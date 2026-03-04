Nagyböjti koncert a csíkdelnei Úr-kápolnában

Lélekemelő nagyböjti koncertre kerül sor a csíkdelnei Úr-kápolnában, a március 8-án 11 órától kezdődő szentmise után.

A hangversenyen Joseph Haydn Krisztus utolsó hét szava a keresztfán című műve csendül fel csíki művészekből álló vonósnégyes tolmácsolásában. Az 1786–87-ben komponált, mélyen vallásos, oratórikus ihletésű alkotást hét lassú szonátatétel – a „szavak” – és egy záró földrengés (Terremoto) alkotja.

A megrázó zenei nyelvezettel megírt mű Krisztus szenvedését és halálát ábrázolja, és a húsvéti időszak egyik legjelentősebb komolyzenei alkotásaként tartják számon.

Hirdetés

Előadják:

Veress Csaba – hegedű

Péter Ernő – hegedű

Gábor Előd – brácsa

Lázár Zsombor – cselló

A belépés ingyenes. A koncert a Hargita Megyei Kulturális Központ szervezésében valósul meg.