Magyar Péter: van igény egy új alaptörvény megalkotására, amit népszavazás erősíthet meg

Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, amit aztán népszavazás erősíthet meg, de nem ez a leendő Tisza-kormány első feladata – jelentette ki Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn, a Tisza frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatóján.

A leendő miniszterelnök azt mondta: „abszolút nyitott” egy új alkotmányozási folyamat elindítására, de még a keretek meghatározása is hónapokat fog igénybe venni, és

több év munkájára, társadalmi és szakmai egyeztetésekre lesz szükség, hogy minden magyar ember a magáénak érezze az alaptörvényt.

Jelezte: ez akár bele is férhet egy négyéves ciklusba, de a legfontosabb, hogy a végén egy népszavazás erősítse meg az új alkotmányt. El fogjuk ezt indítani, de nem ez lesz a legelső – tette hozzá. Ugyanakkor jelezte: szükség lesz azonnali alaptörvény-módosításokra, vagy akár sarkalatos törvénymódosításokra az ország működőképessége, fejlődése érdekében. A politikus hétfői budapesti sajtótájékoztatóján közölte:

azért kéri ezt, mert az újonnan megalakuló kormánynak szüksége van pár hétre a jogalkotási átállásra.

Legalább 160 olyan jogszabály kötődik a veszélyhelyzethez, amely csak a rendkívüli jogrend miatt működik, és a kormánynak módosítani kell ezeket a jogszabályokat, ehhez kell pár hét – magyarázta. A háborús vészhelyzet egyébként május 13-án jár le. Magyar Péter: május 31-ig távozzanak a lemondásra felszólított „Orbán-bábok” Május 31-ig adott határidőt a távozásra Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke az általa lemondásra felszólított közjogi méltóságoknak és állami szervezetek vezetőinek, köztük

a köztársasági elnöknek és az Alkotmánybíróság elnökének.

Ellenkező esetre azt ígérte: el fognak járni, hogy eltávolítsák őket hivatalukból.

A leendő miniszterelnök a Tisza frakciójának első ülése után tartott hétfői sajtótájékoztatón közölte: elvárják „az Orbán-bábok távozását”, akik május 31-ig nyújthatják be lemondásukat.

Utána el fogunk járni a kapott felhatalmazással és jogi lehetőségekkel, hogy eltávolítsuk őket hivatalukból”