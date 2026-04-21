Új kezdet a hetes iskolában: a megszűnt osztály helyett új ötödiket indítanának

Országos figyelmet kapott a marosvásárhelyi 7-es számú iskola tavaly, amikor egyetlen gyermek maradt egy osztályban, emiatt meg is szűnt az osztály. Most új fejezetet nyitnának: szeptembertől intenzív angol ötödik osztályt indítanának a román tagozaton.
A marosvásárhelyi 7-es számú általános iskola több szempontból is egyedi a városban: ez az egyetlen olyan iskola, amelyet még mindig számmal azonosítanak, tanévnyitóját néha a Maros partján tartja, kültéri osztálytermei is vannak – amelyek a járvány idején bizonyultak különösen hasznosnak –, sőt Kendama-versenyt is szervez a diákoknak. Nagyon gyerekbarát iskolaként tartják számon, az elmúlt időszakban mégis egy botrányos eset miatt került a figyelem középpontjába.
Amint a Székelyhon beszámolt róla, tavaly szeptemberben a román tagozat IV. A osztályában
Ez az eset nemcsak helyi, hanem országos viszonylatban is egyedülálló – Romániában még nem fordult elő, hogy egy teljes osztály megszűnjön azért, mert minden tanulót átíratnak, és csupán egyetlen gyerek marad.
Egy negyedikes fiú esete hónapok óta köztéma Marosvásárhelyen, miután több iskola elutasította az áthelyezését. Végül a Schiller-iskolába került, ahol a szülők tiltakozásba kezdtek: az osztály nem jár iskolába, bár még sosem találkoztak vele.
A most üresen álló tantermet szeptembertől újra diákokkal szeretnék megtölteni. Mivel jelenleg nincs román negyedik osztály az iskolában,
– a magyar tagozaton ugyanis megvan a negyedik osztály, amelynek tanulói jövőre ötödikesek lesznek.
Körtesi Sándor iskolaigazgató bizakodva tekint a jövő tanévre, és reméli, hogy lesz elég jelentkező a szeptembertől induló ötödik osztályba
Az osztály elindításához legalább tizenkét diákra van szükség, bár tanfelügyelőségi jóváhagyással ez a szám tíz főre csökkenthető, ha az adott évfolyamon, az adott tagozaton nincs másik osztály.
Bár ilyen képzés általában csak középiskolában indul, az oktatási törvény nem zárja ki, hogy már ötödik osztálytól bevezessék – magyarázta Körtesi Sándor igazgató, aki bizakodva tekint a kezdeményezés elé, hiszen már vannak érdeklődők.
„Már van egy konkrét iratkozónk is, érdeklődőből pedig több van, és bízunk benne, hogy tényleg megvalósíthatjuk. Megpróbáljuk visszahívni egy részét azoknak a gyerekeknek, akik tavaly még ide jártak”– tette hozzá az igazgató.
A beiratkozás már megkezdődött, és a következő tanév kezdetéig bármikor lehetséges. A jelentkezőknek két feltételt kell teljesíteniük:
egyrészt az 1–4. osztályos évek során maximális magatartásjeggyel kell rendelkezniük,
másrészt részt kell venniük egy angol képességvizsgán, amelyet júniusban rendeznek az iskolában.
Mivel körzeti iskoláról van szó, a lakcím is szerepet játszhat a felvételinél – de csak akkor, ha túljelentkezés lesz.
