Megtartanák az alkalmazottakat a községi hivatalok, de nem mindenhol sikerült elkerülni a leépítést

A hetes számú sürgősségi kormányrendelet nehéz helyzetbe hozta a vidéki hivatalokat
Fotó: Tuchiluș Alex
A Bolojan-féle kormányrendelet választás elé állította az önkormányzatokat: vagy az állások számát, vagy a fizetést kell lefaragni. A háromszéki községek többségében az üres állásokat törlik, de van, ahol elkerülhetetlen az elbocsátás.
Úgy tűnik, egyelőre sikerül elkerülni a leépítést a legtöbb háromszéki önkormányzatnál. Számos községben
Az intézkedésekre a helyi és központi közigazgatás reformjáról szóló, 2026. februárból származó hetes számú sürgősségi kormányrendelet miatt van szükség. A Bolojan-féle rendelet értelmében az önkormányzatok dönthették el, hogy a jóváhagyott állások számát, vagy a bérköltséget csökkentik. Utóbbival valójában csak egy kis időt nyernek, ugyanis 2027. január elsejétől mindenképpen alkalmazkodni kell az előírt maximális létszámkerethez.
A prefektus azon rendeletére várnak a polgármesterek, amely megszabja, hogy milyen létszámmal folytathatják az önkormányzati munkát. Alternatívaként nem sok megoldás mutatkozik, a béralap csökkentése szinte lehetetlen.
A csaknem kétezer lelket számláló Mikóújfalu nem tudta elkerülni a leépítést. Itt a 30 százalékos létszámcsökkentés négy állás megszüntetését jelenti, két alkalmazottat ténylegesen el is bocsátanak. A döntés egy tanácsadót és a mezőgazdasági irodában dolgozó alkalmazottat érinti. Demeter Ferenc polgármester elmondta,
Fotó: Farkas Orsolya
Vannak olyan munkatársak, akik több munkakört látnak el, erejükön felül dolgoznak, miközben havi jövedelmük alig haladja meg a 2700 lejt. Ebből már nincs mit levonni – szögezte le az elöljáró.
Sajnálatosnak tartom, hogy ugyanezeket a döntéseket nem látom az államapparátusban” – nyilatkozott a községvezető. Attól, hogy megválnak az alkalmazottaktól, a feladatok mértéke nem csökken.
A falu jegyzője például a saját feladatkörén kívül foglalkozik anyakönyvezéssel, esketéssel, kapcsolattartással, és a lista még itt sem ér véget. Ilyen körülmények között már csak azt remélik, hogy a központi közigazgatásban is lesz látszata a „karcsúsító” döntéseknek.
Fotó: Tuchiluș Alex
A mintegy négyezer lakót számláló Csernáton községben a létszámcsökkentési előírások alkalmazása nem jár elbocsátásokkal: az önkormányzat hét betöltetlen állás megszüntetésével tudja teljesíteni az előírásokat. Jelenleg 25 fős személyzettel működik az önkormányzat, amelybe a polgármester, az alpolgármester és a jegyző is beletartozik. Mágori István polgármester szerint
„A kollégák több munkát végeznek, több felelősség hárul rájuk, de megoldjuk, ahogyan tudjuk” – fogalmazott. A helyzetet részben az is megkönnyítette, hogy korábban uniós pályázatokhoz kapcsolódva több álláshelyet is létrehoztak, ezek közül azonban nem mindet töltötték be. Így a szükséges csökkentést többek között ezek felszámolásával tudták teljesíteni.
Hasonló megoldást választott a közel ötezer lakossal rendelkező Zágon is, ahol öt betöltetlen állást szüntettek meg, a fennmaradó munkaköröket pedig részben átalakították, így sikerült elkerülni az elbocsátásokat. A hivatal 25 alkalmazottal működik a továbbiakban is. Amint Kiss Augustin polgármester fogalmazott,
Így az alkalmazottak akár több szakterületen is el kell lássák a feladatokat.
Esztelneken a 13 fős személyzetet sikerült egyben tartani, részben azzal, hogy egyes alkalmazottakat olyan állásokra helyeztek át, amelyek mentesülnek a csökkentés alól. Salamon Balázs polgármester hangsúlyozta, minden dolgozóra szükség van a feladatok ellátásához, mert mindenkinek megvan a maga munkája, amelyet tisztességesen elvégez, és ez a több mint ezerfős község küllemében és működésében is visszaköszön. Ugyanakkor bírálta a központi intézkedéseket, mondván, a költségvetési problémákért nem a helyi önkormányzatok felelősek, a megszorítások mégis elsősorban őket érintik.
– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy szerinte a költségcsökkentést az államapparátusban kellett volna kezdeni.
Csökkenti az állások számát, de egyetlen alkalmazottól sem válik meg a baróti polgármesteri hivatal. A karcsúsításról szóló tervezet jóváhagyása mellett utcafelújításhoz szükséges hitelfelvételről, és a bányászkantin eladásáról is döntött a tanács.
