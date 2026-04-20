Cseke Attila: az AUR profitálhat a PSD és a PNL vitájának elmérgesedéséből

Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn Nagybányán kijelentette, hogy a jelenlegi kormánykoalíciónak megoldást kell találnia Románia stabilitásának megőrzésére.

Sajtótájékoztatóján a politikus kifejtette, hogy az RMDSZ nem lát alternatívát a mostani koalícióval szemben. Másfelől Cseke szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vitájának elmérgesedéséből a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) profitál.

Veszélyes lenne, ha nőne az AUR befolyása a román belpolitikában, és a parlamentben erősebb szerephez jutna, mint eddig”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy ez a jelenlegi kormánypártok egyikének sem érdeke.

A miniszter ismételten hangsúlyozta, hogy a jelenlegi koalíciónak valamilyen formában tovább kell működnie, mert ellenkező esetben az AUR lesz a politikai válság nyertese, ami szerinte veszélyt jelentene Románia számára.

Cseke Attila hétfőn két uniós forrásból épült bölcsőde átadásán vett részt Nagybányán – számolt be az Agerpres.