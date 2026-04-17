Bírságözön a szabálytalanul parkolókra Sepsiszentgyörgyön 

Az elmúlt időszak egyik leglátványosabb intézkedése egy kilyéni mellékutcában veszteglő teherautó elszállítása volt
Fotó: Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség
Összesen 98 esetben figyelmeztették vagy bírságolták meg a szabálytalanul várakozó autósokat Sepsiszentgyörgyön egy hónapos ellenőrzéssorozat során. A rendőrségi akció a parkolási szabálytalanságok mellett a gyalogosforgalom biztonságára is kiemelten figyelt.
Sepsiszentgyörgyön továbbra is kevés a parkolóhely, ezért az autósok sokszor kényelmi okból, máskor kényszerből a szabálytalan várakozást választják.
A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség és az állami rendőrség március 16. és április 15. között közös ellenőrzéseket tartott. Az akció során a biciklisávon vagy buszmegállóban várakozókat, a tiltótábla hatálya alatt parkolókat, valamint a zöldövezetben megálló járművek tulajdonosait figyelmeztették vagy bírságolták meg összesen 98 esetben. Ezek közül
A közölt adatok kizárólag a helyi rendőrség által kiállított jegyzőkönyveket tartalmazzák, miközben az állami rendőrség saját hatáskörében szintén számos eljárást indított.
Az ellenőrzések másik kiemelt célpontja a gyalogosforgalom biztonsága volt, különös tekintettel a szabálytalanul átkelőkre. A rendőrök szerint
Az elmúlt időszak egyik leglátványosabb intézkedése egy kilyéni mellékutcában veszteglő teherautó elszállítása volt, amelyet már a helyi rendőrség bonyolított le. A jármű még tavaly ősszel szenvedett balesetet, ám mivel a tulajdonos cég időközben csődbe ment, a roncs az utcán maradt.
A monstrum elvontatását egy négyfalusi, nehézgépjárművekre szakosodott autómentő végezte el.
Ketten megsérültek és kórházba kerültek, miután baleset történt Sepsiszentgyörgyön pénteken délben.
Több mint 12 millió lejt zároltak a Kovászna megyei rendőrök 2025-ben, miközben 90 operatív akció és 270 célzott ellenőrzés során adócsalási, csempészeti és termékbiztonsági ügyekben is intézkedtek.
Őrizetbe vett a rendőrség egy nagyajtai férfit, miután megszegte az ellene kibocsájtott távoltartási végzést. Az ilyen esetek száma megugrott Háromszéken, az idei év első három hónapjában közel 300 ügyben intézkedtek a rendőrök.
A költségvetés elfogadására várnak Kézdivásárhely önkormányzatánál, ami idén igencsak megkésett a kormány totojázása folytán. Addig képletesen szólva lélegeztetőgépen működik a város, de amit lehet, azt igyekeznek elvégezni.
Csökkenti az állások számát, de egyetlen alkalmazottól sem válik meg a baróti polgármesteri hivatal. A karcsúsításról szóló tervezet jóváhagyása mellett utcafelújításhoz szükséges hitelfelvételről, és a bányászkantin eladásáról is döntött a tanács.
Három épület gyulladt meg a sepsiszentgyörgyi Petrom benzinkút mögött hétfőn este. A tűzoltók azt gyanítják, hogy meghibásodott vagy nem megfelelően szigetelt főző-, illetve fűtőberendezések miatt keletkezhetett a tűz.
Tűz ütött ki április 13-án este Sepsiszentgyörgyön, az Állomás negyedben. A lángok egy benzinkút közelében csaptak fel, ezért azt lezárták az autósok előtt.
Cserjékkel és fákkal lett gazdagabb Sepsiszentgyörgy Domb utcai mozgásparkja. Az egyik platánfa aljában különleges szobor emlékeztet Dani Kinga sportolóra és oktatóra, aki megszerettette a mozgást és tiszteletre, kitartásra nevelte a gyerekeket.
Megújulnak az Uzon és Sepsiszentgyörgy közötti vasúti átjárók – közölte az országos vasúttársaság brassói regionális kirendeltsége. A kivitelező már dolgozik a kilyéni átkelőn, ahol tizennégy évvel ezelőtt Háromszék legnagyobb vonatbalesete történt.
Kilenc évvel a megépítése után idén feltelik a lécfalvi hulladéklerakó egyes cellája. A másik két cellát egybeépítik, és egy újat is létrehoznak – utóbbi kivitelezéséhez korszerű technológiát fognak használni.
