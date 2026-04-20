Elképzelhető, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen a PSD

Képünk illusztráció
Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir szerint alakulata elképzelhetőnek tartja, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtson be a Bolojan-kormány ellen.
A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, hogy a PSD kormányzati szerepvállalásáról szóló hétfői belső konzultáció eredménye előre látható”, és ha az új helyzetben Ilie Bolojan miniszterelnök figyelmen kívül hagyja, hogy a kormány nem működhet a parlament többségének támogatása nélkül,
Zamfir az Agerpres beszámolója szerint azt is leszögezte, hogy kisebbségi kormányt nem fognak támogatni.
A frakcióvezető szerint, ha Ilie Bolojan „felelős politikusként jár el”, akkor
Ha ez nem történik meg, a PSD bizalmatlansági indítványt nyújt be – tette hozzá.
Arra az újságírói felvetésre, miszerint a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) már bejelentett egy bizalmatlansági indítványt május 13-ára, Zamfir kijelentette, hogy azt túl késői dátumnak tartják, szerintük addig nem kormányozhat „ügyvivő kormány”.
Mint ismert, a PSD hétfő délután dönt arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől. Az igazság pillanata elnevezésű belső konzultáción a megyei szervezetek és a párt Országos Politikai Tanácsának mintegy 5000 tagja vesz részt.
