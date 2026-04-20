Vissza lehet még idén vinni az áfát 19 százalékra? Egyértelmű választ adott Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő hétfőn kijelentette, hogy nincs napirenden az áfa (TVA) módosítása, mivel ezt az adót a 2026-os költségvetés rögzíti.

Az elnök a sajtótájékoztatóján hozzátette, hogy kizárja az általános áfakulcs visszaállítását 19 százalékra.

„Az áfával kapcsolatban: ez az adó a 2026-os költségvetés része, és a 2026-os költségvetés módosítása nincs napirenden” – idézi az Agerpres hírügynökség az államfőt.

Jegybanki szakértő: Romániának szorítania kell a nadrágszíjon

Romániának folytatnia kell a költségvetési konszolidációt és fokozatosan csökkentenie kell a deficitet, hogy elkerülje a Görögországéhoz hasonló gazdasági válságot – ezt már Eugen Rădulescu, a Román Nemzeti Bank (BNR) kormányzójának tanácsadója jelentette ki hétfőn.

A jegybanki szakértő egy rendezvényen kifejtette, hogy Románia tavaly rendkívül súlyos helyzetből indult, hiszen gazdasági válság vagy természeti katasztrófa nélkül alakult ki 9,3 százalékos GDP-arányos költségvetési hiány, ami szerinte „óriási és fenntarthatatlan”.

Szerinte két út áll az ország előtt:

vagy fokozatosan, önként vállalt intézkedésekkel korrigálja az egyensúlyzavarokat, ahogy a kormány immár közel egy éve próbálja,

vagy halogatja a lépéseket, és végül egy, a görögországihoz hasonló válságba sodródik.

A BNR szakértője figyelmeztetett: Görögország válságának éveken át tartó felelőtlen gazdaságpolitika ágyazott meg, és amikor 2008-ban bekövetkezett, a hatóságok további fél évig halogatták a korrekciót. Ennek következményeként Görögország egy főre jutó GDP-je 2024-ben még mindig alacsonyabb volt, mint 2004-ben, vagyis az ország húsz év stagnálással fizette meg a halogatások árát – magyarázta.

„Nem szabad ugyanezt a hibát elkövetnünk. Megvan rá az esélyünk, hogy elkerüljük, remélem, élni fogunk vele” – fogalmazott Eugen Rădulescu.