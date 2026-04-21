Kelemen Hunor a PSD döntése után: az RMDSZ nem lép ki a kormányból

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ nem lép ki a kormányból, és nem vesz részt a PSD és a PNL közötti konfliktusban. A politikus úgy látja, a legsürgetőbb feladat most az ország gazdasági helyzetének stabilizálása.

Székelyhon

2026. április 21., 10:272026. április 21., 10:27

Kelemen Hunor azt mondta a Digi24-nek – szemlézte a Krónika –, hogy Románia számára most a gazdaság rendbetétele a legfontosabb feladat. Fontos kérdés, hogy miként ítélik meg az országot a hitelezők, és mi történik akkor, ha a hiány finanszírozásához szükséges hitelek kamata ismét 7 százalék fölé emelkedik.

Az RMDSZ elnöke ezek után

olyan megoldást tartana kívánatosnak, amelynek részeként a parlament kinevez egy kormányt, akár kisebbségi kabinetet is.

Hangsúlyozta, pártja nem lép ki a kormányból, és nem avatkozik be a PSD és a PNL közötti ügyekbe. Kelemen szerint az RMDSZ azért vállalta a kormányzást ebben a koalícióban, mert ezt tartotta a legjobb megoldásnak az ország számára a nehéz helyzetben, ezért nincs oka a távozásra.

Azt is kijelentette, „szinte elfogadhatatlan”, hogy valaki kívülről mondja meg, ki legyen a miniszterelnök egy olyan koalíciós partner részéről, akivel együttműködik és továbbra is együtt kíván működni.

Mint arról beszámoltunk, a Szociáldemokrata Párt hétfőn úgy döntött, hogy megvonja Ilie Bolojan miniszterelnöktől a politikai támogatást. A belső szavazáson részt vevő mintegy 5000 párttag 97,7 százaléka támogatta ezt a döntést, 2,3 százalék szavazott ellene.

2026. április 21., kedd

Akadnak oltásellenes gazdik Hargita megyében

Többnyire sikerült párbeszéddel meggyőzni azokat a kutya- és macskatartókat is, akik nem akarták beoltatni házi kedvenceiket veszettség ellen. Két esetben viszont szankcionálni kellett Hargita megyében.

Kelemen Hunorral találkozik Magyar Péter

Irodájában fogadja Magyar Péter leendő miniszterelnök Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét kedden. Az egyeztetésen arról tárgyalnak, hogy a Tisza-kormány milyen módon tudja segíteni az erdélyi és a partiumi magyarságot – jelentette be a Tisza Párt elnöke.

Szülők figyelmébe: megvan a bölcsődei és óvodai beiratkozás menetrendje

A tanügyminisztérium jóváhagyta kedden a bölcsődei és óvodai beiratkozások ütemtervét a 2026–2027-es tanévre.

Két csapadékos időszakot jósolnak a kéthetes előrejelzésben

A hőmérséklet olykor jelentős ingadozása várható a következő két hétben, és csapadékra is számítani lehet, főként ennek a hétnek az első napjaiban, majd április 27. után – derül ki az április 20. és május 3. közötti időszakra vonatkozó előrejelzésből.

Ivóvízszünet és útlezárás Székelyudvarhelyen

Gázvezeték cseréje miatt zárnak le egy utcát, két másikban az ivóvíz-szolgáltatás szünetelésére kell számítani kedden – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

Bolojan: felelőtlen a PSD döntése; továbbra is ellátom miniszterelnöki tisztséget

Ilie Bolojan hétfő este kijelentette, hogy „teljesen hibás és felelőtlen” a PSD döntése, amellyel megvonta tőle a politikai támogatást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is ellátja miniszterelnöki tisztségét, és biztosítja a kormányzást.

Grindeanu: ha ekkora többség azt mondja, hogy Bolojan távozzon, nincs helye más értelmezésnek

Amikor a szociáldemokraták 97,7 százaléka azt mondja, hogy Ilie Bolojannak távoznia kell, nincs helye más értelmezésnek – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.

Megvonja a politikai támogatást a PSD Ilie Bolojan miniszterelnöktől

A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn úgy döntött, hogy megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

Saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül az AUR

George Simion pártelnök szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egy saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül és előre hozott választások kiírását szorgalmazza.

Két év felfüggesztett börtönt kapott a kokainozó, és az általa okozott baleset helyszínét elhagyó színész

Első fokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték hétfőn Ilie Dumitrescu egykori labdarúgó fiát, Toto Dumitrescu színművészt egy általa okozott baleset helyszínének elhagyása miatt.

