Szépen felkúszott a nettó átlagbér decemberben, aztán januárban jött a feketeleves

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

A múlt év novemberéhez képest decemberben 299 lejjel (5,3 százalékkal) 5914 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS). A bruttó átlagbér 9868 lej volt, 497 lejjel (5,3 százalékkal) nagyobb, mint az előző hónapban.

Székelyhon

2026. február 12., 10:412026. február 12., 10:41

A legnagyobb nettó átlagbért (13 012 lejt) a kőolaj- és földgázkitermelés területén jegyezték, a legkisebbet (3557 lejt) a vendéglátóiparban.

Az előző év decemberéhez képest 4,8 százalékkal nőtt a nettó átlagbér 2025 utolsó hónapjában.

Decemberben a gazdasági ágazatok többségében nőtt a nettó átlagfizetés az előző hónaphoz képest

a különféle alkalmi juttatások (bónuszok, karácsonyi prémiumok, utalványok, 13. fizetés), a természetbeni és pénzbeli juttatások, a nettó nyereségből származó összegek és egyéb juttatások hatására.

A legnagyobb mértékben (28,4 százalékkal) a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ágazatban nőtt a nettó átlagbér 2025 decemberében az előző hónaphoz képest. A legjelentősebb csökkenést (mínusz 9,6 százalék) a gépek és berendezések gyártásának területén jegyezték.

A közszférában az előző hónaphoz képest tavaly decemberben az egészségügyben és a szociális ellátásban egyaránt 0,3 százalékkal nőttek, a tanügyben pedig 2,5 százalékkal csökkent a nettó átlagfizetés.

Így fordultunk rá 2026-ra, amikor szembesültünk a drasztikusan megemelt adókkal...

Belföld Társadalom Gazdaság
szóljon hozzá! Hozzászólások
