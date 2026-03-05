Újabb 172 román állampolgár jutott haza Egyiptomból

Egyiptomból Romániába érkezett szerda egy magán légitársaság gépén 172 román állampolgár, akik Izraelből kértek segítséget a hazatéréshez – közölte a külügy.

A tájékoztatás szerint az Izraelt elhagyó csoportot Románia tel-avivi nagykövetségének és haifai főkonzulátusának mobil konzuli egysége kísérte az egyiptomi határig, ahonnan a kairói nagykövetség munkatársainak kíséretében jutottak el az őket Bukarestbe szállító repülőgéphez.

A minisztérium adatai szerint a külképviseleteken regisztráló és a hazatérésükhöz segítséget kérő román állampolgárok közül eddig 490-et szállítottak az országba. Közülük