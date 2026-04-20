Vissza lehet még idén vinni az áfát 19 százalékra? Egyértelmű választ adott Nicușor Dan

Fotó: Haáz Vince
Nicușor Dan államfő hétfőn kijelentette, hogy nincs napirenden az áfa (TVA) módosítása, mivel ezt az adót a 2026-os költségvetés rögzíti.
2026. április 20., 14:43
2026. április 20., 15:062026. április 20., 15:06
Az elnök a sajtótájékoztatóján hozzátette, hogy kizárja az általános áfakulcs visszaállítását 19 százalékra.
„Az áfával kapcsolatban: ez az adó a 2026-os költségvetés része, és a 2026-os költségvetés módosítása nincs napirenden” – idézi az Agerpres hírügynökség az államfőt.
Romániának folytatnia kell a költségvetési konszolidációt és fokozatosan csökkentenie kell a deficitet, hogy elkerülje a Görögországéhoz hasonló gazdasági válságot – ezt már Eugen Rădulescu, a Román Nemzeti Bank (BNR) kormányzójának tanácsadója jelentette ki hétfőn.
A jegybanki szakértő egy rendezvényen kifejtette, hogy Románia tavaly rendkívül súlyos helyzetből indult, hiszen gazdasági válság vagy természeti katasztrófa nélkül alakult ki 9,3 százalékos GDP-arányos költségvetési hiány, ami szerinte „óriási és fenntarthatatlan”.
Szerinte két út áll az ország előtt:
vagy fokozatosan, önként vállalt intézkedésekkel korrigálja az egyensúlyzavarokat, ahogy a kormány immár közel egy éve próbálja,
vagy halogatja a lépéseket, és végül egy, a görögországihoz hasonló válságba sodródik.
A BNR szakértője figyelmeztetett: Görögország válságának éveken át tartó felelőtlen gazdaságpolitika ágyazott meg, és amikor 2008-ban bekövetkezett, a hatóságok további fél évig halogatták a korrekciót. Ennek következményeként Görögország egy főre jutó GDP-je 2024-ben még mindig alacsonyabb volt, mint 2004-ben, vagyis az ország húsz év stagnálással fizette meg a halogatások árát – magyarázta.
„Nem szabad ugyanezt a hibát elkövetnünk. Megvan rá az esélyünk, hogy elkerüljük, remélem, élni fogunk vele” – fogalmazott Eugen Rădulescu.
Megnevezte a leendő Tisza-kormány hét miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök hétfőn, a Tisza Párt parlamenti frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatóján.
Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn Nagybányán kijelentette, hogy a jelenlegi kormánykoalíciónak megoldást kell találnia Románia stabilitásának megőrzésére.
Több megyére kiterjedő ellenőrzést tartottak április 19-én, vasárnap délután a 15-ös országúton, amelyben Hargita, Maros, Kovászna, Bákó és Neamț megye rendőrei vettek részt.
Várhatóan tizenhat minisztérium lesz a Tisza-kormányban – jelentette be az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebook-oldalán.
Jelentősen lehűl az idő a következő három napban, az ország nagy részén mérsékelt esőzések várhatók, a hegyekben pedig vegyes csapadékra is számítani lehet – figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat az április 20–23. közötti előrejelzésében.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetőtestülete hétfő reggeli online ülésén döntött a belső konzultáció kérdésének végső formájáról; az erre adott válaszok eredménye alapján eldönti, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
Radu Miruță védelmi miniszter szerint a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) felkészült az előrehozott választások eshetőségére is, a reformokról való lemondás feladást jelentene.
A Román Lottótársaság által szervezett Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg a vasárnapi sorsoláson, amelynek értéke 65 969 447,56 lej, (több mint 12,93 millió euró).
A Tisza Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének – közölte Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebook-oldalán.
Ilie Bolojan kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke kijelentette, ha a szociáldemokraták kilépnek a kormányból, elrendeli a PSD által kormányzati tisztségekbe javasolt személyek leváltását.
