Kelemen Hunor a PSD döntése után: az RMDSZ nem lép ki a kormányból

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ nem lép ki a kormányból, és nem vesz részt a PSD és a PNL közötti konfliktusban. A politikus úgy látja, a legsürgetőbb feladat most az ország gazdasági helyzetének stabilizálása.

Kelemen Hunor azt mondta a Digi24-nek – szemlézte a Krónika –, hogy Románia számára most a gazdaság rendbetétele a legfontosabb feladat. Fontos kérdés, hogy miként ítélik meg az országot a hitelezők, és mi történik akkor, ha a hiány finanszírozásához szükséges hitelek kamata ismét 7 százalék fölé emelkedik.

olyan megoldást tartana kívánatosnak, amelynek részeként a parlament kinevez egy kormányt, akár kisebbségi kabinetet is.

Hangsúlyozta, pártja nem lép ki a kormányból, és nem avatkozik be a PSD és a PNL közötti ügyekbe. Kelemen szerint az RMDSZ azért vállalta a kormányzást ebben a koalícióban, mert ezt tartotta a legjobb megoldásnak az ország számára a nehéz helyzetben, ezért nincs oka a távozásra.

Azt is kijelentette, „szinte elfogadhatatlan”, hogy valaki kívülről mondja meg, ki legyen a miniszterelnök egy olyan koalíciós partner részéről, akivel együttműködik és továbbra is együtt kíván működni.

Mint arról beszámoltunk, a Szociáldemokrata Párt hétfőn úgy döntött, hogy megvonja Ilie Bolojan miniszterelnöktől a politikai támogatást. A belső szavazáson részt vevő mintegy 5000 párttag 97,7 százaléka támogatta ezt a döntést, 2,3 százalék szavazott ellene.