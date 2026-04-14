Kelemen Hunor elmondta, miről beszélt telefonon Magyar Péterrel

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor kedden a magyarországi választások eredményével kapcsolatban kijelentette, hogy fontos a román és a magyar kormány közötti szoros együttműködés fenntartása.
A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, hogy már egyeztetett a Tisza Párt vezetőjével, Magyar Péterrel, és a közeljövőben Budapesten találkozni fognak.
– idézi Kelemen Hunort az Agerpres.
Telefonon beszélt Magyar Péter, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel. A kormányfői poszt várományosa közölte: megállapodtak, hogy jövő héten személyesen folytatják az egyeztetést Budapesten.
Az RMDSZ elnöke elmondta, hogy a Tiszának egyelőre még nincs kormányprogramja, csak szándéknyilatkozatok és politikai nyilatkozatok hangzottak el. Szerinte meg kell várni, milyen irányt jelöl ki Magyarországnak az új miniszterelnök és az új kormány, különösen a határon túli magyar közösségekkel kapcsolatos nemzetpolitika terén. Úgy vélekedett, hogy Magyar Péter eddigi nyilatkozatai és a hétfő esti beszélgetésük alapján
Kelemen elmondta, hogy nem kell magyarázatot adnia a Tisza Párt elnökének az erdélyi magyarok választói magatartására, mert Magyar Péter jól ismeri ezt a közösséget. Hozzátette: a további egyeztetések elvi jellegűek lesznek, és a jövőről, nem pedig a múltról szólnak majd.
A politikus kitért arra is, hogy szerinte a romániai magyar közösséget senki sem tudja manipulálni.
– jelentette ki. Emlékeztetett arra, hogy tavaly, amikor a romániai magyarok nagy többsége Nicușor Danra szavazott, akkor sem manipuláció hatására döntöttek így.
Arra a kérdésre, hogy továbbra is támogatja-e Románia érdekeit, Kelemen Hunor azt válaszolta: „Természetesen.” Hangsúlyozta, hogy az RMDSZ számára mindig is fontos volt, és ezután is az marad a két ország és a két kormány együttműködése. Emlékeztetett, hogy Romániát és Magyarországot számos közös érdek köti össze, és a nagy létszámú romániai magyar közösség miatt is elengedhetetlen a jó kapcsolat fenntartása.
