Bírságözön a szabálytalanul parkolókra Sepsiszentgyörgyön 

Az elmúlt időszak egyik leglátványosabb intézkedése egy kilyéni mellékutcában veszteglő teherautó elszállítása volt

Az elmúlt időszak egyik leglátványosabb intézkedése egy kilyéni mellékutcában veszteglő teherautó elszállítása volt

Fotó: Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség

Összesen 98 esetben figyelmeztették vagy bírságolták meg a szabálytalanul várakozó autósokat Sepsiszentgyörgyön egy hónapos ellenőrzéssorozat során. A rendőrségi akció a parkolási szabálytalanságok mellett a gyalogosforgalom biztonságára is kiemelten figyelt.

Bodor Tünde

2026. április 17., 19:532026. április 17., 19:53

Sepsiszentgyörgyön továbbra is kevés a parkolóhely, ezért az autósok sokszor kényelmi okból, máskor kényszerből a szabálytalan várakozást választják.

A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség és az állami rendőrség március 16. és április 15. között közös ellenőrzéseket tartott. Az akció során a biciklisávon vagy buszmegállóban várakozókat, a tiltótábla hatálya alatt parkolókat, valamint a zöldövezetben megálló járművek tulajdonosait figyelmeztették vagy bírságolták meg összesen 98 esetben. Ezek közül

38 esetben pénzbüntetést is kiszabtak.

A közölt adatok kizárólag a helyi rendőrség által kiállított jegyzőkönyveket tartalmazzák, miközben az állami rendőrség saját hatáskörében szintén számos eljárást indított.

Az ellenőrzések másik kiemelt célpontja a gyalogosforgalom biztonsága volt, különös tekintettel a szabálytalanul átkelőkre. A rendőrök szerint

az Oltmező utcai bevásárlóközpontok környékén életveszélyes az úttesten átszaladni, de ugyanez elmondható az 1918. december 1. utca teljes szakaszáról is.

Az elmúlt időszak egyik leglátványosabb intézkedése egy kilyéni mellékutcában veszteglő teherautó elszállítása volt, amelyet már a helyi rendőrség bonyolított le. A jármű még tavaly ősszel szenvedett balesetet, ám mivel a tulajdonos cég időközben csődbe ment, a roncs az utcán maradt.

A monstrum elvontatását egy négyfalusi, nehézgépjárművekre szakosodott autómentő végezte el.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 17., péntek

Egy tanulóautó és egy kisteherautó ütközött össze

Ketten megsérültek és kórházba kerültek, miután baleset történt Sepsiszentgyörgyön pénteken délben.

2026. április 16., csütörtök

Tizenkétmillió lejt zároltak Kovászna megyében

Több mint 12 millió lejt zároltak a Kovászna megyei rendőrök 2025-ben, miközben 90 operatív akció és 270 célzott ellenőrzés során adócsalási, csempészeti és termékbiztonsági ügyekben is intézkedtek.

2026. április 15., szerda

Csaknem háromszáz családon belüli erőszakos eset történt idén Háromszéken

Őrizetbe vett a rendőrség egy nagyajtai férfit, miután megszegte az ellene kibocsájtott távoltartási végzést. Az ilyen esetek száma megugrott Háromszéken, az idei év első három hónapjában közel 300 ügyben intézkedtek a rendőrök.

Költségvetés nélkül sem áll le az élet Kézdivásárhelyen

A költségvetés elfogadására várnak Kézdivásárhely önkormányzatánál, ami idén igencsak megkésett a kormány totojázása folytán. Addig képletesen szólva lélegeztetőgépen működik a város, de amit lehet, azt igyekeznek elvégezni.

2026. április 14., kedd

Baróton nem kell senkit elbocsátani, hitelfelvételre azonban szükség lesz

Csökkenti az állások számát, de egyetlen alkalmazottól sem válik meg a baróti polgármesteri hivatal. A karcsúsításról szóló tervezet jóváhagyása mellett utcafelújításhoz szükséges hitelfelvételről, és a bányászkantin eladásáról is döntött a tanács.

2026. április 14., kedd

Nem tudni pontosan, hogy mi okozhatta a sepsiszentgyörgyi benzinkúthoz közeli tűzesetet

Három épület gyulladt meg a sepsiszentgyörgyi Petrom benzinkút mögött hétfőn este. A tűzoltók azt gyanítják, hogy meghibásodott vagy nem megfelelően szigetelt főző-, illetve fűtőberendezések miatt keletkezhetett a tűz.

2026. április 13., hétfő

Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön

Tűz ütött ki április 13-án este Sepsiszentgyörgyön, az Állomás negyedben. A lángok egy benzinkút közelében csaptak fel, ezért azt lezárták az autósok előtt.

2026. április 13., hétfő

Dani Kinga a sport szeretetét hagyta örökül

Cserjékkel és fákkal lett gazdagabb Sepsiszentgyörgy Domb utcai mozgásparkja. Az egyik platánfa aljában különleges szobor emlékeztet Dani Kinga sportolóra és oktatóra, aki megszerettette a mozgást és tiszteletre, kitartásra nevelte a gyerekeket.

2026. április 11., szombat

Korszerűsítik a kilyéni vasúti átkelőt, ahol évekkel ezelőtt szörnyű tömegbaleset történt

Megújulnak az Uzon és Sepsiszentgyörgy közötti vasúti átjárók – közölte az országos vasúttársaság brassói regionális kirendeltsége. A kivitelező már dolgozik a kilyéni átkelőn, ahol tizennégy évvel ezelőtt Háromszék legnagyobb vonatbalesete történt.

2026. április 10., péntek

Világszínvonalú technológiával bővítik a lécfalvi hulladéklerakót

Kilenc évvel a megépítése után idén feltelik a lécfalvi hulladéklerakó egyes cellája. A másik két cellát egybeépítik, és egy újat is létrehoznak – utóbbi kivitelezéséhez korszerű technológiát fognak használni.

