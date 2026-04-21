Két csapadékos időszakot jósolnak a kéthetes előrejelzésben

Fotó: Olti Angyalka
A hőmérsékleti értékek olykor jelentős ingadozása várható a következő két hétben, és csapadékra is számítani lehet, főként ennek a hétnek az első napjaiban, majd április 27. után – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) április 20. és május 3. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
A prognózis szerint Erdélyben ezen a héten keddtől csütörtökig a nappali csúcsértékek regionális átlaga 10–13 Celsius-fok körül alakul, éjszaka és reggel pedig 0–2 fokig hűl le a levegő, de az erdélyi medencékben fagypont alatti értékek is lehetnek.
Péntektől jövő keddig a sokévi átlagnál alacsonyabb, 14–16 fokos maximumokra és 2–3 fok körüli minimumokra lehet számítani.
Április utolsó és május első napjai némi felmelegedést hoznak, a nappali csúcsértékek 18–20 fok, a minimumok 4–6 fok körül alakulnak majd.
A hegyekben is hideg lesz szerdáig, nappal nem lesz több 2–4 foknál, éjszaka pedig mínusz 6 és mínusz 4 fok közötti értékek várhatók. Csütörtöktől jövő keddig a maximumok 4 és 7 fok, a minimumok mínusz 4 és mínusz 2 fok között változnak – írja az Agerpres hírügynökség az ANM előrejelzésére hivatkozva.
Május első napjaiban a nappali csúcsértékek átlaga 10 Celsius-fokra, a minimumoké 1–2 fokra nő. Csapadékra (eső, vegyes csapadék vagy havazás formájában) ennek a hétnek az első napjaiban, majd jelentősebb mennyiségben április 27. után lehet számítani.
Jelentősen lehűl az idő a következő három napban, az ország nagy részén mérsékelt esőzések várhatók, a hegyekben pedig vegyes csapadékra is számítani lehet – figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat az április 20–23. közötti előrejelzésében.
Gázvezeték cseréje miatt zárnak le egy utcát, két másikban az ivóvíz-szolgáltatás szünetelésére kell számítani kedden – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
Ilie Bolojan hétfő este kijelentette, hogy „teljesen hibás és felelőtlen” a PSD döntése, amellyel megvonta tőle a politikai támogatást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is ellátja miniszterelnöki tisztségét, és biztosítja a kormányzást.
Amikor a szociáldemokraták 97,7 százaléka azt mondja, hogy Ilie Bolojannak távoznia kell, nincs helye más értelmezésnek – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn úgy döntött, hogy megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
George Simion pártelnök szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egy saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül és előre hozott választások kiírását szorgalmazza.
Első fokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték hétfőn Ilie Dumitrescu egykori labdarúgó fiát, Toto Dumitrescu színművészt egy általa okozott baleset helyszínének elhagyása miatt.
Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, amit aztán népszavazás erősíthet meg, de nem ez a leendő Tisza-kormány első feladata – jelentette ki Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn.
Több mint száz gyalogsági töltényt és egy a kilövésükhöz használt eszközt találtak hétfőn délután Csíkszentkirályon – közli a Hargita megyei tűzoltóság.
Befejezte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a beszkennelt szavazóköri jegyzőkönyvek összevetését a választási informatikai rendszerben rögzítettekkel, valamint az országgyűlési választás levélszavazatainak kézi számlálását.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir szerint alakulata elképzelhetőnek tartja, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtson be a Bolojan-kormány ellen.
