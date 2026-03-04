Lakóház tetőzete gyúlt ki egy Maros megyei településen

A Mezőméhes községhez tartozó Mezővelkére vonultak a nagysármási tűzoltók szerda este, ahol egy lakóház tetőzete gyúlt ki.

A nagysármási tűzoltóegységet riasztották a Maros megyei Mezőméhes községhez tartozó Mezővelkére szerdán este, ahol egy lakóház tetőszerkezetén csaptak fel a lángok.

A helyszínre két víz- és habbal oltó tűzoltóautó, valamint egy elsősegélynyújtó egység érkezett. A lángokat sikerült eloltani, a tűz mintegy 50 négyzetméternyi tetőfelületet érintett.

A tűzeset során senki nem sérült meg – közli a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.