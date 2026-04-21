Székelyföldiek, akikre nem csak mi lehetünk büszkék

A hagyományosan megszervezett éves közgyűlését idén is díjátadóval koronázta meg az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE). Tizenegy kategóriában ítéltek oda kitüntetéseket olyan személyiségeknek, akik hivatásszerűen végzett munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak az erdélyi kulturális-közösségi élet gazdagításához.

A kincses városban szervezett ünnepség keretében:

Bányai János-díjjal tüntették ki a marosvásárhelyi Tekei Erikát az erdélyi folklorisztika kutatástörténetének feltárása és az erdélyi népköltési gyűjtések közzététele és népszerűsítése terén elért kiemelkedő szakmai eredményeiért;

Janovics Jenő-díjban részesült a székelyudvarhelyi születésű Csibi László az erdélyi magyar múlt ismeretlen fejezeteinek filmes feltárásáért és a felsőfokú erdélyi magyar filmes szakoktatás terén kifejtett tevékenységéért;

a csíkszentdomokosi Sándor Csaba Lajosnak ítélték a Kallós Zoltán-díjat az erdélyi magyar néptáncművészet magas szintű műveléséért, valamint a fiatal nemzedékek közösségépítő és hagyományőrző nevelésében elért kiemelkedő eredményeiért;

Kőváry László-díjat adományoztak a gyergyóremetei Laczkó-Szentmiklósi Endrének történelemtanári, helytörténészi, túraszervezői és közösségépítő munkássága elismeréseként, valamint Székelyföld és Gyergyószék múltjának kutatásáért és népszerűsítéséért;

gr. Kun Kocsárd-díjat pedig Demeter László baróti történész-muzeológusnak értékteremtő, a szórványt támogató és a nemzeti identitás helyes megismerése érdekében kifejtett tevékenységének elismeréséül;

magas színvonalú alkotóművészeti és oktatói tevékenységéért, valamint a kortárs zenei kultúra gazdagításához nyújtott értékes hozzájárulásáért Makkai Gyöngyvér marosvásárhelyi zeneszerző Nagy István-díjban részesült;

a temesvári és aradi színházi szakmai és kulturális tevékenységéért és a szórványban végzett kulturális misszió felvállalásáért Éder Enikő kézdivásárhelyi születésű színésznőt tüntették ki a Poór Lili-díjjal;

a Szolnay Sándor-díjjal a csíklázárfalvi származású Ábrahám Jakabot ismerték el érzékeny összhangot mutató képzőművészeti alkotásaiért, valamint a brassói pedagógiai oktatás érdekében végzett szerteágazó tevékenységéért;

Nagy Károly kolozsvári üzletember részesült a gr. Mikó Imre-díjban az értékteremtő, kultúrapártoló, folyamatos és igényes mecénási tevékenységéért, valamint az üzleti életben elért kimagasló eredményeiért;

Spectator-díjat kapott a Maros megyei Dányán nevű faluból származó Bölöni Domokos újságíró, aki sok évtizedes értékes írói, publicisztikai munkásságáért, az erdélyi magyar falu és a kisemberek életének kitartó ábrázolásáért, a fiatal tehetségek felkarolásáért részesült az elismerésben;