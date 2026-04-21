Megtartanák az alkalmazottakat a községi hivatalok, de nem mindenhol sikerült elkerülni a leépítést

A Bolojan-féle kormányrendelet választás elé állította az önkormányzatokat: vagy az állások számát, vagy a fizetést kell lefaragni. A háromszéki községek többségében az üres állásokat törlik, de van, ahol elkerülhetetlen az elbocsátás.

Farkas Orsolya 2026. április 21., 07:572026. április 21., 07:57

Úgy tűnik, egyelőre sikerül elkerülni a leépítést a legtöbb háromszéki önkormányzatnál. Számos községben

átszervezéssel, illetve az eleve üres állások felszámolásával érték el, hogy az egyébként is szűkös alkalmazotti létszámot megtarthassák.

Az intézkedésekre a helyi és központi közigazgatás reformjáról szóló, 2026. februárból származó hetes számú sürgősségi kormányrendelet miatt van szükség. A Bolojan-féle rendelet értelmében az önkormányzatok dönthették el, hogy a jóváhagyott állások számát, vagy a bérköltséget csökkentik. Utóbbival valójában csak egy kis időt nyernek, ugyanis 2027. január elsejétől mindenképpen alkalmazkodni kell az előírt maximális létszámkerethez. korábban írtuk Költségcsökkentési kényszerek szorításában a polgármesterek A prefektus azon rendeletére várnak a polgármesterek, amely megszabja, hogy milyen létszámmal folytathatják az önkormányzati munkát. Alternatívaként nem sok megoldás mutatkozik, a béralap csökkentése szinte lehetetlen. Ahol fájdalmas a búcsú A csaknem kétezer lelket számláló Mikóújfalu nem tudta elkerülni a leépítést. Itt a 30 százalékos létszámcsökkentés négy állás megszüntetését jelenti, két alkalmazottat ténylegesen el is bocsátanak. A döntés egy tanácsadót és a mezőgazdasági irodában dolgozó alkalmazottat érinti. Demeter Ferenc polgármester elmondta,

a bércsökkentés lehetőségét is mérlegelték, végül azonban ezt elvetették, mivel az alkalmazottak fizetése már így is alacsony.

Vannak olyan munkatársak, akik több munkakört látnak el, erejükön felül dolgoznak, miközben havi jövedelmük alig haladja meg a 2700 lejt. Ebből már nincs mit levonni – szögezte le az elöljáró.

Egy ilyen kis közösségben nagyon nehéz egy ilyen döntést meghozni, főleg úgy, hogy erről nem voltunk megkérdezve.

Sajnálatosnak tartom, hogy ugyanezeket a döntéseket nem látom az államapparátusban” – nyilatkozott a községvezető. Attól, hogy megválnak az alkalmazottaktól, a feladatok mértéke nem csökken.

Kérdés, hogyan fogja bírni a többletmunkát az egyébként is leterhelt személyzet.

A falu jegyzője például a saját feladatkörén kívül foglalkozik anyakönyvezéssel, esketéssel, kapcsolattartással, és a lista még itt sem ér véget. Ilyen körülmények között már csak azt remélik, hogy a központi közigazgatásban is lesz látszata a „karcsúsító” döntéseknek.

Átszerveztek, megszüntettek, de elbocsátani nem kellett A mintegy négyezer lakót számláló Csernáton községben a létszámcsökkentési előírások alkalmazása nem jár elbocsátásokkal: az önkormányzat hét betöltetlen állás megszüntetésével tudja teljesíteni az előírásokat. Jelenleg 25 fős személyzettel működik az önkormányzat, amelybe a polgármester, az alpolgármester és a jegyző is beletartozik. Mágori István polgármester szerint

az átszervezéssel megőrizték a hivatal működőképességét, de a feladatok ellátása így nagyobb terhet ró a megmaradt alkalmazottakra.

„A kollégák több munkát végeznek, több felelősség hárul rájuk, de megoldjuk, ahogyan tudjuk” – fogalmazott. A helyzetet részben az is megkönnyítette, hogy korábban uniós pályázatokhoz kapcsolódva több álláshelyet is létrehoztak, ezek közül azonban nem mindet töltötték be. Így a szükséges csökkentést többek között ezek felszámolásával tudták teljesíteni. Hirdetés Hasonló megoldást választott a közel ötezer lakossal rendelkező Zágon is, ahol öt betöltetlen állást szüntettek meg, a fennmaradó munkaköröket pedig részben átalakították, így sikerült elkerülni az elbocsátásokat. A hivatal 25 alkalmazottal működik a továbbiakban is. Amint Kiss Augustin polgármester fogalmazott,

„munkahely nélkül nem marad senki”, és ez fontos, viszont ehhez olyan állásokról is le kellett mondani, amire egyébként szükség lett volna a jövőben.

Így az alkalmazottak akár több szakterületen is el kell lássák a feladatokat. Esztelneken a 13 fős személyzetet sikerült egyben tartani, részben azzal, hogy egyes alkalmazottakat olyan állásokra helyeztek át, amelyek mentesülnek a csökkentés alól. Salamon Balázs polgármester hangsúlyozta, minden dolgozóra szükség van a feladatok ellátásához, mert mindenkinek megvan a maga munkája, amelyet tisztességesen elvégez, és ez a több mint ezerfős község küllemében és működésében is visszaköszön. Ugyanakkor bírálta a központi intézkedéseket, mondván, a költségvetési problémákért nem a helyi önkormányzatok felelősek, a megszorítások mégis elsősorban őket érintik.

Az ország pénzét nem mi költöttük el, és nem is ránk költötték el