Kelemen Hunor a PSD döntése után: az RMDSZ nem lép ki a kormányból

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ nem lép ki a kormányból, és nem vesz részt a PSD és a PNL közötti konfliktusban. A politikus úgy látja, a legsürgetőbb feladat most az ország gazdasági helyzetének stabilizálása.
Kelemen Hunor azt mondta a Digi24-nek – szemlézte a Krónika –, hogy Románia számára most a gazdaság rendbetétele a legfontosabb feladat. Fontos kérdés, hogy miként ítélik meg az országot a hitelezők, és mi történik akkor, ha a hiány finanszírozásához szükséges hitelek kamata ismét 7 százalék fölé emelkedik.
Hangsúlyozta, pártja nem lép ki a kormányból, és nem avatkozik be a PSD és a PNL közötti ügyekbe. Kelemen szerint az RMDSZ azért vállalta a kormányzást ebben a koalícióban, mert ezt tartotta a legjobb megoldásnak az ország számára a nehéz helyzetben, ezért nincs oka a távozásra.
Azt is kijelentette, „szinte elfogadhatatlan”, hogy valaki kívülről mondja meg, ki legyen a miniszterelnök egy olyan koalíciós partner részéről, akivel együttműködik és továbbra is együtt kíván működni.
Mint arról beszámoltunk, a Szociáldemokrata Párt hétfőn úgy döntött, hogy megvonja Ilie Bolojan miniszterelnöktől a politikai támogatást. A belső szavazáson részt vevő mintegy 5000 párttag 97,7 százaléka támogatta ezt a döntést, 2,3 százalék szavazott ellene.
Ilie Bolojan hétfő este kijelentette, hogy „teljesen hibás és felelőtlen” a PSD döntése, amellyel megvonta tőle a politikai támogatást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is ellátja miniszterelnöki tisztségét, és biztosítja a kormányzást.
Amikor a szociáldemokraták 97,7 százaléka azt mondja, hogy Ilie Bolojannak távoznia kell, nincs helye más értelmezésnek – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.
