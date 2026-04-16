Tizenkétmillió lejt zároltak Kovászna megyében

Tavaly a Kovászna megyei rendőrök 40 százalékkal több bűncselekményt tártak fel, mint előző években. Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Több mint 12 millió lejt zároltak a Kovászna megyei rendőrök 2025-ben, miközben 90 operatív akció és 270 célzott ellenőrzés során adócsalási, csempészeti és termékbiztonsági ügyekben is intézkedtek.
A Kovászna megyei rendőrség gazdasági bűnözés elleni osztálya 2025-ben 40 százalékkal több bűncselekményt tárt fel, mint az előző években. A szakemberek
A megyei rendőrség sajtóközleménye szerint az év folyamán 90 operatív akciót és 270 célzott ellenőrzést hajtottak végre, ezek során 65 bűncselekményt tártak fel. A rendőrök több mint 12 millió lejt zároltak a vizsgálatok befejezéséig. Emellett 68 házkutatási parancsot és 40 előállítási parancsot hajtottak végre, valamint 34 vádlottat állítottak bíróság elé.
Az adócsalások felderítése mellett a vásárlókra veszélyt jelentő termékeket is azonosítottak.
A berendezést lefoglalták, emellett több mint 55 ezer szál cigarettát, 34 kilogramm dohányt és több mint 100 liter, kísérő iratokkal nem rendelkező alkoholt is elkoboztak.
A rendőrök a bizonytalan eredetű termékekkel szemben is felléptek: közel ezer, az előírásoknak nem megfelelő játékot, ruházati cikket és szerszámot vontak ki a forgalomból. A veszélyes termékeket forgalmazó személyekre és cégekre összesen száz bírságot róttak ki, amelyek összértéke meghaladta a 480 ezer lejt.
szóljon hozzá!