Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Magyar Péter: van igény egy új alaptörvény megalkotására, amit népszavazás erősíthet meg

• Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, amit aztán népszavazás erősíthet meg, de nem ez a leendő Tisza-kormány első feladata – jelentette ki Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn, a Tisza frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatóján.

Székelyhon

2026. április 20., 18:552026. április 20., 18:55

2026. április 20., 18:562026. április 20., 18:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A leendő miniszterelnök azt mondta: „abszolút nyitott” egy új alkotmányozási folyamat elindítására, de még a keretek meghatározása is hónapokat fog igénybe venni, és

több év munkájára, társadalmi és szakmai egyeztetésekre lesz szükség, hogy minden magyar ember a magáénak érezze az alaptörvényt.

Jelezte: ez akár bele is férhet egy négyéves ciklusba, de a legfontosabb, hogy a végén egy népszavazás erősítse meg az új alkotmányt. El fogjuk ezt indítani, de nem ez lesz a legelső – tette hozzá.

korábban írtuk

Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét
Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét

Megnevezte a leendő Tisza-kormány hét miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök hétfőn, a Tisza Párt parlamenti frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatóján.

Ugyanakkor jelezte: szükség lesz azonnali alaptörvény-módosításokra, vagy akár sarkalatos törvénymódosításokra az ország működőképessége, fejlődése érdekében.

Magyar Péter a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását kéri

Azt kéri a jelenlegi kormánytól Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig.

Hirdetés

A politikus hétfői budapesti sajtótájékoztatóján közölte:

azért kéri ezt, mert az újonnan megalakuló kormánynak szüksége van pár hétre a jogalkotási átállásra.

Legalább 160 olyan jogszabály kötődik a veszélyhelyzethez, amely csak a rendkívüli jogrend miatt működik, és a kormánynak módosítani kell ezeket a jogszabályokat, ehhez kell pár hét – magyarázta. A háborús vészhelyzet egyébként május 13-án jár le.

Magyar Péter: május 31-ig távozzanak a lemondásra felszólított „Orbán-bábok”

Május 31-ig adott határidőt a távozásra Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke az általa lemondásra felszólított közjogi méltóságoknak és állami szervezetek vezetőinek, köztük

a köztársasági elnöknek és az Alkotmánybíróság elnökének.

Ellenkező esetre azt ígérte: el fognak járni, hogy eltávolítsák őket hivatalukból.
A leendő miniszterelnök a Tisza frakciójának első ülése után tartott hétfői sajtótájékoztatón közölte: elvárják „az Orbán-bábok távozását”, akik május 31-ig nyújthatják be lemondásukat.

Idézet
Utána el fogunk járni a kapott felhatalmazással és jogi lehetőségekkel, hogy eltávolítsuk őket hivatalukból”

– fogalmazott.

A lemondásra felszólított vezetőktől azt kérte, hogy a magyar jogállam és demokrácia „még megmaradt morzsáinak védelme”, és a „saját, még esetlegesen megmarad reputációjuk védelme” érdekében, hogy ne várják meg a május 31-et, hanem távozzanak hivatalukból.

Magyar Péter a választások éjszakáján lemondásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, valamint a Kúria elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét, a legfőbb ügyészt, az Állami Számvevőszék elnökét, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, a médiahatóság elnökét, és az Országos Bírósági Hivatal elnökét.

Külföld Magyarország
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 20., hétfő

Gyalogsági töltényeket találtak Csíkszentkirályon

Több mint száz gyalogsági töltényt és egy a kilövésükhöz használt eszközt találtak hétfőn délután Csíkszentkirályon – közli a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. április 20., hétfő

Hirdetés
2026. április 20., hétfő

Magyar országgyűlési választások: több mint 300 ezer érvényes szavazatot adtak le levélben

Befejezte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a beszkennelt szavazóköri jegyzőkönyvek összevetését a választási informatikai rendszerben rögzítettekkel, valamint az országgyűlési választás levélszavazatainak kézi számlálását.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Elképzelhető, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen a PSD

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir szerint alakulata elképzelhetőnek tartja, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtson be a Bolojan-kormány ellen.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét

Megnevezte a leendő Tisza-kormány hét miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök hétfőn, a Tisza Párt parlamenti frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatóján.

2026. április 20., hétfő

Hirdetés
2026. április 20., hétfő

Cseke Attila: az AUR profitálhat a PSD és a PNL vitájának elmérgesedéséből

Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn Nagybányán kijelentette, hogy a jelenlegi kormánykoalíciónak megoldást kell találnia Románia stabilitásának megőrzésére.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Osztották a bírságokat gyorshajtásért

Több megyére kiterjedő ellenőrzést tartottak április 19-én, vasárnap délután a 15-ös országúton, amelyben Hargita, Maros, Kovászna, Bákó és Neamț megye rendőrei vettek részt.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Vissza lehet még idén vinni az áfát 19 százalékra? Egyértelmű választ adott Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő hétfőn kijelentette, hogy nincs napirenden az áfa (TVA) módosítása, mivel ezt az adót a 2026-os költségvetés rögzíti.

2026. április 20., hétfő

Hirdetés
2026. április 20., hétfő

Magyar Péter: várhatóan tizenhat minisztérium lesz a Tisza-kormányban

Várhatóan tizenhat minisztérium lesz a Tisza-kormányban – jelentette be az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebook-oldalán.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Tavaszrontás a következő három napban

Jelentősen lehűl az idő a következő három napban, az ország nagy részén mérsékelt esőzések várhatók, a hegyekben pedig vegyes csapadékra is számítani lehet – figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat az április 20–23. közötti előrejelzésében.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Megvan az egyetlen kérdés, amire ma délután válaszolniuk kell a PSD-seknek igennel vagy nemmel

A Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetőtestülete hétfő reggeli online ülésén döntött a belső konzultáció kérdésének végső formájáról; az erre adott válaszok eredménye alapján eldönti, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

2026. április 20., hétfő

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!