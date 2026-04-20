Elképzelhető, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen a PSD

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir szerint alakulata elképzelhetőnek tartja, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtson be a Bolojan-kormány ellen.

Székelyhon 2026. április 20., 16:592026. április 20., 16:59

A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, hogy a PSD kormányzati szerepvállalásáról szóló hétfői belső konzultáció eredménye előre látható”, és ha az új helyzetben Ilie Bolojan miniszterelnök figyelmen kívül hagyja, hogy a kormány nem működhet a parlament többségének támogatása nélkül,

elképzelhetőnek tartják, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtsanak be.

Zamfir az Agerpres beszámolója szerint azt is leszögezte, hogy kisebbségi kormányt nem fognak támogatni. Hirdetés A frakcióvezető szerint, ha Ilie Bolojan „felelős politikusként jár el”, akkor

amint azt tapasztalja, hogy a kormányának nincs parlamenti támogatottsága, azonnal lemond, hogy ne nyújtsa el a válságot.