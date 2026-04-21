Új kezdet a hetes iskolában: a megszűnt osztály helyett új ötödiket indítanának

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Országos figyelmet kapott a marosvásárhelyi 7-es számú iskola tavaly, amikor egyetlen gyermek maradt egy osztályban, emiatt meg is szűnt az osztály. Most új fejezetet nyitnának: szeptembertől intenzív angol ötödik osztályt indítanának a román tagozaton.

Hajnal Csilla

2026. április 21., 10:072026. április 21., 10:07

A marosvásárhelyi 7-es számú általános iskola több szempontból is egyedi a városban: ez az egyetlen olyan iskola, amelyet még mindig számmal azonosítanak, tanévnyitóját néha a Maros partján tartja, kültéri osztálytermei is vannak – amelyek a járvány idején bizonyultak különösen hasznosnak –, sőt Kendama-versenyt is szervez a diákoknak. Nagyon gyerekbarát iskolaként tartják számon, az elmúlt időszakban mégis egy botrányos eset miatt került a figyelem középpontjába.

Amint a Székelyhon beszámolt róla, tavaly szeptemberben a román tagozat IV. A osztályában

egyetlen tanuló maradt, miután a többi szülő mind máshova íratta át gyermekét a fiú viselkedési problémái miatt.

Ez az eset nemcsak helyi, hanem országos viszonylatban is egyedülálló – Romániában még nem fordult elő, hogy egy teljes osztály megszűnjön azért, mert minden tanulót átíratnak, és csupán egyetlen gyerek marad.

A tanügyi rendszer gyenge pontja: patthelyzet alakult ki egy marosvásárhelyi iskolában egy negyedikes fiú miatt
A tanügyi rendszer gyenge pontja: patthelyzet alakult ki egy marosvásárhelyi iskolában egy negyedikes fiú miatt

Egy negyedikes fiú esete hónapok óta köztéma Marosvásárhelyen, miután több iskola elutasította az áthelyezését. Végül a Schiller-iskolába került, ahol a szülők tiltakozásba kezdtek: az osztály nem jár iskolába, bár még sosem találkoztak vele.

Angol intenzívvel indítanának

A most üresen álló tantermet szeptembertől újra diákokkal szeretnék megtölteni. Mivel jelenleg nincs román negyedik osztály az iskolában,

a következő tanévtől román ötödik osztályt terveznek indítani

– a magyar tagozaton ugyanis megvan a negyedik osztály, amelynek tanulói jövőre ötödikesek lesznek.

Körtesi Sándor iskolaigazgató bizakodva tekint a jövő tanévre, és reméli, hogy lesz elég jelentkező a szeptembertől induló ötödik osztályba

Körtesi Sándor iskolaigazgató bizakodva tekint a jövő tanévre, és reméli, hogy lesz elég jelentkező a szeptembertől induló ötödik osztályba

Fotó: Haáz Vince

Az osztály elindításához legalább tizenkét diákra van szükség, bár tanfelügyelőségi jóváhagyással ez a szám tíz főre csökkenthető, ha az adott évfolyamon, az adott tagozaton nincs másik osztály.

Plusz vonzerőként az osztályt intenzív angol osztályként hirdetik meg, ami heti négy angolórát jelentene.

Bár ilyen képzés általában csak középiskolában indul, az oktatási törvény nem zárja ki, hogy már ötödik osztálytól bevezessék – magyarázta Körtesi Sándor igazgató, aki bizakodva tekint a kezdeményezés elé, hiszen már vannak érdeklődők.

„Már van egy konkrét iratkozónk is, érdeklődőből pedig több van, és bízunk benne, hogy tényleg megvalósíthatjuk. Megpróbáljuk visszahívni egy részét azoknak a gyerekeknek, akik tavaly még ide jártak”– tette hozzá az igazgató.

Két feltételnek kell megfelelniük

A beiratkozás már megkezdődött, és a következő tanév kezdetéig bármikor lehetséges. A jelentkezőknek két feltételt kell teljesíteniük:

  • egyrészt az 1–4. osztályos évek során maximális magatartásjeggyel kell rendelkezniük,

  • másrészt részt kell venniük egy angol képességvizsgán, amelyet júniusban rendeznek az iskolában.

Mivel körzeti iskoláról van szó, a lakcím is szerepet játszhat a felvételinél – de csak akkor, ha túljelentkezés lesz.

Marosszék Marosvásárhely Oktatás
Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét
Tavaszrontás a következő három napban
A saját kezében a sorsa: mikor biztosíthatja be visszajutását a Sepsi OSK?
FRISSÍTVE – PSD: elsöprő többséggel vonták meg a támogatást Ilie Bolojantól
Kihirdették a romániai jégkorong-válogatott világbajnoki keretét
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét
Székelyhon

Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét
Tavaszrontás a következő három napban
Székelyhon

Tavaszrontás a következő három napban
A saját kezében a sorsa: mikor biztosíthatja be visszajutását a Sepsi OSK?
Székely Sport

A saját kezében a sorsa: mikor biztosíthatja be visszajutását a Sepsi OSK?
FRISSÍTVE – PSD: elsöprő többséggel vonták meg a támogatást Ilie Bolojantól
Krónika

FRISSÍTVE – PSD: elsöprő többséggel vonták meg a támogatást Ilie Bolojantól
Kihirdették a romániai jégkorong-válogatott világbajnoki keretét
Székely Sport

Kihirdették a romániai jégkorong-válogatott világbajnoki keretét
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Nőileg

Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
2026. április 21., kedd

Föld napi programokkal készül a marosvásárhelyi állatkert

Közösségi programokkal, faültetéssel, látványetetésekkel és interaktív játékokkal készül a marosvásárhelyi állatkert április 22-én, a Föld napján.

Föld napi programokkal készül a marosvásárhelyi állatkert
Föld napi programokkal készül a marosvásárhelyi állatkert
2026. április 21., kedd

Föld napi programokkal készül a marosvásárhelyi állatkert
2026. április 20., hétfő

Továbbra sincs előrelépés, Bukarestbe mennek tiltakozni a vegyipari kombinát szakemberei

Az államnak nem számítanak a munkások, a mezőgazdászok és az élelmiszer-termelés? – tette fel a kérdést az Azomaros vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője hétfői sajtótájékoztatóján, ahol bejelentette: szerdán Bukarestbe mennek tiltakozni.

Továbbra sincs előrelépés, Bukarestbe mennek tiltakozni a vegyipari kombinát szakemberei
Továbbra sincs előrelépés, Bukarestbe mennek tiltakozni a vegyipari kombinát szakemberei
2026. április 20., hétfő

Továbbra sincs előrelépés, Bukarestbe mennek tiltakozni a vegyipari kombinát szakemberei
2026. április 20., hétfő

Bankkártya-hamisításra alkalmas eszközöket foglalt le a DIICOT Maros megyében

Bankkártya-adatok másolására alkalmas eszközöket foglaltak le hétfői házkutatásaik során Maros megyében a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) munkatársai, akik három ember ellen indítottak nyomozást az ügyben.

Bankkártya-hamisításra alkalmas eszközöket foglalt le a DIICOT Maros megyében
Bankkártya-hamisításra alkalmas eszközöket foglalt le a DIICOT Maros megyében
2026. április 20., hétfő

Bankkártya-hamisításra alkalmas eszközöket foglalt le a DIICOT Maros megyében
2026. április 20., hétfő

Már megint a szegényebbeken a sor: az ingyenes iskolán kívüli tevékenységeken spórolna a minisztérium

Tízszázalékos költségcsökkentést kér a tanügyminisztérium az iskolán kívüli tevékenységeket biztosító intézményeknél, ami állások megszüntetését és ingyenes foglalkozások leállását is hozhatja.

Már megint a szegényebbeken a sor: az ingyenes iskolán kívüli tevékenységeken spórolna a minisztérium
Már megint a szegényebbeken a sor: az ingyenes iskolán kívüli tevékenységeken spórolna a minisztérium
2026. április 20., hétfő

Már megint a szegényebbeken a sor: az ingyenes iskolán kívüli tevékenységeken spórolna a minisztérium
2026. április 20., hétfő

Jelzőlámpát szereltek Marosszentgyörgy forgalmas útkereszteződésébe

Üzembe helyezték az új jelzőlámpát Marosszentgyörgyön az Észak utca és Kápolna utca kereszteződésénél hétfőn.

Jelzőlámpát szereltek Marosszentgyörgy forgalmas útkereszteződésébe
Jelzőlámpát szereltek Marosszentgyörgy forgalmas útkereszteződésébe
2026. április 20., hétfő

Jelzőlámpát szereltek Marosszentgyörgy forgalmas útkereszteződésébe
2026. április 19., vasárnap

Háztűzben vesztette életét egy férfi

Kigyulladt lakóházban vesztette életét egy férfi vasárnapra virradó éjjel a Maros megyei Csatófalván.

Háztűzben vesztette életét egy férfi
Háztűzben vesztette életét egy férfi
2026. április 19., vasárnap

Háztűzben vesztette életét egy férfi
2026. április 19., vasárnap

Lakóház gyulladt ki Kibéden - egy nő pánikrohamot kapott

Mintegy 150 négyzetméteren pusztított a tűz vasárnapra virradóra egy kibédi lakóháznál, ahol a melléképületek is lángba borultak. Egy nőt a helyszínen pánikroham miatt kellett ellátni.

Lakóház gyulladt ki Kibéden - egy nő pánikrohamot kapott
Lakóház gyulladt ki Kibéden - egy nő pánikrohamot kapott
2026. április 19., vasárnap

Lakóház gyulladt ki Kibéden - egy nő pánikrohamot kapott
2026. április 19., vasárnap

Kiskorúakat szállító mikrobusz balesetezett Maros megyében – frissítve

Egy mikrobusz és egy személyautó ütközött szombat este Sáromberkén. A mikrobuszban hét kiskorú és két felnőtt utazott, könnyebb sérülésekkel szállították őket a marosvásárhelyi kórházba.

Kiskorúakat szállító mikrobusz balesetezett Maros megyében – frissítve
Kiskorúakat szállító mikrobusz balesetezett Maros megyében – frissítve
2026. április 19., vasárnap

Kiskorúakat szállító mikrobusz balesetezett Maros megyében – frissítve
2026. április 18., szombat

Ahol a város lakosságának fele kénytelen magas zajszennyezésben élni mindennapjait

Marosvásárhelyen naponta több tízezer jármű robog át, a mérések szerint a város zajterhelése szinte kizárólag a közúti forgalomból ered. Egy tanulmányból az is kiderült, melyek a legzajosabb utcák, és mit tehet a város a zajszennyezés ellen.

Ahol a város lakosságának fele kénytelen magas zajszennyezésben élni mindennapjait
Ahol a város lakosságának fele kénytelen magas zajszennyezésben élni mindennapjait
2026. április 18., szombat

Ahol a város lakosságának fele kénytelen magas zajszennyezésben élni mindennapjait
2026. április 17., péntek

Emelkednek a parkolási díjak Marosvásárhelyen

Drágítják a fizetős parkolás díjait Marosvásárhelyen, az új árak április 20-tól lépnek életbe a helyi tanács döntése alapján.

Emelkednek a parkolási díjak Marosvásárhelyen
Emelkednek a parkolási díjak Marosvásárhelyen
2026. április 17., péntek

Emelkednek a parkolási díjak Marosvásárhelyen
