Összegző kiadvány készült az erdélyi magyar közösség elmúlt 16 évének eredményeiről

Együtt a nemzet! Gyarapodó Erdély címmel készült összegző kiadvány azokról az eredményekről, amelyeket az erdélyi magyar közösség és a magyar kormány az elmúlt másfél évtizedben közösen ért el. A kiadványt az erdélyi magyar családokhoz is eljuttatják.

Az erdélyi magyarság élő bizonyíték arra, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára egy videóüzenetben.

Mint elmondta, Együtt a nemzet! Gyarapodó Erdély címmel olyan összegző kiadvány készült, amely bemutatja azokat az eredményeket, amelyeket az erdélyi magyarság és a magyar kormány összefogásával az elmúlt 16 évben sikerült elérni.

A kiadvány összeállításában erdélyi partnerek is részt vettek, és azt a közeljövőben az erdélyi magyar családokhoz is eljuttatják.