Nagyböjti koncert a csíkdelnei Úr-kápolnában

Fotó: Hargita Megyei Kulturális Központ
Lélekemelő nagyböjti koncertre kerül sor a csíkdelnei Úr-kápolnában, a március 8-án 11 órától kezdődő szentmise után.
A hangversenyen Joseph Haydn Krisztus utolsó hét szava a keresztfán című műve csendül fel csíki művészekből álló vonósnégyes tolmácsolásában. Az 1786–87-ben komponált, mélyen vallásos, oratórikus ihletésű alkotást hét lassú szonátatétel – a „szavak” – és egy záró földrengés (Terremoto) alkotja.
A megrázó zenei nyelvezettel megírt mű Krisztus szenvedését és halálát ábrázolja, és a húsvéti időszak egyik legjelentősebb komolyzenei alkotásaként tartják számon.
Előadják:
Veress Csaba – hegedű
Péter Ernő – hegedű
Gábor Előd – brácsa
Lázár Zsombor – cselló
A belépés ingyenes. A koncert a Hargita Megyei Kulturális Központ szervezésében valósul meg.
