Összegző kiadvány készült az erdélyi magyar közösség elmúlt 16 évének eredményeiről

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Együtt a nemzet! Gyarapodó Erdély címmel készült összegző kiadvány azokról az eredményekről, amelyeket az erdélyi magyar közösség és a magyar kormány az elmúlt másfél évtizedben közösen ért el. A kiadványt az erdélyi magyar családokhoz is eljuttatják.
Az erdélyi magyarság élő bizonyíték arra, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára egy videóüzenetben.
Mint elmondta, Együtt a nemzet! Gyarapodó Erdély címmel olyan összegző kiadvány készült, amely bemutatja azokat az eredményeket, amelyeket az erdélyi magyarság és a magyar kormány összefogásával az elmúlt 16 évben sikerült elérni.
A kiadvány összeállításában erdélyi partnerek is részt vettek, és azt a közeljövőben az erdélyi magyar családokhoz is eljuttatják.
A bemutatott eredmények között szerepel az erősödő intézményrendszer, az anyanyelvi oktatás bővítése és megerősítése, valamint az a törekvés, hogy a magyar fiatalok és vállalkozók szülőföldjükön boldogulhassanak. Az államtitkár szerint a nemzeti kisebbségi lét mindig nagyobb kihívásokkal jár, ezért
Hozzátette: a fejlesztések és beruházások mögött emberi sorsok, családok és gyermekek állnak, ezért a kiadványban személyes gondolatok is helyet kaptak az erdélyi magyar közösség tagjaitól.
A kezdeményezés célja, hogy bemutassa: az erdélyi magyarság nemcsak a megmaradásra volt képes az elmúlt években, hanem gyarapodásra is. Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a külhoni magyar közösségek megerősítése a jövőben is közös feladat.
A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt csütörtökön 6 óra 1 perckor Buzău megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Idén februárban 4,68 millió nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 9978-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2780 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) csütörtökön közzétett adataiból.
Az év második felében stabilizálódni fog az infláció, addig azonban még érezhetők lesznek a gazdasági visszaesés hatásai – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan kormányfő.
Tűz ütött ki szerda este egy nagyszebeni tömbházlakásban; egy ember súlyosan megsérült, újraélesztésre volt szükség.
A kormány a csütörtöki ülésén rendeletet fogadhat el a földgáz árának ideiglenes korlátozásáról – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.
A Mezőméhes községhez tartozó Mezővelkére vonultak a nagysármási tűzoltók szerda este, ahol egy lakóház tetőzete gyúlt ki.
A Perzsa-öböl térségében zajló háború és a Hormuzi-szoros forgalmának részleges lezárása az üzemanyagárak emelkedéséhez vezetett – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.
Lélekemelő nagyböjti koncertre kerül sor a csíkdelnei Úr-kápolnában, a március 8-án 11 órától kezdődő szentmise után.
Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyta két kárpátaljai magyar hadifogoly elengedését a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalásán szerdán Moszkvában.
Lenyűgöző hangszerrel egészült ki a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. A Bartók Béla-terem új ékszerét Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere adta át, a zongorát pedig maga az alkotó szólaltatta meg először.
