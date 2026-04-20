Két év felfüggesztett börtönt kapott a kokainozó, és az általa okozott baleset helyszínét elhagyó Toto Dumitrescu

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Első fokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték hétfőn Ilie Dumitrescu egykori labdarúgó fiát, Toto Dumitrescu színművészt egy általa okozott baleset helyszínének elhagyása miatt.

Székelyhon

2026. április 20., 19:252026. április 20., 19:25

Bukarest első kerületi bírósága ítéletében 120 nap közmunkára kötelezte Toto Dumitrescut, és három évre eltiltotta a járművezetéstől – ismerteti az Agerpres.

A színész szeptember 16. és november 8. között előzetes letartóztatásban, majd házi őrizetben volt, jelenleg hatósági felügyelet alatt áll. A bíróság döntése nem jogerős.

A fiatalember ellen cserbenhagyás miatt indult büntetőeljárás, miután elmenekült egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset helyszínéről.

Toto Dumitrescu tavaly szeptember 14-én autójával ütközött egy másik gépkocsival egy fővárosi útkereszteződésben. Az utóbbi járművet egy 23 éves nő vezette, aki megsérült a balesetben. Toto Dumitrescu gyalog távozott a helyszínről.

A fiatalembert 48 óra elteltével találták meg egy tömbházlakásban elrejtőzve.

Később az igazságügyi orvostani intézet által végzett vizsgálat kimutatta, hogy kokaint fogyasztott.

Toto Dumitrescunak nem először gyűlik meg a baja a törvénnyel: 2021-ben nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés miatt.

Ezek is érdekelhetik

Riadalom vasárnap éjjel: leállt a magasban egy körhinta, ki kellett menteni a rajtaülőket – videóval
Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap
A saját kezében a sorsa: mikor biztosíthatja be visszajutását a Sepsi OSK?
Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének a Tisza Párt
Közvetlen vetélytársa otthonában nyert, versenyben maradt a felsőházért a Szentegyházi Vasas
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Riadalom vasárnap éjjel: leállt a magasban egy körhinta, ki kellett menteni a rajtaülőket – videóval
Székelyhon

Riadalom vasárnap éjjel: leállt a magasban egy körhinta, ki kellett menteni a rajtaülőket – videóval
Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap
Székelyhon

Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap
A saját kezében a sorsa: mikor biztosíthatja be visszajutását a Sepsi OSK?
Székely Sport

A saját kezében a sorsa: mikor biztosíthatja be visszajutását a Sepsi OSK?
Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének a Tisza Párt
Krónika

Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének a Tisza Párt
Közvetlen vetélytársa otthonában nyert, versenyben maradt a felsőházért a Szentegyházi Vasas
Székely Sport

Közvetlen vetélytársa otthonában nyert, versenyben maradt a felsőházért a Szentegyházi Vasas
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Nőileg

Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
A rovat további cikkei

2026. április 20., hétfő

Grindeanu: ha ekkora többség azt mondja, hogy Bolojan távozzon, nincs helye más értelmezésnek

Amikor a szociáldemokraták 97,7 százaléka azt mondja, hogy Ilie Bolojannak távoznia kell, nincs helye más értelmezésnek – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.

Grindeanu: ha ekkora többség azt mondja, hogy Bolojan távozzon, nincs helye más értelmezésnek
Grindeanu: ha ekkora többség azt mondja, hogy Bolojan távozzon, nincs helye más értelmezésnek
2026. április 20., hétfő

Grindeanu: ha ekkora többség azt mondja, hogy Bolojan távozzon, nincs helye más értelmezésnek
Hirdetés
2026. április 20., hétfő

Megvonja a politikai támogatást a PSD Ilie Bolojan miniszterelnöktől

A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn úgy döntött, hogy megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

Megvonja a politikai támogatást a PSD Ilie Bolojan miniszterelnöktől
Megvonja a politikai támogatást a PSD Ilie Bolojan miniszterelnöktől
2026. április 20., hétfő

Megvonja a politikai támogatást a PSD Ilie Bolojan miniszterelnöktől
2026. április 20., hétfő

Saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül az AUR

George Simion pártelnök szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egy saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül és előre hozott választások kiírását szorgalmazza.

Saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül az AUR
Saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül az AUR
2026. április 20., hétfő

Saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül az AUR
2026. április 20., hétfő

Magyar Péter: van igény egy új alaptörvény megalkotására, amit népszavazás erősíthet meg

Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, amit aztán népszavazás erősíthet meg, de nem ez a leendő Tisza-kormány első feladata – jelentette ki Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn.

Magyar Péter: van igény egy új alaptörvény megalkotására, amit népszavazás erősíthet meg
Magyar Péter: van igény egy új alaptörvény megalkotására, amit népszavazás erősíthet meg
2026. április 20., hétfő

Magyar Péter: van igény egy új alaptörvény megalkotására, amit népszavazás erősíthet meg
Hirdetés
2026. április 20., hétfő

Gyalogsági töltényeket találtak Csíkszentkirályon

Több mint száz gyalogsági töltényt és egy a kilövésükhöz használt eszközt találtak hétfőn délután Csíkszentkirályon – közli a Hargita megyei tűzoltóság.

Gyalogsági töltényeket találtak Csíkszentkirályon
Gyalogsági töltényeket találtak Csíkszentkirályon
2026. április 20., hétfő

Gyalogsági töltényeket találtak Csíkszentkirályon
2026. április 20., hétfő

Magyar országgyűlési választások: több mint 300 ezer érvényes szavazatot adtak le levélben

Befejezte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a beszkennelt szavazóköri jegyzőkönyvek összevetését a választási informatikai rendszerben rögzítettekkel, valamint az országgyűlési választás levélszavazatainak kézi számlálását.

Magyar országgyűlési választások: több mint 300 ezer érvényes szavazatot adtak le levélben
Magyar országgyűlési választások: több mint 300 ezer érvényes szavazatot adtak le levélben
2026. április 20., hétfő

Magyar országgyűlési választások: több mint 300 ezer érvényes szavazatot adtak le levélben
2026. április 20., hétfő

Elképzelhető, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen a PSD

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir szerint alakulata elképzelhetőnek tartja, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtson be a Bolojan-kormány ellen.

Elképzelhető, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen a PSD
Elképzelhető, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen a PSD
2026. április 20., hétfő

Elképzelhető, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen a PSD
Hirdetés
2026. április 20., hétfő

Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét

Megnevezte a leendő Tisza-kormány hét miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök hétfőn, a Tisza Párt parlamenti frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatóján.

Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét
Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét
2026. április 20., hétfő

Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét
2026. április 20., hétfő

Cseke Attila: az AUR profitálhat a PSD és a PNL vitájának elmérgesedéséből

Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn Nagybányán kijelentette, hogy a jelenlegi kormánykoalíciónak megoldást kell találnia Románia stabilitásának megőrzésére.

Cseke Attila: az AUR profitálhat a PSD és a PNL vitájának elmérgesedéséből
Cseke Attila: az AUR profitálhat a PSD és a PNL vitájának elmérgesedéséből
2026. április 20., hétfő

Cseke Attila: az AUR profitálhat a PSD és a PNL vitájának elmérgesedéséből
2026. április 20., hétfő

Osztották a bírságokat gyorshajtásért

Több megyére kiterjedő ellenőrzést tartottak április 19-én, vasárnap délután a 15-ös országúton, amelyben Hargita, Maros, Kovászna, Bákó és Neamț megye rendőrei vettek részt.

Osztották a bírságokat gyorshajtásért
Osztották a bírságokat gyorshajtásért
2026. április 20., hétfő

Osztották a bírságokat gyorshajtásért
