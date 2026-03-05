Rovatok
Összegző kiadvány készült az erdélyi magyar közösség elmúlt 16 évének eredményeiről

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Együtt a nemzet! Gyarapodó Erdély címmel készült összegző kiadvány azokról az eredményekről, amelyeket az erdélyi magyar közösség és a magyar kormány az elmúlt másfél évtizedben közösen ért el. A kiadványt az erdélyi magyar családokhoz is eljuttatják.

Székelyhon

2026. március 05., 10:172026. március 05., 10:17

Az erdélyi magyarság élő bizonyíték arra, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára egy videóüzenetben.

Mint elmondta, Együtt a nemzet! Gyarapodó Erdély címmel olyan összegző kiadvány készült, amely bemutatja azokat az eredményeket, amelyeket az erdélyi magyarság és a magyar kormány összefogásával az elmúlt 16 évben sikerült elérni.

A kiadvány összeállításában erdélyi partnerek is részt vettek, és azt a közeljövőben az erdélyi magyar családokhoz is eljuttatják.

Áttekintik benne, milyen közös célok valósultak meg az oktatás, a kultúra, az egyházak, a sport, a szociális ágazat és a gazdaság területén.

A bemutatott eredmények között szerepel az erősödő intézményrendszer, az anyanyelvi oktatás bővítése és megerősítése, valamint az a törekvés, hogy a magyar fiatalok és vállalkozók szülőföldjükön boldogulhassanak. Az államtitkár szerint a nemzeti kisebbségi lét mindig nagyobb kihívásokkal jár, ezért

kiemelten fontos egy erős, nemzetben gondolkodó és gondoskodó anyaország támogatása.

Hozzátette: a fejlesztések és beruházások mögött emberi sorsok, családok és gyermekek állnak, ezért a kiadványban személyes gondolatok is helyet kaptak az erdélyi magyar közösség tagjaitól.

A kezdeményezés célja, hogy bemutassa: az erdélyi magyarság nemcsak a megmaradásra volt képes az elmúlt években, hanem gyarapodásra is. Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a külhoni magyar közösségek megerősítése a jövőben is közös feladat.

Székelyföld Belföld Magyarország Erdély Magyarság
