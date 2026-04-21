Székelyföldiek, akikre nem csak mi lehetünk büszkék

Az erdélyi magyar közművelődésért tevékenykedő embereket ismertek el

Az erdélyi magyar közművelődésért tevékenykedő embereket ismertek el

Tizenegy kiemelkedő személyiség részesült elismerésben az erdélyi kulturális-közösségi életet gazdagító munkájáért Kolozsváron. A díjazottak között székelyföldi gyökerekkel rendelkező, nagyra becsült művészek, néprajzkutatók, történészek szerepelnek.

Farkas Orsolya

2026. április 21., 14:202026. április 21., 14:20

A hagyományosan megszervezett éves közgyűlését idén is díjátadóval koronázta meg az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE). Tizenegy kategóriában ítéltek oda kitüntetéseket olyan személyiségeknek, akik hivatásszerűen végzett munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak az erdélyi kulturális-közösségi élet gazdagításához.

A kincses városban szervezett ünnepség keretében:

  • Bányai János-díjjal tüntették ki a marosvásárhelyi Tekei Erikát az erdélyi folklorisztika kutatástörténetének feltárása és az erdélyi népköltési gyűjtések közzététele és népszerűsítése terén elért kiemelkedő szakmai eredményeiért;

  • Janovics Jenő-díjban részesült a székelyudvarhelyi születésű Csibi László az erdélyi magyar múlt ismeretlen fejezeteinek filmes feltárásáért és a felsőfokú erdélyi magyar filmes szakoktatás terén kifejtett tevékenységéért;

  • a csíkszentdomokosi Sándor Csaba Lajosnak ítélték a Kallós Zoltán-díjat az erdélyi magyar néptáncművészet magas szintű műveléséért, valamint a fiatal nemzedékek közösségépítő és hagyományőrző nevelésében elért kiemelkedő eredményeiért;

  • Kőváry László-díjat adományoztak a gyergyóremetei Laczkó-Szentmiklósi Endrének történelemtanári, helytörténészi, túraszervezői és közösségépítő munkássága elismeréseként, valamint Székelyföld és Gyergyószék múltjának kutatásáért és népszerűsítéséért;

  • gr. Kun Kocsárd-díjat pedig Demeter László baróti történész-muzeológusnak értékteremtő, a szórványt támogató és a nemzeti identitás helyes megismerése érdekében kifejtett tevékenységének elismeréséül;

  • magas színvonalú alkotóművészeti és oktatói tevékenységéért, valamint a kortárs zenei kultúra gazdagításához nyújtott értékes hozzájárulásáért Makkai Gyöngyvér marosvásárhelyi zeneszerző Nagy István-díjban részesült;

  • a temesvári és aradi színházi szakmai és kulturális tevékenységéért és a szórványban végzett kulturális misszió felvállalásáért Éder Enikő kézdivásárhelyi születésű színésznőt tüntették ki a Poór Lili-díjjal;

  • a Szolnay Sándor-díjjal a csíklázárfalvi származású Ábrahám Jakabot ismerték el érzékeny összhangot mutató képzőművészeti alkotásaiért, valamint a brassói pedagógiai oktatás érdekében végzett szerteágazó tevékenységéért;

  • Nagy Károly kolozsvári üzletember részesült a gr. Mikó Imre-díjban az értékteremtő, kultúrapártoló, folyamatos és igényes mecénási tevékenységéért, valamint az üzleti életben elért kimagasló eredményeiért;

  • Spectator-díjat kapott a Maros megyei Dányán nevű faluból származó Bölöni Domokos újságíró, aki sok évtizedes értékes írói, publicisztikai munkásságáért, az erdélyi magyar falu és a kisemberek életének kitartó ábrázolásáért, a fiatal tehetségek felkarolásáért részesült az elismerésben;

  • Kovács György-díjjal tüntették ki a sepsiszentgyörgyi Kónya-Ütő Bencét, aki sokoldalú színházi tevékenységével és virtuozitással megformált szerepeivel érdemelte ki a férfi színészeknek járó elismerést.

Két díjazott kivételével mindenki személyesen vette át az elismeréseket

Két díjazott kivételével mindenki személyesen vette át az elismeréseket

Fotó: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület/Facebook

Az egyesület elnöksége külön elismerésben részesítette dr. Széman Péter Lászlót, akit kiemelkedő munkássága okán az EMKE tiszteletbeli tagjává választottak.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Kultúra
Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét
Két év felfüggesztett börtönt kapott a kokainozó, és az általa okozott baleset helyszínét elhagyó színész
A saját kezében a sorsa: mikor biztosíthatja be visszajutását a Sepsi OSK?
FRISSÍTVE – PSD: elsöprő többséggel vonták meg a támogatást Ilie Bolojantól
Kihirdették a romániai jégkorong-válogatott világbajnoki keretét
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
2026. április 21., kedd

Megbicsaklott az EMSZ és az RMDSZ együttműködése?

A magyarországi országgyűlésben mandátumot nyert mindhárom párttal fel fogja venni a kapcsolatot az Erdély Magyar Szövetség, hogy nemzetpolitikai kérdésekről tárgyalhassanak. Az RMDSZ politikájától pedig elhatárolódnak.

2026. április 21., kedd

Koalíciós válság: konzultációra hívta a pártok vezetőit az államfő

Nicușor Dan államfő egyeztetésre várja a Cotroceni-palotába szerdán a koalíciós pártok vezetőit.

2026. április 21., kedd

Akadnak oltásellenes gazdik Hargita megyében

Többnyire sikerült párbeszéddel meggyőzni azokat a kutya- és macskatartókat is, akik nem akarták beoltatni házi kedvenceiket veszettség ellen. Két esetben viszont szankcionálni kellett Hargita megyében.

2026. április 21., kedd

Kelemen Hunorral találkozik Magyar Péter

Irodájában fogadja Magyar Péter leendő miniszterelnök Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét kedden. Az egyeztetésen arról tárgyalnak, hogy a Tisza-kormány milyen módon tudja segíteni az erdélyi és a partiumi magyarságot – jelentette be a Tisza Párt elnöke.

2026. április 21., kedd

Szülők figyelmébe: megvan a bölcsődei és óvodai beiratkozás menetrendje

A tanügyminisztérium jóváhagyta kedden a bölcsődei és óvodai beiratkozások ütemtervét a 2026–2027-es tanévre.

2026. április 21., kedd

Kelemen Hunor a PSD döntése után: az RMDSZ nem lép ki a kormányból

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ nem lép ki a kormányból, és nem vesz részt a PSD és a PNL közötti konfliktusban. A politikus úgy látja, a legsürgetőbb feladat most az ország gazdasági helyzetének stabilizálása.

2026. április 21., kedd

Két csapadékos időszakot jósolnak a kéthetes előrejelzésben

A hőmérséklet olykor jelentős ingadozása várható a következő két hétben, és csapadékra is számítani lehet, főként ennek a hétnek az első napjaiban, majd április 27. után – derül ki az április 20. és május 3. közötti időszakra vonatkozó előrejelzésből.

2026. április 21., kedd

Ivóvízszünet és útlezárás Székelyudvarhelyen

Gázvezeték cseréje miatt zárnak le egy utcát, két másikban az ivóvíz-szolgáltatás szünetelésére kell számítani kedden – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

2026. április 20., hétfő

Bolojan: felelőtlen a PSD döntése; továbbra is ellátom miniszterelnöki tisztséget

Ilie Bolojan hétfő este kijelentette, hogy „teljesen hibás és felelőtlen” a PSD döntése, amellyel megvonta tőle a politikai támogatást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is ellátja miniszterelnöki tisztségét, és biztosítja a kormányzást.

2026. április 20., hétfő

Grindeanu: ha ekkora többség azt mondja, hogy Bolojan távozzon, nincs helye más értelmezésnek

Amikor a szociáldemokraták 97,7 százaléka azt mondja, hogy Ilie Bolojannak távoznia kell, nincs helye más értelmezésnek – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.

