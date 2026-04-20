Megvan az egyetlen kérdés, amire ma délután válaszolniuk kell a PSD-seknek igennel vagy nemmel

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

A Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetőtestülete hétfő reggeli online ülésén döntött a belső konzultáció kérdésének végső formájáról; az erre adott válaszok eredménye alapján eldönti, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

2026. április 20., 11:25

2026. április 20., 12:23

Szociáldemokrata pártforrások szerint a délutáni belső konzultáción az ülésen résztvevőknek a követkető kérdésre kell majd válaszolniuk:

Idézet
Figyelembe véve az elmúlt tíz hónap gazdasági és társadalmi visszaesését, valamint a koalíción belüli érdemi párbeszéd hiányát, úgy véli, hogy a PSD-nek vissza kellene vonnia politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől?

Az igazság pillanata elnevezésű, hétfőn délután öt órakor kezdődő belső konzultáción a megyei szervezetek és a párt Országos Politikai Tanácsának mintegy ötezer tagja vesz részt. A kérdésre igennel vagy nemmel kell válaszolniuk – írja az Agerpres hírügynökség.

A védelmi miniszter már az előrehozott választásokról beszélt

Radu Miruță védelmi miniszter szerint a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) felkészült az előrehozott választások eshetőségére is, a reformokról való lemondás feladást jelentene.

Sorin Grindeanu PSD-elnök hétfőn kijelentette, hogy a párt délutáni belső konzultációján felteendő, Ilie Bolojan miniszterelnök politikai támogatásának visszavonására vonatkozó kérdés végső formáját egyhangúlag fogadta el a pártvezetőség a reggeli ülésen.

A PSD vezetőtestületének ülése után nyilatkozó Grindeanutól az újságírók megkérdezték, hogy

  • a szociáldemokrata minisztereknek elő van-e készítve a lemondásuk,

  • és hogy a PSD-nek szándékában áll-e benyújtani bizalmatlansági indítványt a kormány ellen.

A PSD elnöke azt válaszolta, hogy ki kell várni a dolgok menetét, és hogy ma este már többet fognak tudni.

Durvul a helyzet: Bolojan takarítást ígér, ha a PSD kilép a kormányból

Ilie Bolojan kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke kijelentette, ha a szociáldemokraták kilépnek a kormányból, elrendeli a PSD által kormányzati tisztségekbe javasolt személyek leváltását.

Tavaszrontás a következő három napban

Jelentősen lehűl az idő a következő három napban, az ország nagy részén mérsékelt esőzések várhatók, a hegyekben pedig vegyes csapadékra is számítani lehet – figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat az április 20–23. közötti előrejelzésében.

Radu Miruță védelmi miniszter szerint a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) felkészült az előrehozott választások eshetőségére is, a reformokról való lemondás feladást jelentene.

A Román Lottótársaság által szervezett Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg a vasárnapi sorsoláson, amelynek értéke 65 969 447,56 lej, (több mint 12,93 millió euró).

A Tisza Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének – közölte Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebook-oldalán.

Ilie Bolojan kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke kijelentette, ha a szociáldemokraták kilépnek a kormányból, elrendeli a PSD által kormányzati tisztségekbe javasolt személyek leváltását.

Több fiatal is egy körhinta típusú, magasított berendezésben rekedt vasárnapról hétfőre virradó éjjel egy karánsebesi élményparkban.

Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

Többszáz jogosítványt vontak be az elmúlt 24 órában országszerte, többek között gyorshajtás és ittasvezetés miatt – derül ki a rendőrség vasárnapi közleményéből.

Ellenőrizni fogják a fogyatékossággal élő személyeket is foglalkoztató úgynevezett védett egységeket, az intézkedést Florin Manole munkaügyi miniszter rendelte el.

Szeretett vándormadaraink hazatértek, elfoglalták fészkeiket és legtöbbjük már megkezdte a családalapítást. Mégis lehetnek olyan gólyák, amelyek még a fészkeléssel bajlódnak – mutatjuk, mit tehetünk értük, illetve a jövőbeli fiókák épségéért.

