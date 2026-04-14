Nem tudni pontosan, hogy mi okozhatta a sepsiszentgyörgyi benzinkúthoz közeli tűzesetet

Három épület gyulladt meg a sepsiszentgyörgyi Petrom benzinkút mögött hétfőn este. A tűzoltók azt gyanítják, hogy meghibásodott vagy nem megfelelően szigetelt főző-, illetve fűtőberendezések miatt keletkezhetett a tűz.

A Kovászna megyei tűzoltóság szóvivője kedden közölte azt közölte a Székelyhonnal, hogy a tűzoltókat este fél tíz után riasztották az Állomás negyedi tó szomszédságában található benzinkúthoz, mögötte ugyanis nagy lángokkal égett több épület, és

fennállt a veszélye a tűz továbbterjedésének.

Mint megtudtuk, a tűzoltók érkezésekor három épület állt lángokban, összesen mintegy nyolcvan négyzetméteren. A gyors beavatkozásnak köszönhetően rövid idő alatt sikerült megfékezni és eloltani a tüzet, személyi sérülés nem történt.

A tűz nagy valószínűséggel meghibásodott, illetve nem megfelelő hőszigeteléssel ellátott fűtőberendezésekből vagy főzőeszközökből származó parázsból, szikrából keletkezett.