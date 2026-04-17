Ezerrel több munkanélküli – fel lehet készülni erre?

Tanácstalanok az kombinát alkalmazottai, nem tudják mit hoz a jövő

Akár 865 alkalmazott elbocsátása is megkezdődhet május elsejétől a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál, ha nem mozdul előre az adásvétel ügye. A munkaerő-elhelyező ügynökség szerint a segítség akkor indulhat, amikor az érintettek hivatalosan is munkanélkülivé válnak.

Simon Virág 2026. április 17., 11:342026. április 17., 11:34

A marosvásárhelyi vegyipari kombinátnak csaknem ezer alkalmazottja van, jelenleg ezek nyolcvan százaléka technikai munkanélküliségben van, vagyis a fizetésük 75 százalékát kapják meg. A svájci tulajdonos közölte: ha nem történik előrelépés a műtrágyagyár adásvétele kapcsán, akkor

május elsejétől elkezdődik a felmondási idő, megválnak az alkalmazottaktól, és bezárják az ipari létesítményt.

korábban írtuk Megélhetésükért aggódnak, a politikusok segítségét kérték a vegyipari kombinát alkalmazottai A marosvásárhelyi vegyipari kombinát és a Romgaz közötti tárgyalásokat nem tudják befolyásolni, de a miniszterelnök segítségét kérik a műtrágyagyár megmentése érdekében – ígérték a szakszervezeti vezetőkkel találkozó Maros megyei parlamenti képviselők. Mint korábban beszámoltunk róla, a szakszervezet tiltakozó megmozdulást szervezett Marosvásárhelyen, találkozót kezdeményezett a Maros megyei parlamenti képviselőkkel, és azzal fenyegetőzött, hogy jövő héten Bukarestbe vonul a kormány elé. Azt szeretnék elérni, hogy az állami tulajdonban lévő Romgaz megvásárolja a kombinátot, és így megmaradjanak a munkahelyek. A tárgyalások már egy éve elkezdődtek, de állítólag az adásvételi ár miatt megfeneklettek.

A munkahelyeiket féltik a vegyipari kombinát alkalmazottai Fotó: Haáz Vince

Már értesítették őket A Maros Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség vezetője, Gheorghe Ștef a Székelyhonnak elmondta, hogy egyelőre az Azomaros vegyipari kombinát vezetősége arról értesítette őket, hogy

technikai munkanélküliségre küldte az alkalmazottak nyolcvan százalékát.

Ugyanakkor egy átiratot is küldtek, amely szerint a 921 alkalmazottból 865-öt terveznek elbocsátani. „Hozzánk a vegyipari kombinát alkalmazottainak ügye csak akkor fog elérni, amikor már munkanélküliek lesznek.

Ha május elsején elkezdődik a felmondási időszak, az legtöbb húsznapos lehet, és azután bontják fel a munkaszerződéseket. Akkor fog konkrétan kiderülni, hogy kik azok, akik munkanélküliek lesznek.

Hiszen lehet, hogy valakik közben kerestek más állást, és egyből oda mennek, és lesznek olyanok is, akik nem kívánnak élni a munkanélküli-segéllyel, mert az feltételekhez kötött. De bizonyára lesznek olyanok, és nem is kevesen, akik hozzánk fordulnak, és kérik, hogy vegyük őket nyilvántartásba munkanélküliként” – fejtegette Gheorghe Ștef.

Maros megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség vezetője, Gheorghe Ștef Fotó: Haáz Vince

Várják a fejleményeket Az igazgatótól azt is megkérdeztük, készülnek-e valamilyen módon erre a tömeges elbocsátásra. Mint mondta, ők is részt vettek az elmúlt napokban a prefektusi hivatalban tartott tájékoztatón, és

figyelemmel kísérik az eseményeket, abban reménykedve, hogy mégsem következik be a tömeges leépítés.

Az ügynökség elsősorban tanácsadással, szakmai továbbképzésekkel tud segíteni, illetve közvetít a cégek és a munkát keresők között. Ezeket a lehetőségeket tudják felajánlani minden munkanélkülinek, és ha sor kerül a tömeges elbocsátásra, akkor a vegyipari kombinát volt dolgozóinak is. A piaci igényt figyelve Jelenleg Maros megyében a munkanélküliségi ráta megközelíti a három százalékot, szám szerint 5796 munkanélkülit tartanak nyilván. Áprilisban négy továbbképzőt szerveztek Maros megyében:

szakácssegéd-, takarító-, zöldövezet-karbantartó, valamint számítógép- és hálózatkezelő tanfolyamokon vehettek részt a munkanélküliek és más érdeklődők is.

Az álásbörzék iránt mindig nagy az érdeklődés Fotó: Haáz Vince