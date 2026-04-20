Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ha vért adnak, genetikai elemzést kaphatnak a ritka és autoimmun betegségekben szenvedők

A Biobank projektre 3 millió eurós finanszírozást nyertek a pályázók

A Biobank projektre 3 millió eurós finanszírozást nyertek a pályázók

Fotó: Veres Nándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Lehet jelentkezni genetikai minta szolgáltatására a Biobank projekt keretében: a ritka és autoimmun betegségektől szenvedők ezáltal is hozzájárulhatnak azok kutatásához – saját maguk és a tudomány érdekében.

Bodor Tünde

2026. április 20., 18:092026. április 20., 18:09

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A sepsiszentgyörgyi Pro Vitam magánklinika és az Egnosis informatikai cég olyan adatbankot szándékozik létrehozni, amely bőséges és differenciált adatokkal áll a kutatók, nagy orvosi központok rendelkezésére. Azokat pedig,

akik véradással hajlandók ehhez hozzájárulni, egy, a betegségre specifikus véranalízissel honorálják a kezdeményezők.

Amennyiben orvosilag indokolt, az elvégzett analízisek genetikai teszteket is tartalmazhatnak a rendelkezésre álló anyagi keret függvényében.

korábban írtuk

Autoimmun és ritka betegségek kutatásához jön létre egyedi Biobank Sepsiszentgyörgyön
Autoimmun és ritka betegségek kutatásához jön létre egyedi Biobank Sepsiszentgyörgyön

3 millió eurós uniós finanszírozással létesít adatbankot az Egnosis informatikai cég és a Pro Vitam Klinika az autoimmun és ritka betegségek kutatásához. Az egyedülálló projekt célja, hogy strukturált adatokkal segítse a diagnosztizálást és a kezelést.

Dr. Fejér Szilárd vegyészkutatótól, a Pro Vitam klinika menedzserétől megtudtuk, harmincnál is több személy jelentkezett a pályázatos programba, de a vérmintákat később veszik le tőlük: a legtöbben közülük szklerózis multiplexben, néhányan autoimmun pajzsmirigy-betegségben (Hashimoto-thyreoditisz), mások izomsorvadásban vagy egyéb ritka kórokban szenvednek. Első körben

eddig főleg az erdélyi személyes ismerősök járultak hozzá a bank adatbázisának fejlesztéséhez, de az egész országból várják a jelentkezőket.

Azokat, akik már tudják magukról, hogy valamilyen ritka vagy autoimmun betegségben szenvednek és azokat is, akiknél még csak felmerül ennek a gyanúja, de még nincs diagnózis – ezt a vérmintából nyert gének elemzésével a Pro Vitam laborja is elősegítheti. Kizáró jellegű feltétel, hogy a jelentkezők a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam klinikán vagy a kolozsvári Pro Medical Centerben adjanak vért, így biztosítható ugyanis a minták megfelelő kezelése.

Idézet
„A cél az, hogy egy tudományos szempontból értékes, biológiai mintákat és releváns orvosi adatokat tartalmazó minta- és ismeretanyagot gyűjtsünk, amely felhasználásával a kutatók jobban megérthetik ezeket a betegségeket.

Ez hosszú távon akár a hatékonyabb kezelések fejlesztéséhez is hozzájárulhat. A kutatásban az idő nagyon fontos tényező, így az új felfedezések felgyorsítása életeket is menthet. Ezekhez viszont nagyon fontos, hogy minél több biológiai minta és orvosi adat álljon a kutatók rendelkezésére” – magyarázta Fejér Szilárd.

Hirdetés

Nincs felső határa annak, hogy hány beteget tudnak fogadni mintaadásra, de több száz személytől származó adatok lehetnek értékelhetőek. Gondot csak az jelenthet, hogy a pályázati finanszírozásból korlátozott számú genetikai elemzés elvégzését tudják vállalni,

az elsődleges cél viszont az, hogy maguk a minták minél nagyobb számban álljanak rendelkezésre.

A feldolgozáshoz igénybe vesznek olyan mesterségesintelligencia-algoritmusokat is, amelyek segítenek kielemezni az adatokat, főleg akkor, ha nincsenek szakirodalmi támpontok arra vonatkozóan, hogy például egy génmutáció káros vagy nem káros, vagy milyen következményekhez vezethet. De az MI hozzásegítheti a kutatókat az adatok egymáshoz viszonyításában és az esetleges előrejelzések megtételében.

A gyakorlati tevékenység beindulásához még be kell szerezni a minták mínusz 80 fokon való tárolását biztosító fagyasztót,

amihez már bekérték a potenciális forgalmazóktól az árajánlatokat. Közben pedig folyamatban van az építési engedély beszerzése ahhoz az épületrészhez is, amely az Egnosis modern irodaépületéhez társul, és amely helyet biztosít a vérmintáknak (vagyis a Biobanknak), illetve az emeleten azokat elemző személyzetnek. Az irodaépület rendelkezik nagy teljesítményű generátorokkal is egy esetleges áramszünet esetére, illetve széndioxid-palackos hűtéssel is biztosítható 12 órára a minták –60 fokon való tartása, tájékoztatott a vegyészkutató.

Jelentkezni kérdőív kitöltésével lehet, a Biobank személyzete ezután mindenkivel külön felveszi a kapcsolatot.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 19., vasárnap

Hét megyében kezdték el, de csak Háromszéken élte túl a kezdeti lelkesedést ez a program

Még a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is várakozáson felüli részvétellel zajlott szombaton a zabolai Mikes-kastélyban a Diakónia jótékonysági estje, melyet a szegény sorsú gyermekek délutáni oktatásának támogatására szervezett az alapítvány.

Hirdetés
Sepsiszentgyörgy tömegközlekedésében jól jön az elektromos flotta a gázolajár ellen

A sepsiszentgyörgyi tömegközlekedési vállalatot nem érinti súlyosan az üzemanyagárak drasztikus emelkedése, mivel a városi közlekedést szinte teljes egészében elektromos járművekkel oldják meg. A jegyárak változatlanok maradnak.

Bírságözön a szabálytalanul parkolókra Sepsiszentgyörgyön 

Összesen 98 esetben figyelmeztették vagy bírságolták meg a szabálytalanul várakozó autósokat Sepsiszentgyörgyön egy hónapos ellenőrzéssorozat során. Az akció a parkolási szabálytalanságok mellett a gyalogosforgalom biztonságára is kiemelten figyelt.

Egy tanulóautó és egy kisteherautó ütközött össze

Ketten megsérültek és kórházba kerültek, miután baleset történt Sepsiszentgyörgyön pénteken délben.

Hirdetés
Tizenkétmillió lejt zároltak Kovászna megyében

Több mint 12 millió lejt zároltak a Kovászna megyei rendőrök 2025-ben, miközben 90 operatív akció és 270 célzott ellenőrzés során adócsalási, csempészeti és termékbiztonsági ügyekben is intézkedtek.

Csaknem háromszáz családon belüli erőszakos eset történt idén Háromszéken

Őrizetbe vett a rendőrség egy nagyajtai férfit, miután megszegte az ellene kibocsájtott távoltartási végzést. Az ilyen esetek száma megugrott Háromszéken, az idei év első három hónapjában közel 300 ügyben intézkedtek a rendőrök.

Költségvetés nélkül sem áll le az élet Kézdivásárhelyen

A költségvetés elfogadására várnak Kézdivásárhely önkormányzatánál, ami idén igencsak megkésett a kormány totojázása folytán. Addig képletesen szólva lélegeztetőgépen működik a város, de amit lehet, azt igyekeznek elvégezni.

Hirdetés
Baróton nem kell senkit elbocsátani, hitelfelvételre azonban szükség lesz

Csökkenti az állások számát, de egyetlen alkalmazottól sem válik meg a baróti polgármesteri hivatal. A karcsúsításról szóló tervezet jóváhagyása mellett utcafelújításhoz szükséges hitelfelvételről, és a bányászkantin eladásáról is döntött a tanács.

Nem tudni pontosan, hogy mi okozhatta a sepsiszentgyörgyi benzinkúthoz közeli tűzesetet

Három épület gyulladt meg a sepsiszentgyörgyi Petrom benzinkút mögött hétfőn este. A tűzoltók azt gyanítják, hogy meghibásodott vagy nem megfelelően szigetelt főző-, illetve fűtőberendezések miatt keletkezhetett a tűz.

Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön

Tűz ütött ki április 13-án este Sepsiszentgyörgyön, az Állomás negyedben. A lángok egy benzinkút közelében csaptak fel, ezért azt lezárták az autósok előtt.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!