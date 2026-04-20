Riadalom vasárnap éjjel: leállt a magasban egy körhinta, ki kellett menteni a rajtaülőket – videóval

Több fiatal is egy körhinta típusú, magasított berendezésben rekedt vasárnapról hétfőre virradó éjjel egy karánsebesi élményparkban.

A meghibásodott berendezés tizennyolc férőhelyes volt, amiből tizennégyet foglaltak el 14 és 20 év közötti fiatalok, amikor az egyik kar mintegy 40 percre elakadt, körülbelül 4–5 méteres magasságban a földtől, fejjel lefelé fordított helyzetben, és nem reagált a vezérlésre – írja a News.ro a Krassó-Szörény Megyei Rendőr-főkapitányság közlésére hivatkozva.

A fiatalokat a tűzoltók mentették ki a körhintából, és tízüket a mentőszolgálat vitte kórházba ellátásra, de végül senkit sem kellett beutalni.

A berendezést működtető cég ügyvezetőjét, egy 49 éves, Ilfov megyei férfit a rendőrségre vitték kihallgatásra, ugyanakkor tájékoztatták az esetről a munkaügyi felügyelőség, valamint a fogyasztóvédelem képviselőit is. Az ügyben büntetőeljárás indult testi sértés és/vagy egyéb erőszak bűncselekményének gyanúja miatt, a körhintát pedig a vizsgálat befejezéséig lefoglalták.