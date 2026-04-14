Kelemen Hunor elmondta, miről beszélt telefonon Magyar Péterrel

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor kedden a magyarországi választások eredményével kapcsolatban kijelentette, hogy fontos a román és a magyar kormány közötti szoros együttműködés fenntartása.

Székelyhon 2026. április 14., 17:492026. április 14., 17:49

A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, hogy már egyeztetett a Tisza Párt vezetőjével, Magyar Péterrel, és a közeljövőben Budapesten találkozni fognak.

Tegnap este röviden beszéltem Magyar Péterrel, és megkérdezte, mikor tudnánk Budapesten személyesen is tárgyalni. (...) A napot és az órát még nem egyeztettük, abban maradtunk, hogy hétfőn vagy kedden, a programomtól függően, visszatérünk rá”

– idézi Kelemen Hunort az Agerpres.

az alapelvekben nem várhatók jelentős változások, a pénzügyi támogatások terén azonban elképzelhetők módosulások.

Kelemen elmondta, hogy nem kell magyarázatot adnia a Tisza Párt elnökének az erdélyi magyarok választói magatartására, mert Magyar Péter jól ismeri ezt a közösséget. Hozzátette: a további egyeztetések elvi jellegűek lesznek, és a jövőről, nem pedig a múltról szólnak majd. A politikus kitért arra is, hogy szerinte a romániai magyar közösséget senki sem tudja manipulálni.

Ez a közösség felelős és érett, és saját mérlegelése alapján dönt politikai kérdésekben”