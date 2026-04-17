Ezerrel több munkanélküli – fel lehet készülni erre?

Tanácstalanok az kombinát alkalmazottai, nem tudják mit hoz a jövő • Fotó: Haáz Vince

Akár 865 alkalmazott elbocsátása is megkezdődhet május elsejétől a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál, ha nem mozdul előre az adásvétel ügye. A munkaerő-elhelyező ügynökség szerint a segítség akkor indulhat, amikor az érintettek hivatalosan is munkanélkülivé válnak.

Simon Virág

2026. április 17., 11:342026. április 17., 11:34

A marosvásárhelyi vegyipari kombinátnak csaknem ezer alkalmazottja van, jelenleg ezek nyolcvan százaléka technikai munkanélküliségben van, vagyis a fizetésük 75 százalékát kapják meg. A svájci tulajdonos közölte: ha nem történik előrelépés a műtrágyagyár adásvétele kapcsán, akkor

május elsejétől elkezdődik a felmondási idő, megválnak az alkalmazottaktól, és bezárják az ipari létesítményt.

Megélhetésükért aggódnak, a politikusok segítségét kérték a vegyipari kombinát alkalmazottai
Megélhetésükért aggódnak, a politikusok segítségét kérték a vegyipari kombinát alkalmazottai

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát és a Romgaz közötti tárgyalásokat nem tudják befolyásolni, de a miniszterelnök segítségét kérik a műtrágyagyár megmentése érdekében – ígérték a szakszervezeti vezetőkkel találkozó Maros megyei parlamenti képviselők.

Mint korábban beszámoltunk róla, a szakszervezet tiltakozó megmozdulást szervezett Marosvásárhelyen, találkozót kezdeményezett a Maros megyei parlamenti képviselőkkel, és azzal fenyegetőzött, hogy jövő héten Bukarestbe vonul a kormány elé.

Azt szeretnék elérni, hogy az állami tulajdonban lévő Romgaz megvásárolja a kombinátot, és így megmaradjanak a munkahelyek. A tárgyalások már egy éve elkezdődtek, de állítólag az adásvételi ár miatt megfeneklettek.

Már értesítették őket

A Maros Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség vezetője, Gheorghe Ștef a Székelyhonnak elmondta, hogy egyelőre az Azomaros vegyipari kombinát vezetősége arról értesítette őket, hogy

technikai munkanélküliségre küldte az alkalmazottak nyolcvan százalékát.

Ugyanakkor egy átiratot is küldtek, amely szerint a 921 alkalmazottból 865-öt terveznek elbocsátani.

„Hozzánk a vegyipari kombinát alkalmazottainak ügye csak akkor fog elérni, amikor már munkanélküliek lesznek.

Ha május elsején elkezdődik a felmondási időszak, az legtöbb húsznapos lehet, és azután bontják fel a munkaszerződéseket. Akkor fog konkrétan kiderülni, hogy kik azok, akik munkanélküliek lesznek.

Hiszen lehet, hogy valakik közben kerestek más állást, és egyből oda mennek, és lesznek olyanok is, akik nem kívánnak élni a munkanélküli-segéllyel, mert az feltételekhez kötött. De bizonyára lesznek olyanok, és nem is kevesen, akik hozzánk fordulnak, és kérik, hogy vegyük őket nyilvántartásba munkanélküliként” – fejtegette Gheorghe Ștef.

Várják a fejleményeket

Az igazgatótól azt is megkérdeztük, készülnek-e valamilyen módon erre a tömeges elbocsátásra. Mint mondta, ők is részt vettek az elmúlt napokban a prefektusi hivatalban tartott tájékoztatón, és

figyelemmel kísérik az eseményeket, abban reménykedve, hogy mégsem következik be a tömeges leépítés.

Az ügynökség elsősorban tanácsadással, szakmai továbbképzésekkel tud segíteni, illetve közvetít a cégek és a munkát keresők között. Ezeket a lehetőségeket tudják felajánlani minden munkanélkülinek, és ha sor kerül a tömeges elbocsátásra, akkor a vegyipari kombinát volt dolgozóinak is.

A piaci igényt figyelve

Jelenleg Maros megyében a munkanélküliségi ráta megközelíti a három százalékot, szám szerint 5796 munkanélkülit tartanak nyilván. Áprilisban négy továbbképzőt szerveztek Maros megyében:

szakácssegéd-, takarító-, zöldövezet-karbantartó, valamint számítógép- és hálózatkezelő tanfolyamokon vehettek részt a munkanélküliek és más érdeklődők is.

A képzéseket mindig a megyei kereskedelmi cégek igényeihez igazítva szervezik meg.

Idén január és március között már öt tanfolyamot szerveztek, ezeken 92-en vettek részt, és elvégzésük után 33 munkanélkülit alkalmaztak. Januárban és februárban az ügynökségen keresztül 492 személy helyezkedett el.

A szerdán közzétett adatok szerint jelenleg Maros megyében 937 szabad állás van.

A Maros megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség Facebook-oldalán további információk is elérhetők.

Kegyetlenül bántalmazta egy csapat fiatal, azóta úgy emlegetik: „a vert bácsi”
Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok
Diószegi László: „ilyet nem akarok látni, hogy a kapusunk sárga lapot kapjon időhúzásért”
Eltávolították az erdélyi születésű antiszemita költő-politikus szobrát az egyik megyeszékhely közteréről
Bevitte a végső döfést, megvédte címét az Erste Ligában a Gyergyói Hoki Klub (videóval)
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
2026. április 17., péntek

Két kellemetlen időjárási tényező, de az egyik már ma este véget ér

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú riasztást adott ki pénteken fokozott légköri instabilitás és erős szélfúvás miatt az ország több régiójában.

2026. április 17., péntek

Két ötlete is van Romániának, hogy előnyösebben ússza meg a 600 millió eurós oltásadósságot

Romániának 600 millió eurót kellene kifizetnie az oltóanyagot gyártó Pfizer/BioNTech vállalatnak a leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni vakcinákért.

2026. április 17., péntek

A világ egyik vezető építőanyag-gyártója vásárolt be Romániában

Romániai üzemet vásárolt fel a svájci Sika építőanyag- és ipari ragasztástechnikai cég – hivatkozik az MTI a Profit.ro gazdasági portálra, amely a vállalat közleménye alapján számolt be a tranzakcióról.

2026. április 17., péntek

Érvénytelen levélszavazatok ezrei: hol hibáztak a legtöbben?

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) befejezte a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését.

2026. április 17., péntek

Öröm és bánat: székelyföldi nyertese is van az UEFA-lottónak

Nem könnyű jegyet kapni az idén Budapesten rendezendő BL-döntőre, a semleges szurkolónak még ahhoz is nagy szerencsére volt szüksége, hogy egyáltalán sorba állhasson két jegyért.

2026. április 16., csütörtök

Orbán Viktor először adott átfogó interjút a választási vereség után

A jobboldai közösség teljes megújításáról beszélt a miniszterelnök, a Fidesz elnöke csütörtökön a Patrióta Youtube csatornáján közvetített interjúban. Orbán Viktor úgy értékelte, a kormánypártok egyértelmű vereséget szenvedtek.

2026. április 16., csütörtök

Mérgező gombát árultak a sepsiszentgyörgyi piacon: papsapkagomba kerülhetett a vevőkhöz

Mérgező vörösbarna papsapkagombát árultak a múlt héten a sepsiszentgyörgyi központi piacon, feltehetően a kucsmagombával való hasonlósága miatt. A figyelmeztetés különösen fontos, mert jelenleg mindkét gombafaj szezonja tart.

2026. április 16., csütörtök

Döntöttek a Romániában élő nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatásáról

Csütörtöki ülésén a kormány mintegy 266,7 millió lejt különített el a kormányfőtitkárság költségvetéséből a nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatására.

2026. április 16., csütörtök

Feloldották a zárlatot, újra lehet tanári állásokat meghirdetni

Csütörtöki ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi a pedagógusi álláshelyek meghirdetését és a versenyvizsgák lebonyolítását.

2026. április 16., csütörtök

Drasztikus adatokat mutat Romániára nézve az előrejelzett népességcsökkenés

Románia népessége várhatóan körülbelül negyedével (24,3 százalékkal) 14,40 millióra fog csökkeni 2100. január elsejére a 2025. január elsején regisztrált 19,04 millióról – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett legfrissebb demográfiai előrejelzéséből.

