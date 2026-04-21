Új kezdet a hetes iskolában: a megszűnt osztály helyett új ötödiket indítanának

Országos figyelmet kapott a marosvásárhelyi 7-es számú iskola tavaly, amikor egyetlen gyermek maradt egy osztályban, emiatt meg is szűnt az osztály. Most új fejezetet nyitnának: szeptembertől intenzív angol ötödik osztályt indítanának a román tagozaton.

Hajnal Csilla 2026. április 21., 10:072026. április 21., 10:07

A marosvásárhelyi 7-es számú általános iskola több szempontból is egyedi a városban: ez az egyetlen olyan iskola, amelyet még mindig számmal azonosítanak, tanévnyitóját néha a Maros partján tartja, kültéri osztálytermei is vannak – amelyek a járvány idején bizonyultak különösen hasznosnak –, sőt Kendama-versenyt is szervez a diákoknak. Nagyon gyerekbarát iskolaként tartják számon, az elmúlt időszakban mégis egy botrányos eset miatt került a figyelem középpontjába. Hirdetés Amint a Székelyhon beszámolt róla, tavaly szeptemberben a román tagozat IV. A osztályában

egyetlen tanuló maradt , miután a többi szülő mind máshova íratta át gyermekét a fiú viselkedési problémái miatt.

Ez az eset nemcsak helyi, hanem országos viszonylatban is egyedülálló – Romániában még nem fordult elő, hogy egy teljes osztály megszűnjön azért, mert minden tanulót átíratnak, és csupán egyetlen gyerek marad. korábban írtuk A tanügyi rendszer gyenge pontja: patthelyzet alakult ki egy marosvásárhelyi iskolában egy negyedikes fiú miatt Egy negyedikes fiú esete hónapok óta köztéma Marosvásárhelyen, miután több iskola elutasította az áthelyezését. Végül a Schiller-iskolába került, ahol a szülők tiltakozásba kezdtek: az osztály nem jár iskolába, bár még sosem találkoztak vele. Angol intenzívvel indítanának A most üresen álló tantermet szeptembertől újra diákokkal szeretnék megtölteni. Mivel jelenleg nincs román negyedik osztály az iskolában,

a következő tanévtől román ötödik osztályt terveznek indítani

– a magyar tagozaton ugyanis megvan a negyedik osztály, amelynek tanulói jövőre ötödikesek lesznek.

Körtesi Sándor iskolaigazgató bizakodva tekint a jövő tanévre, és reméli, hogy lesz elég jelentkező a szeptembertől induló ötödik osztályba Fotó: Haáz Vince

Az osztály elindításához legalább tizenkét diákra van szükség, bár tanfelügyelőségi jóváhagyással ez a szám tíz főre csökkenthető, ha az adott évfolyamon, az adott tagozaton nincs másik osztály.

Plusz vonzerőként az osztályt intenzív angol osztályként hirdetik meg, ami heti négy angolórát jelentene.