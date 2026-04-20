Megvan az egyetlen kérdés, amire ma délután válaszolniuk kell a PSD-seknek igennel vagy nemmel

A Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetőtestülete hétfő reggeli online ülésén döntött a belső konzultáció kérdésének végső formájáról; az erre adott válaszok eredménye alapján eldönti, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

Szociáldemokrata pártforrások szerint a délutáni belső konzultáción az ülésen résztvevőknek a követkető kérdésre kell majd válaszolniuk:

Figyelembe véve az elmúlt tíz hónap gazdasági és társadalmi visszaesését, valamint a koalíción belüli érdemi párbeszéd hiányát, úgy véli, hogy a PSD-nek vissza kellene vonnia politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől?

Az igazság pillanata elnevezésű, hétfőn délután öt órakor kezdődő belső konzultáción a megyei szervezetek és a párt Országos Politikai Tanácsának mintegy ötezer tagja vesz részt. A kérdésre igennel vagy nemmel kell válaszolniuk – írja az Agerpres hírügynökség.

Sorin Grindeanu PSD-elnök hétfőn kijelentette, hogy a párt délutáni belső konzultációján felteendő, Ilie Bolojan miniszterelnök politikai támogatásának visszavonására vonatkozó kérdés végső formáját egyhangúlag fogadta el a pártvezetőség a reggeli ülésen.

A PSD vezetőtestületének ülése után nyilatkozó Grindeanutól az újságírók megkérdezték, hogy

a szociáldemokrata minisztereknek elő van-e készítve a lemondásuk,

és hogy a PSD-nek szándékában áll-e benyújtani bizalmatlansági indítványt a kormány ellen.

A PSD elnöke azt válaszolta, hogy ki kell várni a dolgok menetét, és hogy ma este már többet fognak tudni.

