Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Két csapadékos időszakot jósolnak a kéthetes előrejelzésben

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A hőmérsékleti értékek olykor jelentős ingadozása várható a következő két hétben, és csapadékra is számítani lehet, főként ennek a hétnek az első napjaiban, majd április 27. után – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) április 20. és május 3. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Székelyhon

2026. április 21., 09:262026. április 21., 09:26

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A prognózis szerint Erdélyben ezen a héten keddtől csütörtökig a nappali csúcsértékek regionális átlaga 10–13 Celsius-fok körül alakul, éjszaka és reggel pedig 0–2 fokig hűl le a levegő, de az erdélyi medencékben fagypont alatti értékek is lehetnek.

Péntektől jövő keddig a sokévi átlagnál alacsonyabb, 14–16 fokos maximumokra és 2–3 fok körüli minimumokra lehet számítani.

Hirdetés

Április utolsó és május első napjai némi felmelegedést hoznak, a nappali csúcsértékek 18–20 fok, a minimumok 4–6 fok körül alakulnak majd.

Csapadék ezen a héten szerdáig, majd április 27. után várható.

A hegyekben is hideg lesz szerdáig, nappal nem lesz több 2–4 foknál, éjszaka pedig mínusz 6 és mínusz 4 fok közötti értékek várhatók. Csütörtöktől jövő keddig a maximumok 4 és 7 fok, a minimumok mínusz 4 és mínusz 2 fok között változnak – írja az Agerpres hírügynökség az ANM előrejelzésére hivatkozva.

Május első napjaiban a nappali csúcsértékek átlaga 10 Celsius-fokra, a minimumoké 1–2 fokra nő. Csapadékra (eső, vegyes csapadék vagy havazás formájában) ennek a hétnek az első napjaiban, majd jelentősebb mennyiségben április 27. után lehet számítani.

korábban írtuk

Tavaszrontás a következő három napban
Tavaszrontás a következő három napban

Jelentősen lehűl az idő a következő három napban, az ország nagy részén mérsékelt esőzések várhatók, a hegyekben pedig vegyes csapadékra is számítani lehet – figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat az április 20–23. közötti előrejelzésében.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét
Tavaszrontás a következő három napban
A saját kezében a sorsa: mikor biztosíthatja be visszajutását a Sepsi OSK?
FRISSÍTVE – PSD: elsöprő többséggel vonták meg a támogatást Ilie Bolojantól
Kihirdették a romániai jégkorong-válogatott világbajnoki keretét
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 21., kedd

Ivóvízszünet és útlezárás Székelyudvarhelyen

Gázvezeték cseréje miatt zárnak le egy utcát, két másikban az ivóvíz-szolgáltatás szünetelésére kell számítani kedden – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

2026. április 21., kedd

Hirdetés
2026. április 20., hétfő

Bolojan: felelőtlen a PSD döntése; továbbra is ellátom miniszterelnöki tisztséget

Ilie Bolojan hétfő este kijelentette, hogy „teljesen hibás és felelőtlen” a PSD döntése, amellyel megvonta tőle a politikai támogatást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is ellátja miniszterelnöki tisztségét, és biztosítja a kormányzást.

2026. április 20., hétfő

Grindeanu: ha ekkora többség azt mondja, hogy Bolojan távozzon, nincs helye más értelmezésnek

Amikor a szociáldemokraták 97,7 százaléka azt mondja, hogy Ilie Bolojannak távoznia kell, nincs helye más értelmezésnek – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.

2026. április 20., hétfő

Megvonja a politikai támogatást a PSD Ilie Bolojan miniszterelnöktől

A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn úgy döntött, hogy megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

2026. április 20., hétfő

Hirdetés
2026. április 20., hétfő

Saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül az AUR

George Simion pártelnök szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egy saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül és előre hozott választások kiírását szorgalmazza.

2026. április 20., hétfő

Két év felfüggesztett börtönt kapott a kokainozó, és az általa okozott baleset helyszínét elhagyó színész

Első fokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték hétfőn Ilie Dumitrescu egykori labdarúgó fiát, Toto Dumitrescu színművészt egy általa okozott baleset helyszínének elhagyása miatt.

2026. április 20., hétfő

Magyar Péter: van igény egy új alaptörvény megalkotására, amit népszavazás erősíthet meg

Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, amit aztán népszavazás erősíthet meg, de nem ez a leendő Tisza-kormány első feladata – jelentette ki Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn.

2026. április 20., hétfő

Hirdetés
2026. április 20., hétfő

Gyalogsági töltényeket találtak Csíkszentkirályon

Több mint száz gyalogsági töltényt és egy a kilövésükhöz használt eszközt találtak hétfőn délután Csíkszentkirályon – közli a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. április 20., hétfő

Magyar országgyűlési választások: több mint 300 ezer érvényes szavazatot adtak le levélben

Befejezte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a beszkennelt szavazóköri jegyzőkönyvek összevetését a választási informatikai rendszerben rögzítettekkel, valamint az országgyűlési választás levélszavazatainak kézi számlálását.

2026. április 20., hétfő

Elképzelhető, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen a PSD

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir szerint alakulata elképzelhetőnek tartja, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtson be a Bolojan-kormány ellen.

2026. április 20., hétfő

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!