Két csapadékos időszakot jósolnak a kéthetes előrejelzésben

A hőmérsékleti értékek olykor jelentős ingadozása várható a következő két hétben, és csapadékra is számítani lehet, főként ennek a hétnek az első napjaiban, majd április 27. után – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) április 20. és május 3. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

A prognózis szerint Erdélyben ezen a héten keddtől csütörtökig a nappali csúcsértékek regionális átlaga 10–13 Celsius-fok körül alakul, éjszaka és reggel pedig 0–2 fokig hűl le a levegő, de az erdélyi medencékben fagypont alatti értékek is lehetnek.

Péntektől jövő keddig a sokévi átlagnál alacsonyabb, 14–16 fokos maximumokra és 2–3 fok körüli minimumokra lehet számítani.

Hirdetés

Április utolsó és május első napjai némi felmelegedést hoznak, a nappali csúcsértékek 18–20 fok, a minimumok 4–6 fok körül alakulnak majd.