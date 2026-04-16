Tizenkétmillió lejt zároltak Kovászna megyében

Tavaly a Kovászna megyei rendőrök 40 százalékkal több bűncselekményt tártak fel, mint előző években. Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Tavaly a Kovászna megyei rendőrök 40 százalékkal több bűncselekményt tártak fel, mint előző években. Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Több mint 12 millió lejt zároltak a Kovászna megyei rendőrök 2025-ben, miközben 90 operatív akció és 270 célzott ellenőrzés során adócsalási, csempészeti és termékbiztonsági ügyekben is intézkedtek.

Simon Virág

2026. április 16., 17:032026. április 16., 17:03

A Kovászna megyei rendőrség gazdasági bűnözés elleni osztálya 2025-ben 40 százalékkal több bűncselekményt tárt fel, mint az előző években. A szakemberek

elsősorban az adócsalók és a csempészek ellen léptek fel.

A megyei rendőrség sajtóközleménye szerint az év folyamán 90 operatív akciót és 270 célzott ellenőrzést hajtottak végre, ezek során 65 bűncselekményt tártak fel. A rendőrök több mint 12 millió lejt zároltak a vizsgálatok befejezéséig. Emellett 68 házkutatási parancsot és 40 előállítási parancsot hajtottak végre, valamint 34 vádlottat állítottak bíróság elé.

Az adócsalások felderítése mellett a vásárlókra veszélyt jelentő termékeket is azonosítottak.

Nyomára bukkantak egy házilag készített cigarettagyártó berendezésnek, amely illegálisan, mindenféle higiéniai előírás nélkül működött.

A berendezést lefoglalták, emellett több mint 55 ezer szál cigarettát, 34 kilogramm dohányt és több mint 100 liter, kísérő iratokkal nem rendelkező alkoholt is elkoboztak.

A rendőrök a bizonytalan eredetű termékekkel szemben is felléptek: közel ezer, az előírásoknak nem megfelelő játékot, ruházati cikket és szerszámot vontak ki a forgalomból. A veszélyes termékeket forgalmazó személyekre és cégekre összesen száz bírságot róttak ki, amelyek összértéke meghaladta a 480 ezer lejt.

Háromszék Gazdaság
A rovat további cikkei

2026. április 15., szerda

Csaknem háromszáz családon belüli erőszakos eset történt idén Háromszéken

Őrizetbe vett a rendőrség egy nagyajtai férfit, miután megszegte az ellene kibocsájtott távoltartási végzést. Az ilyen esetek száma megugrott Háromszéken, az idei év első három hónapjában közel 300 ügyben intézkedtek a rendőrök.

Költségvetés nélkül sem áll le az élet Kézdivásárhelyen

A költségvetés elfogadására várnak Kézdivásárhely önkormányzatánál, ami idén igencsak megkésett a kormány totojázása folytán. Addig képletesen szólva lélegeztetőgépen működik a város, de amit lehet, azt igyekeznek elvégezni.

2026. április 14., kedd

Baróton nem kell senkit elbocsátani, hitelfelvételre azonban szükség lesz

Csökkenti az állások számát, de egyetlen alkalmazottól sem válik meg a baróti polgármesteri hivatal. A karcsúsításról szóló tervezet jóváhagyása mellett utcafelújításhoz szükséges hitelfelvételről, és a bányászkantin eladásáról is döntött a tanács.

2026. április 14., kedd

Nem tudni pontosan, hogy mi okozhatta a sepsiszentgyörgyi benzinkúthoz közeli tűzesetet

Három épület gyulladt meg a sepsiszentgyörgyi Petrom benzinkút mögött hétfőn este. A tűzoltók azt gyanítják, hogy meghibásodott vagy nem megfelelően szigetelt főző-, illetve fűtőberendezések miatt keletkezhetett a tűz.

2026. április 13., hétfő

Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön

Tűz ütött ki április 13-án este Sepsiszentgyörgyön, az Állomás negyedben. A lángok egy benzinkút közelében csaptak fel, ezért azt lezárták az autósok előtt.

2026. április 13., hétfő

Dani Kinga a sport szeretetét hagyta örökül

Cserjékkel és fákkal lett gazdagabb Sepsiszentgyörgy Domb utcai mozgásparkja. Az egyik platánfa aljában különleges szobor emlékeztet Dani Kinga sportolóra és oktatóra, aki megszerettette a mozgást és tiszteletre, kitartásra nevelte a gyerekeket.

2026. április 11., szombat

Korszerűsítik a kilyéni vasúti átkelőt, ahol évekkel ezelőtt szörnyű tömegbaleset történt

Megújulnak az Uzon és Sepsiszentgyörgy közötti vasúti átjárók – közölte az országos vasúttársaság brassói regionális kirendeltsége. A kivitelező már dolgozik a kilyéni átkelőn, ahol tizennégy évvel ezelőtt Háromszék legnagyobb vonatbalesete történt.

2026. április 10., péntek

Világszínvonalú technológiával bővítik a lécfalvi hulladéklerakót

Kilenc évvel a megépítése után idén feltelik a lécfalvi hulladéklerakó egyes cellája. A másik két cellát egybeépítik, és egy újat is létrehoznak – utóbbi kivitelezéséhez korszerű technológiát fognak használni.

2026. április 10., péntek

Nyílt nap a szépmezői kutyamenhelyen

Bár a pillanatnyi időjárás nem ezt mutatja, beköszöntött a tavasz, ami sétálásra csábíthat bennünket. Aki ezt kutya társaságában szeretné megtenni, és nincs ilyen háziállata, annak a szépmezői kutyamenhely nyílt nap szervezésével siet a segítségére.

2026. április 10., péntek

Elhunyt Boér Imre úzvölgyi veterán

A nyugalmazott tanár, úzvölgyi veterán 101. életévében hunyt el. Boér Imrét a református egyház szertartása szerint helyezik örök nyugalomra április 12-én a baróti temetőben.

