Alternatív megoldás, ami most jól is jöhet: farönkös osztályterem a szabadban

Az iskola pár nap múlva ismét elkezdődik, és most még inkább igaz, hogy nem mindegy, milyen körülmények között. Van olyan intézmény, ahol nem csak a tananyag leadása a cél, hanem az is, hogy járványhelyzet miatti sok szigorítás mellett a lényeg se vesztődjön el: a gyerek szeressen iskolába járni. A marosvásárhelyi 7-es számú általános iskolának már van két kültéri osztályterme farönkökkel és babzsákokkal, és éppen egy harmadikra gyűjtenek.

Nem gond a szociális távolságtartás: másfél éve használják a marosvásárhelyi hetes iskolában a szabadtéri osztálytermet • Fotó: Haáz Vince

Másfél évvel ezelőtt álmodták meg rögtön kivitelezték is a fatuskókkal és krétatáblával berendezett kinti osztálytermet, amely az igazgató meglepetésére is nagy népszerűségnek örvendett.

Csak nyitottság és szándék kell

Egy légből kapott ötletét valósította meg másfél éve a farönkös osztályteremmel az iskolavezető, és nagyon hamar megszerették mind a tanárok, mind a gyerekek. Versengés lett érte, hogy ki oktasson kint. „Azt hittem az elején, hogy kevesen fogják ott tartani, de a végén órarendet kellett felállítani a kinti osztályteremnek is.

Érdekes, hogy a diákoknak csak egy óra erejéig vette el a figyelmét, hogy a szabad levegőn tartózkodnak, jobbra-balra figyeltek, de második alkalommal már tudtak figyelni a tanárra és a magyarázatokra

– mesélte a kinti teremről Körtesi Sándor. A farönkös megoldás szinte semmibe sem kerül, csak szándék és nyitottság kell a vezetőség részéről – tette hozzá. Ajánlotta más kollégáknak is, de sokan elzárkóztak tőle azzal a kifogással, hogy a gyerekek így nem tudnak figyelni. Nyilván, van ahol nem megvalósítható, mert nincs egy tenyérnyi zöld felület sem, bár a 7-es iskolában is az egyik babzsák-termet beton-felületen rendezik majd be. Szeretnék még környezetbarátabbá tenni ezt is, lesz tetőszerkezete is, hogy védje a gyerekeket a napsütéstől, műfüvet is kapnak támogatásból, amely hasonlítani fog a természetes környezetre – sorolta a megoldásokat az igazgató.