Magyar Péter: van igény egy új alaptörvény megalkotására, amit népszavazás erősíthet meg

Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, amit aztán népszavazás erősíthet meg, de nem ez a leendő Tisza-kormány első feladata – jelentette ki Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn, a Tisza frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatóján.
A leendő miniszterelnök azt mondta: „abszolút nyitott” egy új alkotmányozási folyamat elindítására, de még a keretek meghatározása is hónapokat fog igénybe venni, és
Jelezte: ez akár bele is férhet egy négyéves ciklusba, de a legfontosabb, hogy a végén egy népszavazás erősítse meg az új alkotmányt. El fogjuk ezt indítani, de nem ez lesz a legelső – tette hozzá.
Megnevezte a leendő Tisza-kormány hét miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök hétfőn, a Tisza Párt parlamenti frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatóján.
Ugyanakkor jelezte: szükség lesz azonnali alaptörvény-módosításokra, vagy akár sarkalatos törvénymódosításokra az ország működőképessége, fejlődése érdekében.
Azt kéri a jelenlegi kormánytól Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig.
A politikus hétfői budapesti sajtótájékoztatóján közölte:
Legalább 160 olyan jogszabály kötődik a veszélyhelyzethez, amely csak a rendkívüli jogrend miatt működik, és a kormánynak módosítani kell ezeket a jogszabályokat, ehhez kell pár hét – magyarázta. A háborús vészhelyzet egyébként május 13-án jár le.
Május 31-ig adott határidőt a távozásra Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke az általa lemondásra felszólított közjogi méltóságoknak és állami szervezetek vezetőinek, köztük
Ellenkező esetre azt ígérte: el fognak járni, hogy eltávolítsák őket hivatalukból.
A leendő miniszterelnök a Tisza frakciójának első ülése után tartott hétfői sajtótájékoztatón közölte: elvárják „az Orbán-bábok távozását”, akik május 31-ig nyújthatják be lemondásukat.
– fogalmazott.
A lemondásra felszólított vezetőktől azt kérte, hogy a magyar jogállam és demokrácia „még megmaradt morzsáinak védelme”, és a „saját, még esetlegesen megmarad reputációjuk védelme” érdekében, hogy ne várják meg a május 31-et, hanem távozzanak hivatalukból.
Magyar Péter a választások éjszakáján lemondásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, valamint a Kúria elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét, a legfőbb ügyészt, az Állami Számvevőszék elnökét, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, a médiahatóság elnökét, és az Országos Bírósági Hivatal elnökét.
Több mint száz gyalogsági töltényt és egy a kilövésükhöz használt eszközt találtak hétfőn délután Csíkszentkirályon – közli a Hargita megyei tűzoltóság.
Befejezte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a beszkennelt szavazóköri jegyzőkönyvek összevetését a választási informatikai rendszerben rögzítettekkel, valamint az országgyűlési választás levélszavazatainak kézi számlálását.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir szerint alakulata elképzelhetőnek tartja, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtson be a Bolojan-kormány ellen.
Megnevezte a leendő Tisza-kormány hét miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök hétfőn, a Tisza Párt parlamenti frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatóján.
Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn Nagybányán kijelentette, hogy a jelenlegi kormánykoalíciónak megoldást kell találnia Románia stabilitásának megőrzésére.
Több megyére kiterjedő ellenőrzést tartottak április 19-én, vasárnap délután a 15-ös országúton, amelyben Hargita, Maros, Kovászna, Bákó és Neamț megye rendőrei vettek részt.
Nicușor Dan államfő hétfőn kijelentette, hogy nincs napirenden az áfa (TVA) módosítása, mivel ezt az adót a 2026-os költségvetés rögzíti.
Várhatóan tizenhat minisztérium lesz a Tisza-kormányban – jelentette be az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebook-oldalán.
Jelentősen lehűl az idő a következő három napban, az ország nagy részén mérsékelt esőzések várhatók, a hegyekben pedig vegyes csapadékra is számítani lehet – figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat az április 20–23. közötti előrejelzésében.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetőtestülete hétfő reggeli online ülésén döntött a belső konzultáció kérdésének végső formájáról; az erre adott válaszok eredménye alapján eldönti, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
