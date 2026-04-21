Megtartanák az alkalmazottakat a községi hivatalok, de nem mindenhol sikerült elkerülni a leépítést

A hetes számú sürgősségi kormányrendelet nehéz helyzetbe hozta a vidéki hivatalokat

A Bolojan-féle kormányrendelet választás elé állította az önkormányzatokat: vagy az állások számát, vagy a fizetést kell lefaragni. A háromszéki községek többségében az üres állásokat törlik, de van, ahol elkerülhetetlen az elbocsátás.

Farkas Orsolya

2026. április 21., 07:572026. április 21., 07:57

Úgy tűnik, egyelőre sikerül elkerülni a leépítést a legtöbb háromszéki önkormányzatnál. Számos községben

átszervezéssel, illetve az eleve üres állások felszámolásával érték el, hogy az egyébként is szűkös alkalmazotti létszámot megtarthassák.

Az intézkedésekre a helyi és központi közigazgatás reformjáról szóló, 2026. februárból származó hetes számú sürgősségi kormányrendelet miatt van szükség. A Bolojan-féle rendelet értelmében az önkormányzatok dönthették el, hogy a jóváhagyott állások számát, vagy a bérköltséget csökkentik. Utóbbival valójában csak egy kis időt nyernek, ugyanis 2027. január elsejétől mindenképpen alkalmazkodni kell az előírt maximális létszámkerethez.

Költségcsökkentési kényszerek szorításában a polgármesterek
A prefektus azon rendeletére várnak a polgármesterek, amely megszabja, hogy milyen létszámmal folytathatják az önkormányzati munkát. Alternatívaként nem sok megoldás mutatkozik, a béralap csökkentése szinte lehetetlen.

Ahol fájdalmas a búcsú

A csaknem kétezer lelket számláló Mikóújfalu nem tudta elkerülni a leépítést. Itt a 30 százalékos létszámcsökkentés négy állás megszüntetését jelenti, két alkalmazottat ténylegesen el is bocsátanak. A döntés egy tanácsadót és a mezőgazdasági irodában dolgozó alkalmazottat érinti. Demeter Ferenc polgármester elmondta,

a bércsökkentés lehetőségét is mérlegelték, végül azonban ezt elvetették, mivel az alkalmazottak fizetése már így is alacsony.

Vannak olyan munkatársak, akik több munkakört látnak el, erejükön felül dolgoznak, miközben havi jövedelmük alig haladja meg a 2700 lejt. Ebből már nincs mit levonni – szögezte le az elöljáró.

Idézet
Egy ilyen kis közösségben nagyon nehéz egy ilyen döntést meghozni, főleg úgy, hogy erről nem voltunk megkérdezve.

Sajnálatosnak tartom, hogy ugyanezeket a döntéseket nem látom az államapparátusban” – nyilatkozott a községvezető. Attól, hogy megválnak az alkalmazottaktól, a feladatok mértéke nem csökken.

Kérdés, hogyan fogja bírni a többletmunkát az egyébként is leterhelt személyzet.

A falu jegyzője például a saját feladatkörén kívül foglalkozik anyakönyvezéssel, esketéssel, kapcsolattartással, és a lista még itt sem ér véget. Ilyen körülmények között már csak azt remélik, hogy a központi közigazgatásban is lesz látszata a „karcsúsító” döntéseknek.

Átszerveztek, megszüntettek, de elbocsátani nem kellett

A mintegy négyezer lakót számláló Csernáton községben a létszámcsökkentési előírások alkalmazása nem jár elbocsátásokkal: az önkormányzat hét betöltetlen állás megszüntetésével tudja teljesíteni az előírásokat. Jelenleg 25 fős személyzettel működik az önkormányzat, amelybe a polgármester, az alpolgármester és a jegyző is beletartozik. Mágori István polgármester szerint

az átszervezéssel megőrizték a hivatal működőképességét, de a feladatok ellátása így nagyobb terhet ró a megmaradt alkalmazottakra.

„A kollégák több munkát végeznek, több felelősség hárul rájuk, de megoldjuk, ahogyan tudjuk” – fogalmazott. A helyzetet részben az is megkönnyítette, hogy korábban uniós pályázatokhoz kapcsolódva több álláshelyet is létrehoztak, ezek közül azonban nem mindet töltötték be. Így a szükséges csökkentést többek között ezek felszámolásával tudták teljesíteni.

Hasonló megoldást választott a közel ötezer lakossal rendelkező Zágon is, ahol öt betöltetlen állást szüntettek meg, a fennmaradó munkaköröket pedig részben átalakították, így sikerült elkerülni az elbocsátásokat. A hivatal 25 alkalmazottal működik a továbbiakban is. Amint Kiss Augustin polgármester fogalmazott,

„munkahely nélkül nem marad senki”, és ez fontos, viszont ehhez olyan állásokról is le kellett mondani, amire egyébként szükség lett volna a jövőben.

Így az alkalmazottak akár több szakterületen is el kell lássák a feladatokat.

Esztelneken a 13 fős személyzetet sikerült egyben tartani, részben azzal, hogy egyes alkalmazottakat olyan állásokra helyeztek át, amelyek mentesülnek a csökkentés alól. Salamon Balázs polgármester hangsúlyozta, minden dolgozóra szükség van a feladatok ellátásához, mert mindenkinek megvan a maga munkája, amelyet tisztességesen elvégez, és ez a több mint ezerfős község küllemében és működésében is visszaköszön. Ugyanakkor bírálta a központi intézkedéseket, mondván, a költségvetési problémákért nem a helyi önkormányzatok felelősek, a megszorítások mégis elsősorban őket érintik.

Idézet
Az ország pénzét nem mi költöttük el, és nem is ránk költötték el

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy szerinte a költségcsökkentést az államapparátusban kellett volna kezdeni.

2026. április 21., kedd

Legendi Géza festményeiből nyílik kiállítás Baróton

Kiállítást nyitnak Legendi Géza, zalatnai festőművész alkotásaiból, a tárlat megnyitóját április 22-én, szerdán tartják az Erdővidék Múzeumában, Baróton.

2026. április 20., hétfő

Ha vért adnak, genetikai elemzést kaphatnak a ritka és autoimmun betegségekben szenvedők

Lehet jelentkezni genetikai minta szolgáltatására a Biobank projekt keretében: a ritka és autoimmun betegségektől szenvedők ezáltal is hozzájárulhatnak azok kutatásához – saját maguk és a tudomány érdekében.

2026. április 19., vasárnap

Hét megyében kezdték el, de csak Háromszéken élte túl a kezdeti lelkesedést ez a program

Még a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is várakozáson felüli részvétellel zajlott szombaton a zabolai Mikes-kastélyban a Diakónia jótékonysági estje, melyet a szegény sorsú gyermekek délutáni oktatásának támogatására szervezett az alapítvány.

2026. április 19., vasárnap

Sepsiszentgyörgy tömegközlekedésében jól jön az elektromos flotta a gázolajár ellen

A sepsiszentgyörgyi tömegközlekedési vállalatot nem érinti súlyosan az üzemanyagárak drasztikus emelkedése, mivel a városi közlekedést szinte teljes egészében elektromos járművekkel oldják meg. A jegyárak változatlanok maradnak.

2026. április 17., péntek

Bírságözön a szabálytalanul parkolókra Sepsiszentgyörgyön 

Összesen 98 esetben figyelmeztették vagy bírságolták meg a szabálytalanul várakozó autósokat Sepsiszentgyörgyön egy hónapos ellenőrzéssorozat során. Az akció a parkolási szabálytalanságok mellett a gyalogosforgalom biztonságára is kiemelten figyelt.

2026. április 17., péntek

Egy tanulóautó és egy kisteherautó ütközött össze

Ketten megsérültek és kórházba kerültek, miután baleset történt Sepsiszentgyörgyön pénteken délben.

2026. április 16., csütörtök

Tizenkétmillió lejt zároltak Kovászna megyében

Több mint 12 millió lejt zároltak a Kovászna megyei rendőrök 2025-ben, miközben 90 operatív akció és 270 célzott ellenőrzés során adócsalási, csempészeti és termékbiztonsági ügyekben is intézkedtek.

2026. április 15., szerda

Csaknem háromszáz családon belüli erőszakos eset történt idén Háromszéken

Őrizetbe vett a rendőrség egy nagyajtai férfit, miután megszegte az ellene kibocsájtott távoltartási végzést. Az ilyen esetek száma megugrott Háromszéken, az idei év első három hónapjában közel 300 ügyben intézkedtek a rendőrök.

2026. április 15., szerda

Költségvetés nélkül sem áll le az élet Kézdivásárhelyen

A költségvetés elfogadására várnak Kézdivásárhely önkormányzatánál, ami idén igencsak megkésett a kormány totojázása folytán. Addig képletesen szólva lélegeztetőgépen működik a város, de amit lehet, azt igyekeznek elvégezni.

2026. április 14., kedd

Baróton nem kell senkit elbocsátani, hitelfelvételre azonban szükség lesz

Csökkenti az állások számát, de egyetlen alkalmazottól sem válik meg a baróti polgármesteri hivatal. A karcsúsításról szóló tervezet jóváhagyása mellett utcafelújításhoz szükséges hitelfelvételről, és a bányászkantin eladásáról is döntött a tanács.

