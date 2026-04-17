Ezerrel több munkanélküli – fel lehet készülni erre?

Tanácstalanok az kombinát alkalmazottai, nem tudják mit hoz a jövő
Fotó: Haáz Vince
Akár 865 alkalmazott elbocsátása is megkezdődhet május elsejétől a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál, ha nem mozdul előre az adásvétel ügye. A munkaerő-elhelyező ügynökség szerint a segítség akkor indulhat, amikor az érintettek hivatalosan is munkanélkülivé válnak.
A marosvásárhelyi vegyipari kombinátnak csaknem ezer alkalmazottja van, jelenleg ezek nyolcvan százaléka technikai munkanélküliségben van, vagyis a fizetésük 75 százalékát kapják meg. A svájci tulajdonos közölte: ha nem történik előrelépés a műtrágyagyár adásvétele kapcsán, akkor
A marosvásárhelyi vegyipari kombinát és a Romgaz közötti tárgyalásokat nem tudják befolyásolni, de a miniszterelnök segítségét kérik a műtrágyagyár megmentése érdekében – ígérték a szakszervezeti vezetőkkel találkozó Maros megyei parlamenti képviselők.
Mint korábban beszámoltunk róla, a szakszervezet tiltakozó megmozdulást szervezett Marosvásárhelyen, találkozót kezdeményezett a Maros megyei parlamenti képviselőkkel, és azzal fenyegetőzött, hogy jövő héten Bukarestbe vonul a kormány elé.
Azt szeretnék elérni, hogy az állami tulajdonban lévő Romgaz megvásárolja a kombinátot, és így megmaradjanak a munkahelyek. A tárgyalások már egy éve elkezdődtek, de állítólag az adásvételi ár miatt megfeneklettek.
A munkahelyeiket féltik a vegyipari kombinát alkalmazottai
A Maros Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség vezetője, Gheorghe Ștef a Székelyhonnak elmondta, hogy egyelőre az Azomaros vegyipari kombinát vezetősége arról értesítette őket, hogy
Ugyanakkor egy átiratot is küldtek, amely szerint a 921 alkalmazottból 865-öt terveznek elbocsátani.
„Hozzánk a vegyipari kombinát alkalmazottainak ügye csak akkor fog elérni, amikor már munkanélküliek lesznek.
Hiszen lehet, hogy valakik közben kerestek más állást, és egyből oda mennek, és lesznek olyanok is, akik nem kívánnak élni a munkanélküli-segéllyel, mert az feltételekhez kötött. De bizonyára lesznek olyanok, és nem is kevesen, akik hozzánk fordulnak, és kérik, hogy vegyük őket nyilvántartásba munkanélküliként” – fejtegette Gheorghe Ștef.
Maros megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség vezetője, Gheorghe Ștef
Az igazgatótól azt is megkérdeztük, készülnek-e valamilyen módon erre a tömeges elbocsátásra. Mint mondta, ők is részt vettek az elmúlt napokban a prefektusi hivatalban tartott tájékoztatón, és
Az ügynökség elsősorban tanácsadással, szakmai továbbképzésekkel tud segíteni, illetve közvetít a cégek és a munkát keresők között. Ezeket a lehetőségeket tudják felajánlani minden munkanélkülinek, és ha sor kerül a tömeges elbocsátásra, akkor a vegyipari kombinát volt dolgozóinak is.
Jelenleg Maros megyében a munkanélküliségi ráta megközelíti a három százalékot, szám szerint 5796 munkanélkülit tartanak nyilván. Áprilisban négy továbbképzőt szerveztek Maros megyében:
Az álásbörzék iránt mindig nagy az érdeklődés
A képzéseket mindig a megyei kereskedelmi cégek igényeihez igazítva szervezik meg.
Idén január és március között már öt tanfolyamot szerveztek, ezeken 92-en vettek részt, és elvégzésük után 33 munkanélkülit alkalmaztak. Januárban és februárban az ügynökségen keresztül 492 személy helyezkedett el.
A szerdán közzétett adatok szerint jelenleg Maros megyében 937 szabad állás van.
A Maros megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség Facebook-oldalán további információk is elérhetők.
