban nőtt a nettó átlagbér 2025 decemberében az előző hónaphoz képest. A legjelentősebb csökkenést (mínusz 9,6 százalék) a gépek és berendezések gyártásának területén jegyezték.
A közszférában az előző hónaphoz képest tavaly decemberben az egészségügyben és a szociális ellátásban egyaránt 0,3 százalékkal nőttek, a tanügyben pedig 2,5 százalékkal csökkent a nettó átlagfizetés.
A társadalmi párbeszéd bizottság jóváhagyta a 2026–2027-es tanév rendjének végleges változatát – közölte csütörtökön az oktatási minisztérium.
A Carrefour kizárólagos tárgyalásokat folytat a Pavăl Holdinggal romániai üzletágának értékesítéséről; a tranzakció értéke mintegy 823 millió euró – közölte csütörtökön a francia kiskereskedelmi vállalatcsoport.
Csodával határos módon megúszták a balesetet a gyalogosok, akik egy átjárónál átmenni készültek, de váratlanul megjelent egy kamion.
Nagy daru jelzi Marosvásárhelyen, hol épül a megyeszékely első mélygarázsa. A daruhoz hatalmas kotrókanál van rögzítve, ezzel ássák a földet, készítik a helyet a támfalaknak. Soós Zoltán polgármesterrel szemrevételeztük a munkatelepet.
Románia csak abban az esetben képviselteti magát Washingtonban a Béketanács február 19-i alakuló ülésén, ha a chartát alá nem író országok is részt vehetnek – közölték szerdán politikai források. Tájékoztatásuk szerint Románia elhalasztja a csatlakozást.
A hálózatüzemeltető megkezdte a gáz elzárását azokban a háztartásokban, amelyek nem rendelkeznek gázérzékelővel, és felszólításra sem pótolták azt. Más okok is vannak, amelyek gázelzáráshoz vezethetnek. A fogyasztók megrohamozták a szakcégeket.
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte szerdán a Prahova megyei törvényszék azt a férfit, aki fejszével végzett várandós élettársával.
Kovászna megyében tavaly 518 pénzbírságot róttak ki azokra, akik ok nélkül tárcsázták az 112-es sürgősségi hívószámot.
Egy napra beszüntették a munkát az észt hátterű vállalat fuvarozói Románia számos városában, közöttük Sepsiszentgyörgyön is. A Bolt egyik fuvarozója szerint a megemelt jutalék, a megszorítások és a kommunikációhiány okozza a felháborodást.
Újabb, ideiglenes célállomást jelentettek be szerdán, ahová a marosvásárhelyi reptérről utazhatunk majd.
