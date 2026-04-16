Tizenkétmillió lejt zároltak Kovászna megyében

Több mint 12 millió lejt zároltak a Kovászna megyei rendőrök 2025-ben, miközben 90 operatív akció és 270 célzott ellenőrzés során adócsalási, csempészeti és termékbiztonsági ügyekben is intézkedtek.

Simon Virág 2026. április 16., 17:032026. április 16., 17:03

A Kovászna megyei rendőrség gazdasági bűnözés elleni osztálya 2025-ben 40 százalékkal több bűncselekményt tárt fel, mint az előző években. A szakemberek

elsősorban az adócsalók és a csempészek ellen léptek fel.

A megyei rendőrség sajtóközleménye szerint az év folyamán 90 operatív akciót és 270 célzott ellenőrzést hajtottak végre, ezek során 65 bűncselekményt tártak fel. A rendőrök több mint 12 millió lejt zároltak a vizsgálatok befejezéséig. Emellett 68 házkutatási parancsot és 40 előállítási parancsot hajtottak végre, valamint 34 vádlottat állítottak bíróság elé. Az adócsalások felderítése mellett a vásárlókra veszélyt jelentő termékeket is azonosítottak.

Nyomára bukkantak egy házilag készített cigarettagyártó berendezésnek, amely illegálisan, mindenféle higiéniai előírás nélkül működött.