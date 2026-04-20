Első fokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték hétfőn Ilie Dumitrescu egykori labdarúgó fiát, Toto Dumitrescu színművészt egy általa okozott baleset helyszínének elhagyása miatt.
Bukarest első kerületi bírósága ítéletében 120 nap közmunkára kötelezte Toto Dumitrescut, és három évre eltiltotta a járművezetéstől – ismerteti az Agerpres.
A színész szeptember 16. és november 8. között előzetes letartóztatásban, majd házi őrizetben volt, jelenleg hatósági felügyelet alatt áll. A bíróság döntése nem jogerős.
Toto Dumitrescu tavaly szeptember 14-én autójával ütközött egy másik gépkocsival egy fővárosi útkereszteződésben. Az utóbbi járművet egy 23 éves nő vezette, aki megsérült a balesetben. Toto Dumitrescu gyalog távozott a helyszínről.
Később az igazságügyi orvostani intézet által végzett vizsgálat kimutatta, hogy kokaint fogyasztott.
Toto Dumitrescunak nem először gyűlik meg a baja a törvénnyel: 2021-ben nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés miatt.
