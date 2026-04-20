Vissza lehet még idén vinni az áfát 19 százalékra? Egyértelmű választ adott Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő hétfőn kijelentette, hogy nincs napirenden az áfa (TVA) módosítása, mivel ezt az adót a 2026-os költségvetés rögzíti.

2026. április 20., 14:43

2026. április 20., 15:06

Az elnök a sajtótájékoztatóján hozzátette, hogy kizárja az általános áfakulcs visszaállítását 19 százalékra.

„Az áfával kapcsolatban: ez az adó a 2026-os költségvetés része, és a 2026-os költségvetés módosítása nincs napirenden” – idézi az Agerpres hírügynökség az államfőt.

Jegybanki szakértő: Romániának szorítania kell a nadrágszíjon

Romániának folytatnia kell a költségvetési konszolidációt és fokozatosan csökkentenie kell a deficitet, hogy elkerülje a Görögországéhoz hasonló gazdasági válságot – ezt már Eugen Rădulescu, a Román Nemzeti Bank (BNR) kormányzójának tanácsadója jelentette ki hétfőn.

Vállalkozók, családok, nyugdíjasok – mindenkit érint az új adócsomag

Drágul az élet, megszűnnek mentességek: augusztustól új adók, emelkedő ÁFA és szigorodó szabályok sújtják a lakosságot Romániában. A vállalkozók mellett nyugdíjasok, kismamák és családok is komoly terhekkel szembesülnek.

A jegybanki szakértő egy rendezvényen kifejtette, hogy Románia tavaly rendkívül súlyos helyzetből indult, hiszen gazdasági válság vagy természeti katasztrófa nélkül alakult ki 9,3 százalékos GDP-arányos költségvetési hiány, ami szerinte „óriási és fenntarthatatlan”.

Szerinte két út áll az ország előtt:

  • vagy fokozatosan, önként vállalt intézkedésekkel korrigálja az egyensúlyzavarokat, ahogy a kormány immár közel egy éve próbálja,

  • vagy halogatja a lépéseket, és végül egy, a görögországihoz hasonló válságba sodródik.

A BNR szakértője figyelmeztetett: Görögország válságának éveken át tartó felelőtlen gazdaságpolitika ágyazott meg, és amikor 2008-ban bekövetkezett, a hatóságok további fél évig halogatták a korrekciót. Ennek következményeként Görögország egy főre jutó GDP-je 2024-ben még mindig alacsonyabb volt, mint 2004-ben, vagyis az ország húsz év stagnálással fizette meg a halogatások árát – magyarázta.

„Nem szabad ugyanezt a hibát elkövetnünk. Megvan rá az esélyünk, hogy elkerüljük, remélem, élni fogunk vele” – fogalmazott Eugen Rădulescu.

szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 20., hétfő

Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét

Megnevezte a leendő Tisza-kormány hét miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök hétfőn, a Tisza Párt parlamenti frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatóján.

2026. április 20., hétfő

Cseke Attila: az AUR profitálhat a PSD és a PNL vitájának elmérgesedéséből

Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn Nagybányán kijelentette, hogy a jelenlegi kormánykoalíciónak megoldást kell találnia Románia stabilitásának megőrzésére.

2026. április 20., hétfő

Osztották a bírságokat gyorshajtásért

Több megyére kiterjedő ellenőrzést tartottak április 19-én, vasárnap délután a 15-ös országúton, amelyben Hargita, Maros, Kovászna, Bákó és Neamț megye rendőrei vettek részt.

2026. április 20., hétfő

Magyar Péter: várhatóan tizenhat minisztérium lesz a Tisza-kormányban

Várhatóan tizenhat minisztérium lesz a Tisza-kormányban – jelentette be az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebook-oldalán.

2026. április 20., hétfő

Tavaszrontás a következő három napban

Jelentősen lehűl az idő a következő három napban, az ország nagy részén mérsékelt esőzések várhatók, a hegyekben pedig vegyes csapadékra is számítani lehet – figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat az április 20–23. közötti előrejelzésében.

2026. április 20., hétfő

Megvan az egyetlen kérdés, amire ma délután válaszolniuk kell a PSD-seknek igennel vagy nemmel

A Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetőtestülete hétfő reggeli online ülésén döntött a belső konzultáció kérdésének végső formájáról; az erre adott válaszok eredménye alapján eldönti, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

2026. április 20., hétfő

A védelmi miniszter már az előrehozott választásokról beszélt

Radu Miruță védelmi miniszter szerint a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) felkészült az előrehozott választások eshetőségére is, a reformokról való lemondás feladást jelentene.

2026. április 20., hétfő

Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap

A Román Lottótársaság által szervezett Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg a vasárnapi sorsoláson, amelynek értéke 65 969 447,56 lej, (több mint 12,93 millió euró).

2026. április 20., hétfő

Megvan, ki válthatja Kövér Lászlót az Országgyűlés élén

A Tisza Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének – közölte Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebook-oldalán.

2026. április 20., hétfő

Durvul a helyzet: Bolojan takarítást ígér, ha a PSD kilép a kormányból

Ilie Bolojan kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke kijelentette, ha a szociáldemokraták kilépnek a kormányból, elrendeli a PSD által kormányzati tisztségekbe javasolt személyek leváltását.

