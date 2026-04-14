Baróton nem kell senkit elbocsátani, hitelfelvételre azonban szükség lesz

Beruházásokban bővelkedik az idei év Baróton, de a haladáshoz hitelfelvételre is szükség lesz
Fotó: Tuchiluș Alex
Csökkenti az állások számát, de egyetlen alkalmazottól sem válik meg a baróti polgármesteri hivatal. A karcsúsításról szóló tervezet jóváhagyása mellett utcafelújításhoz szükséges hitelfelvételről, és a bányászkantin eladásáról is döntött a tanács.
Nincs szükség elbocsátásokra a polgármesteri hivatalban – erősítette meg kérdésünkre Benedek-Huszár János polgármester a helyi tanács áprilisi soros ülését követően, amelyen a testület jóváhagyta az alkalmazotti létszámcsökkentésről szóló határozattervezetet.
Az erdővidéki városban, akárcsak más önkormányzatok esetében, a februárban megjelent, 7-es számú sürgősségi kormányrendeletnek megfelelően az állások 30 százalékát kell megszüntetni. Ennek értelmében a maximális alkalmazotti létszámot 67-ről 59-re csökkentik. Mivel a jelenlegi létszám megfelel ennek a keretnek,
Az organogramot és státusjegyzéket csak a későbbiekben frissítik, erről külön határozatot hoz a helyi tanács.
A maximális alkalmazotti létszámot 67-ről 59-re csökkentik a polgármesteri hivatalnál
Fotó: Tuchiluș Alex
Elhárultak a korábbi akadályok, ezért idén szeretnék végre elkezdeni a Petőfi Sándor utca felújítását. A városnak azonban hat másik olyan beruházása van folyamatban, amelyeknek befejezése sürgős lenne, és amelyekhez önrészt kell biztosítani. Ezek közül négy az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében zajlik, június utolsó napjáig kell lezárulniuk. Másik két fejlesztés befejezésére év végén van a határidő.
Két évvel ezelőtt, egy hosszas közbeszerzési eljárás után sikerült megkötni az 1,7 millió lej értékű kivitelezési szerződést a Kovászna megyei Út és Híd Rt.-vel, de a munkálatokat nem tudták elkezdeni, mert probléma adódott a gázvezetékekkel. Akkor a városvezetést kérte a gázszolgáltatót, cserélje ki a vezetékeket, és ez március végéig megtörtént.
Saját forrás híján hitelt vesznek fel a Petőfi utca felújításához
Fotó: Benedek Huszár János/Facebook
Az utca felújításának értéke 2024 óta emelkedett, az aktualizált összeg 2,3 millió lejre rúg.
– magyarázta a polgármester, akinek előterjesztését egyöntetűen támogatta a képviselő-testület. A folyamatot ezzel a határozattal elindítják, de hátra van még a dokumentáció elfogadása és a közbeszerzési eljárás, amely során a város kiválasztja a legkedvezőbb ajánlatot, azaz a nyertes bankot. A munkát tehát leghamarabb nyáron tudják elkezdeni.
A tanácsülésen jóváhagyták a helyi tömegközlekedési vállalat által alkalmazott új jegy- és bérletárakat. A drágításra azért volt szükség, mert az elmúlt három hónapban mintegy 30 százalékkal nőttek az üzemanyagárak. Az emelés következtében
a buszjegyek ára egy lejjel emelkedik minden útvonalon;
a bérlet ára Baróttól Bibarcfalváig, illetve Köpecig között 190-ről 230 lejre emelkedik;
Bodosról, Miklósvárról és Felsőrákosról Barótig 260-ról 290 lejre nő.
Ezenkívül a testület döntése értelmében árverésre bocsájtják a bányairodával együtt megvásárolt kantint.
A bányairodával együtt több épületet is megvásároltak, ezek közül a kantint bocsájtják árverésre
Fotó: Emlékgyár
Benedek-Huszár János elmondása szerint az épület elhanyagolt állapotban van, az önkormányzatnak jelenleg nincs erőforrása ezt felújítani, azonban egy személy jelezte a vásárlási szándékát.
A város éppen ezért úgy döntött, árverésre bocsájtja az ingatlant és a hozzá tartozó területet. A licithez legkevesebb két ajánlat szükséges, a vásárló az odaítélés követő harminc napban fizetheti ki az összeget.
szóljon hozzá!