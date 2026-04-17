Bírságözön a szabálytalanul parkolókra Sepsiszentgyörgyön 

Összesen 98 esetben figyelmeztették vagy bírságolták meg a szabálytalanul várakozó autósokat Sepsiszentgyörgyön egy hónapos ellenőrzéssorozat során. A rendőrségi akció a parkolási szabálytalanságok mellett a gyalogosforgalom biztonságára is kiemelten figyelt.

A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség és az állami rendőrség március 16. és április 15. között közös ellenőrzéseket tartott. Az akció során a biciklisávon vagy buszmegállóban várakozókat, a tiltótábla hatálya alatt parkolókat, valamint a zöldövezetben megálló járművek tulajdonosait figyelmeztették vagy bírságolták meg összesen 98 esetben. Ezek közül

Sepsiszentgyörgyön továbbra is kevés a parkolóhely, ezért az autósok sokszor kényelmi okból, máskor kényszerből a szabálytalan várakozást választják.

Az ellenőrzések másik kiemelt célpontja a gyalogosforgalom biztonsága volt, különös tekintettel a szabálytalanul átkelőkre. A rendőrök szerint

A közölt adatok kizárólag a helyi rendőrség által kiállított jegyzőkönyveket tartalmazzák, miközben az állami rendőrség saját hatáskörében szintén számos eljárást indított.

az Oltmező utcai bevásárlóközpontok környékén életveszélyes az úttesten átszaladni, de ugyanez elmondható az 1918. december 1. utca teljes szakaszáról is.

Az elmúlt időszak egyik leglátványosabb intézkedése egy kilyéni mellékutcában veszteglő teherautó elszállítása volt, amelyet már a helyi rendőrség bonyolított le. A jármű még tavaly ősszel szenvedett balesetet, ám mivel a tulajdonos cég időközben csődbe ment, a roncs az utcán maradt.

A monstrum elvontatását egy négyfalusi, nehézgépjárművekre szakosodott autómentő végezte el.