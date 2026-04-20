Első fokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték hétfőn Ilie Dumitrescu egykori labdarúgó fiát, Toto Dumitrescu színművészt egy általa okozott baleset helyszínének elhagyása miatt.

Székelyhon 2026. április 20., 19:252026. április 20., 19:25

Bukarest első kerületi bírósága ítéletében 120 nap közmunkára kötelezte Toto Dumitrescut, és három évre eltiltotta a járművezetéstől – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A színész szeptember 16. és november 8. között előzetes letartóztatásban, majd házi őrizetben volt, jelenleg hatósági felügyelet alatt áll. A bíróság döntése nem jogerős.

A fiatalember ellen cserbenhagyás miatt indult büntetőeljárás, miután elmenekült egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset helyszínéről.

Toto Dumitrescu tavaly szeptember 14-én autójával ütközött egy másik gépkocsival egy fővárosi útkereszteződésben. Az utóbbi járművet egy 23 éves nő vezette, aki megsérült a balesetben. Toto Dumitrescu gyalog távozott a helyszínről.

A fiatalembert 48 óra elteltével találták meg egy tömbházlakásban elrejtőzve.