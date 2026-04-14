Baróton nem kell senkit elbocsátani, hitelfelvételre azonban szükség lesz

Beruházásokban bővelkedik az idei év Baróton, de a haladáshoz hitelfelvételre is szükség lesz

Beruházásokban bővelkedik az idei év Baróton, de a haladáshoz hitelfelvételre is szükség lesz

Fotó: Tuchiluș Alex

Csökkenti az állások számát, de egyetlen alkalmazottól sem válik meg a baróti polgármesteri hivatal. A karcsúsításról szóló tervezet jóváhagyása mellett utcafelújításhoz szükséges hitelfelvételről, és a bányászkantin eladásáról is döntött a tanács.

Farkas Orsolya

2026. április 14., 19:282026. április 14., 19:28

Nincs szükség elbocsátásokra a polgármesteri hivatalban – erősítette meg kérdésünkre Benedek-Huszár János polgármester a helyi tanács áprilisi soros ülését követően, amelyen a testület jóváhagyta az alkalmazotti létszámcsökkentésről szóló határozattervezetet.

Az erdővidéki városban, akárcsak más önkormányzatok esetében, a februárban megjelent, 7-es számú sürgősségi kormányrendeletnek megfelelően az állások 30 százalékát kell megszüntetni. Ennek értelmében a maximális alkalmazotti létszámot 67-ről 59-re csökkentik. Mivel a jelenlegi létszám megfelel ennek a keretnek,

nem kell megválni egyetlen alkalmazottól sem.

Az organogramot és státusjegyzéket csak a későbbiekben frissítik, erről külön határozatot hoz a helyi tanács.

A maximális alkalmazotti létszámot 67-ről 59-re csökkentik a polgármesteri hivatalnál

A maximális alkalmazotti létszámot 67-ről 59-re csökkentik a polgármesteri hivatalnál

Fotó: Tuchiluș Alex

Hitelt vesznek fel

Elhárultak a korábbi akadályok, ezért idén szeretnék végre elkezdeni a Petőfi Sándor utca felújítását. A városnak azonban hat másik olyan beruházása van folyamatban, amelyeknek befejezése sürgős lenne, és amelyekhez önrészt kell biztosítani. Ezek közül négy az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében zajlik, június utolsó napjáig kell lezárulniuk. Másik két fejlesztés befejezésére év végén van a határidő.

Az utcafelújításról azonban nem akarnak lemondani, hiszen évek óta készülnek rá.

Két évvel ezelőtt, egy hosszas közbeszerzési eljárás után sikerült megkötni az 1,7 millió lej értékű kivitelezési szerződést a Kovászna megyei Út és Híd Rt.-vel, de a munkálatokat nem tudták elkezdeni, mert probléma adódott a gázvezetékekkel. Akkor a városvezetést kérte a gázszolgáltatót, cserélje ki a vezetékeket, és ez március végéig megtörtént.

Saját forrás híján hitelt vesznek fel a Petőfi utca felújításához

Saját forrás híján hitelt vesznek fel a Petőfi utca felújításához

Fotó: Benedek Huszár János/Facebook

Az utca felújításának értéke 2024 óta emelkedett, az aktualizált összeg 2,3 millió lejre rúg.

Ahhoz, hogy el tudják indítani a munkát, hitelfelvétel szükséges

– magyarázta a polgármester, akinek előterjesztését egyöntetűen támogatta a képviselő-testület. A folyamatot ezzel a határozattal elindítják, de hátra van még a dokumentáció elfogadása és a közbeszerzési eljárás, amely során a város kiválasztja a legkedvezőbb ajánlatot, azaz a nyertes bankot. A munkát tehát leghamarabb nyáron tudják elkezdeni.

Orvosi rendelő a kantin helyén

A tanácsülésen jóváhagyták a helyi tömegközlekedési vállalat által alkalmazott új jegy- és bérletárakat. A drágításra azért volt szükség, mert az elmúlt három hónapban mintegy 30 százalékkal nőttek az üzemanyagárak. Az emelés következtében

  • a buszjegyek ára egy lejjel emelkedik minden útvonalon;

  • a bérlet ára Baróttól Bibarcfalváig, illetve Köpecig között 190-ről 230 lejre emelkedik;

  • Bodosról, Miklósvárról és Felsőrákosról Barótig 260-ról 290 lejre nő.

Ezenkívül a testület döntése értelmében árverésre bocsájtják a bányairodával együtt megvásárolt kantint.

A bányairodával együtt több épületet is megvásároltak, ezek közül a kantint bocsájtják árverésre

A bányairodával együtt több épületet is megvásároltak, ezek közül a kantint bocsájtják árverésre

Fotó: Emlékgyár

Benedek-Huszár János elmondása szerint az épület elhanyagolt állapotban van, az önkormányzatnak jelenleg nincs erőforrása ezt felújítani, azonban egy személy jelezte a vásárlási szándékát.

Az épületet egy helyi családorvos, Ágoston István venné meg, hogy a későbbiekben családorvosi rendelőt, járóbeteg szakrendelő központot létesítsen benne.

A város éppen ezért úgy döntött, árverésre bocsájtja az ingatlant és a hozzá tartozó területet. A licithez legkevesebb két ajánlat szükséges, a vásárló az odaítélés követő harminc napban fizetheti ki az összeget.

Háromszék Barót
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 14., kedd

Nem tudni pontosan, hogy mi okozhatta a sepsiszentgyörgyi benzinkúthoz közeli tűzesetet

Három épület gyulladt meg a sepsiszentgyörgyi Petrom benzinkút mögött hétfőn este. A tűzoltók azt gyanítják, hogy meghibásodott vagy nem megfelelően szigetelt főző-, illetve fűtőberendezések miatt keletkezhetett a tűz.

2026. április 13., hétfő

Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön

Tűz ütött ki április 13-án este Sepsiszentgyörgyön, az Állomás negyedben. A lángok egy benzinkút közelében csaptak fel, ezért azt lezárták az autósok előtt.

Dani Kinga a sport szeretetét hagyta örökül

Cserjékkel és fákkal lett gazdagabb Sepsiszentgyörgy Domb utcai mozgásparkja. Az egyik platánfa aljában különleges szobor emlékeztet Dani Kinga sportolóra és oktatóra, aki megszerettette a mozgást és tiszteletre, kitartásra nevelte a gyerekeket.

Korszerűsítik a kilyéni vasúti átkelőt, ahol évekkel ezelőtt szörnyű tömegbaleset történt

Megújulnak az Uzon és Sepsiszentgyörgy közötti vasúti átjárók – közölte az országos vasúttársaság brassói regionális kirendeltsége. A kivitelező már dolgozik a kilyéni átkelőn, ahol tizennégy évvel ezelőtt Háromszék legnagyobb vonatbalesete történt.

2026. április 10., péntek

Világszínvonalú technológiával bővítik a lécfalvi hulladéklerakót

Kilenc évvel a megépítése után idén feltelik a lécfalvi hulladéklerakó egyes cellája. A másik két cellát egybeépítik, és egy újat is létrehoznak – utóbbi kivitelezéséhez korszerű technológiát fognak használni.

Nyílt nap a szépmezői kutyamenhelyen

Bár a pillanatnyi időjárás nem ezt mutatja, beköszöntött a tavasz, ami sétálásra csábíthat bennünket. Aki ezt kutya társaságában szeretné megtenni, és nincs ilyen háziállata, annak a szépmezői kutyamenhely nyílt nap szervezésével siet a segítségére.

Elhunyt Boér Imre úzvölgyi veterán

A nyugalmazott tanár, úzvölgyi veterán 101. életévében hunyt el. Boér Imrét a református egyház szertartása szerint helyezik örök nyugalomra április 12-én a baróti temetőben.

2026. április 09., csütörtök

Harmincnégy állással lesz kevesebb Kovászna Megye Tanácsánál

Jogszabályi változásokhoz és a gazdasági helyzethez igazodva folytatja az intézményrendszerének átalakítását a megyei önkormányzat. A csütörtöki ülésen a létszámkeret csökkentésről és szervezeti felépítésekről határoztak.

Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt

Húsvéthétfőn Baróton fiatalok vertek meg egy idős férfit, Sepsiszentgyörgyön családi erőszak miatt hívták a rendőrséget.

Kézdi Imolával és Cseh Andrással ünneplik a magyar költészet napját Sepsiszentgyörgyön

Gazdag kulturális programmal ünnepli a magyar költészet napját a Tamási Áron Színház: április 11–12. között könyvbemutató, koncert és színházi előadás várja az érdeklődőket.

