Nem tudni pontosan, hogy mi okozhatta a sepsiszentgyörgyi benzinkúthoz közeli tűzesetet

A tűzben senki sem sérült meg, de három épület megsemmisült.

A tűzben senki sem sérült meg, de három épület megsemmisült.

Fotó: Tuchiluș Alex

Három épület gyulladt meg a sepsiszentgyörgyi Petrom benzinkút mögött hétfőn este. A tűzoltók azt gyanítják, hogy meghibásodott vagy nem megfelelően szigetelt főző-, illetve fűtőberendezések miatt keletkezhetett a tűz.

2026. április 14., 12:292026. április 14., 12:29

Ahogy arról beszámoltunk, hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön hétfő este.

Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön

Tűz ütött ki április 13-án este Sepsiszentgyörgyön, az Állomás negyedben. A lángok egy benzinkút közelében csaptak fel, ezért azt lezárták az autósok előtt.

A Kovászna megyei tűzoltóság szóvivője kedden közölte azt közölte a Székelyhonnal, hogy a tűzoltókat este fél tíz után riasztották az Állomás negyedi tó szomszédságában található benzinkúthoz, mögötte ugyanis nagy lángokkal égett több épület, és

fennállt a veszélye a tűz továbbterjedésének.

Mint megtudtuk, a tűzoltók érkezésekor három épület állt lángokban, összesen mintegy nyolcvan négyzetméteren. A gyors beavatkozásnak köszönhetően rövid idő alatt sikerült megfékezni és eloltani a tüzet, személyi sérülés nem történt.

A tűz nagy valószínűséggel meghibásodott, illetve nem megfelelő hőszigeteléssel ellátott fűtőberendezésekből vagy főzőeszközökből származó parázsból, szikrából keletkezett.

A rovat további cikkei

2026. április 13., hétfő

Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön

Tűz ütött ki április 13-án este Sepsiszentgyörgyön, az Állomás negyedben. A lángok egy benzinkút közelében csaptak fel, ezért azt lezárták az autósok előtt.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Dani Kinga a sport szeretetét hagyta örökül

Cserjékkel és fákkal lett gazdagabb Sepsiszentgyörgy Domb utcai mozgásparkja. Az egyik platánfa aljában különleges szobor emlékeztet Dani Kinga sportolóra és oktatóra, aki megszerettette a mozgást és tiszteletre, kitartásra nevelte a gyerekeket.

2026. április 13., hétfő

2026. április 11., szombat

Korszerűsítik a kilyéni vasúti átkelőt, ahol évekkel ezelőtt szörnyű tömegbaleset történt

Megújulnak az Uzon és Sepsiszentgyörgy közötti vasúti átjárók – közölte az országos vasúttársaság brassói regionális kirendeltsége. A kivitelező már dolgozik a kilyéni átkelőn, ahol tizennégy évvel ezelőtt Háromszék legnagyobb vonatbalesete történt.

2026. április 11., szombat

2026. április 10., péntek

Világszínvonalú technológiával bővítik a lécfalvi hulladéklerakót

Kilenc évvel a megépítése után idén feltelik a lécfalvi hulladéklerakó egyes cellája. A másik két cellát egybeépítik, és egy újat is létrehoznak – utóbbi kivitelezéséhez korszerű technológiát fognak használni.

2026. április 10., péntek

2026. április 10., péntek

Nyílt nap a szépmezői kutyamenhelyen

Bár a pillanatnyi időjárás nem ezt mutatja, beköszöntött a tavasz, ami sétálásra csábíthat bennünket. Aki ezt kutya társaságában szeretné megtenni, és nincs ilyen háziállata, annak a szépmezői kutyamenhely nyílt nap szervezésével siet a segítségére.

2026. április 10., péntek

2026. április 10., péntek

Elhunyt Boér Imre úzvölgyi veterán

A nyugalmazott tanár, úzvölgyi veterán 101. életévében hunyt el. Boér Imrét a református egyház szertartása szerint helyezik örök nyugalomra április 12-én a baróti temetőben.

2026. április 10., péntek

2026. április 09., csütörtök

Harmincnégy állással lesz kevesebb Kovászna Megye Tanácsánál

Jogszabályi változásokhoz és a gazdasági helyzethez igazodva folytatja az intézményrendszerének átalakítását a megyei önkormányzat. A csütörtöki ülésen a létszámkeret csökkentésről és szervezeti felépítésekről határoztak.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt

Húsvéthétfőn Baróton fiatalok vertek meg egy idős férfit, Sepsiszentgyörgyön családi erőszak miatt hívták a rendőrséget.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Kézdi Imolával és Cseh Andrással ünneplik a magyar költészet napját Sepsiszentgyörgyön

Gazdag kulturális programmal ünnepli a magyar költészet napját a Tamási Áron Színház: április 11–12. között könyvbemutató, koncert és színházi előadás várja az érdeklődőket.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 07., kedd

Több mint 230 ezer lejnyi bírságot róttak ki Kovászna megyében

Több száz bírság, tízezres nagyságrendű szankciók és több tucat forgalomból kivont sofőr – így léptek fel a Kovászna megyei rendőrök az ünnepi időszakban.

2026. április 07., kedd

