Lehet jelentkezni genetikai minta szolgáltatására a Biobank projekt keretében: a ritka és autoimmun betegségektől szenvedők ezáltal is hozzájárulhatnak azok kutatásához – saját maguk és a tudomány érdekében.

Bodor Tünde 2026. április 20., 18:092026. április 20., 18:09

A sepsiszentgyörgyi Pro Vitam magánklinika és az Egnosis informatikai cég olyan adatbankot szándékozik létrehozni, amely bőséges és differenciált adatokkal áll a kutatók, nagy orvosi központok rendelkezésére. Azokat pedig,

akik véradással hajlandók ehhez hozzájárulni, egy, a betegségre specifikus véranalízissel honorálják a kezdeményezők.

Amennyiben orvosilag indokolt, az elvégzett analízisek genetikai teszteket is tartalmazhatnak a rendelkezésre álló anyagi keret függvényében. korábban írtuk Autoimmun és ritka betegségek kutatásához jön létre egyedi Biobank Sepsiszentgyörgyön 3 millió eurós uniós finanszírozással létesít adatbankot az Egnosis informatikai cég és a Pro Vitam Klinika az autoimmun és ritka betegségek kutatásához. Az egyedülálló projekt célja, hogy strukturált adatokkal segítse a diagnosztizálást és a kezelést. Dr. Fejér Szilárd vegyészkutatótól, a Pro Vitam klinika menedzserétől megtudtuk, harmincnál is több személy jelentkezett a pályázatos programba, de a vérmintákat később veszik le tőlük: a legtöbben közülük szklerózis multiplexben, néhányan autoimmun pajzsmirigy-betegségben (Hashimoto-thyreoditisz), mások izomsorvadásban vagy egyéb ritka kórokban szenvednek. Első körben

eddig főleg az erdélyi személyes ismerősök járultak hozzá a bank adatbázisának fejlesztéséhez, de az egész országból várják a jelentkezőket.

Azokat, akik már tudják magukról, hogy valamilyen ritka vagy autoimmun betegségben szenvednek és azokat is, akiknél még csak felmerül ennek a gyanúja, de még nincs diagnózis – ezt a vérmintából nyert gének elemzésével a Pro Vitam laborja is elősegítheti. Kizáró jellegű feltétel, hogy a jelentkezők a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam klinikán vagy a kolozsvári Pro Medical Centerben adjanak vért, így biztosítható ugyanis a minták megfelelő kezelése.

„A cél az, hogy egy tudományos szempontból értékes, biológiai mintákat és releváns orvosi adatokat tartalmazó minta- és ismeretanyagot gyűjtsünk, amely felhasználásával a kutatók jobban megérthetik ezeket a betegségeket.

Ez hosszú távon akár a hatékonyabb kezelések fejlesztéséhez is hozzájárulhat. A kutatásban az idő nagyon fontos tényező, így az új felfedezések felgyorsítása életeket is menthet. Ezekhez viszont nagyon fontos, hogy minél több biológiai minta és orvosi adat álljon a kutatók rendelkezésére" – magyarázta Fejér Szilárd. Nincs felső határa annak, hogy hány beteget tudnak fogadni mintaadásra, de több száz személytől származó adatok lehetnek értékelhetőek. Gondot csak az jelenthet, hogy a pályázati finanszírozásból korlátozott számú genetikai elemzés elvégzését tudják vállalni,

az elsődleges cél viszont az, hogy maguk a minták minél nagyobb számban álljanak rendelkezésre.

A feldolgozáshoz igénybe vesznek olyan mesterségesintelligencia-algoritmusokat is, amelyek segítenek kielemezni az adatokat, főleg akkor, ha nincsenek szakirodalmi támpontok arra vonatkozóan, hogy például egy génmutáció káros vagy nem káros, vagy milyen következményekhez vezethet. De az MI hozzásegítheti a kutatókat az adatok egymáshoz viszonyításában és az esetleges előrejelzések megtételében.

A gyakorlati tevékenység beindulásához még be kell szerezni a minták mínusz 80 fokon való tárolását biztosító fagyasztót,